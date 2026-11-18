Consorzi del vino, il nuovo decreto in 20 punti Ecco le informazioni e le novità principali contenute nel decreto, con particolare attenzione alle ricadute per Consorzi, produttori e filiera vitivinicola. Nuovo decreto: il Dm n. 633587 del 17 novembre 2026 aggiorna la disciplina dei Consorzi di tutela delle Dop e Igp del vino e sostituisce il precedente decreto del 18 luglio 2018. Adeguamento europeo: il provvedimento recepisce il regolamento Ue 2024/1143 sulle indicazioni geografiche. Scadenza: i Consorzi già riconosciuti devono adeguare statuti e documentazione e trasmetterli al Ministero entro il 14 maggio 2027. Il mancato adeguamento comporta la decadenza dell'incarico. Nuovo ruolo: i Consorzi assumono maggiori responsabilità nella gestione economica delle denominazioni, oltre alle tradizionali funzioni di tutela e promozione. Prima soglia di rappresentatività: per il riconoscimento servono almeno il 35% dei viticoltori, oltre il 51% della produzione rivendicata o certificata e il 25% dell'imbottigliato. Per gli Igt quest'ultima soglia scende all'8%. Seconda soglia: per accedere alle funzioni più incisive servono il 40% dei viticoltori, oltre il 66% della produzione e il 40% dell'imbottigliato, ridotto al 15% per gli Igt. Costi per tutta la filiera: quando il Consorzio raggiunge la seconda soglia, i costi delle attività consortili gravano anche sui produttori non associati, purché inseriti nel sistema di controllo della denominazione. Contributo di avviamento: i Consorzi possono chiedere una quota fissa ai nuovi operatori che entrano nel sistema di controllo. Sono previste riduzioni per microimprese e giovani agricoltori ed esenzione dal contributo ordinario per il primo anno. Regolazione dell'offerta: i Consorzi più rappresentativi possono proporre al Ministero piani triennali, rinnovabili, per gestire i volumi produttivi e le giacenze. Piani vincolanti: le misure approvate possono intervenire sulle rese massime e si applicano a tutti gli operatori della denominazione, anche se non iscritti al Consorzio. Condizioni per i piani: occorre un'intesa preventiva che coinvolga almeno i due terzi dei viticoltori e dei vinificatori e il 25% della produzione imbottigliata. Orientamento sui prezzi: i Consorzi possono elaborare indicatori non vincolanti per la compravendita di uve, mosti e vini sfusi. Non possono però limitare la libera concorrenza. Ripartizione del valore: gli statuti devono prevedere quorum qualificati per deliberare sulle clausole relative alla distribuzione del valore lungo la filiera. Aggregazioni: è possibile riunire più denominazioni sotto un unico Consorzio, se le aree produttive appartengono allo stesso ambito provinciale, regionale o interregionale. Deve restare garantita l'autonomia decisionale di ciascuna denominazione. Sostenibilità: i Consorzi possono promuovere pratiche produttive e agronomiche per il risparmio idrico, l'economia circolare e la riduzione delle emissioni. Enoturismo: possono definire indirizzi e accordi con enti locali, scuole e università per sviluppare il turismo legato alle denominazioni e ai territori. Vigilanza online: viene rafforzato il controllo commerciale, comprese le piattaforme digitali e la tutela contro l'uso improprio delle denominazioni, dei marchi e dei nomi a dominio. Rapporto con gli organismi di controllo: i Consorzi non possono verificare l'attività degli organismi di certificazione né svolgere autocontrolli sulle produzioni. La vigilanza consortile resta distinta dalla certificazione. Conflitti d'interesse: sono introdotte incompatibilità tra incarichi dirigenziali o amministrativi nei Consorzi e ruoli gestionali negli organismi di controllo. Trasparenza: bilanci, programmi di vigilanza e piani di regolazione dell'offerta devono essere accessibili, entro trenta giorni dalla richiesta, anche ai produttori non associati inseriti nel sistema di controllo.