NUOVO DECRETO
Consorzi del vino, nuove regole: potranno decidere anche quanto produrre
Il decreto firmato da Lollobrigida cambia le regole dei Consorzi del vino: nuovi requisiti di rappresentatività, poteri sulla gestione dell'offerta e controlli anche sulle piattaforme online. Adeguamento entro maggio 2027. Previsti piani triennali vincolanti per la filiera, indicatori sui prezzi non vincolanti e nuove competenze su sostenibilità ed enoturismo
Indice
- 1Consorzi del vino, il nuovo decreto in 20 punti
- 2Piani triennali per regolare l'offerta e indicatori sui prezzi
- 3Più denominazioni sotto un unico Consorzio, spazio a sostenibilità ed enoturismo
- 4Controlli anche sulle piattaforme online e nuovi obblighi di trasparenza
- 5Lollobrigida: «Un quadro normativo aggiornato al regolamento europeo»
La possibilità di decidere quanto vino produrre, intervenire sulla gestione delle giacenze e fornire indicazioni sui prezzi di uve, mosti e vini sfusi. Sono alcune delle nuove competenze attribuite ai Consorzi di tutela delle Dop e Igp vitivinicole dal decreto firmato il 17 novembre 2026 dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il provvedimento - che sostituirà il provvedimento del 2018 - ridisegna il ruolo degli organismi consortili, rafforzandone i poteri nella gestione economica delle denominazioni e nella vigilanza sul mercato. Per ottenere il riconoscimento ministeriale servirà rappresentare almeno il 35% dei viticoltori e il 51% della produzione, con una quota di prodotto imbottigliato pari al 25% (8% per gli Igt). Per accedere alle funzioni più incisive di gestione della denominazione le soglie salgono invece al 40% dei viticoltori, 66% della produzione e 40% dell'imbottigliato, ridotto al 15% per gli Igt. La novità più rilevante riguarda la possibilità, per i Consorzi che raggiungono la seconda soglia, di presentare piani triennali di regolazione dell'offerta, con interventi sulle rese massime e sulle giacenze vincolanti per tutti gli operatori della denominazione, anche non associati. Gli stessi organismi potranno elaborare indicatori non vincolanti sui prezzi di uve, mosti e vini sfusi. Il decreto introduce inoltre un contributo di avviamento per i nuovi operatori, apre alle aggregazioni tra più denominazioni e riconosce nuove competenze in materia di sostenibilità ed enoturismo. Rafforzati anche i controlli commerciali, compresi quelli sulle piattaforme online. I Consorzi già riconosciuti dovranno adeguare statuti e documentazione entro il 14 maggio 2027.
Consorzi, rappresentatività e requisiti di riconoscimento: ecco le nuove soglie
Il decreto introduce un sistema articolato su due livelli di rappresentatività, entrambi basati sui dati del sistema di controllo. Per ottenere il riconoscimento ministeriale, un Consorzio deve rappresentare almeno il 35% dei viticoltori, oltre il 51% della produzione rivendicata o certificata calcolata sulla media dell'ultimo biennio e il 25% del prodotto imbottigliato. Per le denominazioni Igt, quest'ultima soglia scende all'8%. È prevista una seconda fascia, che consente di accedere a competenze più ampie nella gestione della denominazione e del mercato. In questo caso i requisiti salgono al 40% dei viticoltori, oltre il 66% della produzione e il 40% dell'imbottigliato, con una soglia ridotta al 15% per i vini Igt.
Consorzi del vino, il nuovo decreto in 20 punti
Ecco le informazioni e le novità principali contenute nel decreto, con particolare attenzione alle ricadute per Consorzi, produttori e filiera vitivinicola.
- Nuovo decreto: il Dm n. 633587 del 17 novembre 2026 aggiorna la disciplina dei Consorzi di tutela delle Dop e Igp del vino e sostituisce il precedente decreto del 18 luglio 2018.
- Adeguamento europeo: il provvedimento recepisce il regolamento Ue 2024/1143 sulle indicazioni geografiche.
- Scadenza: i Consorzi già riconosciuti devono adeguare statuti e documentazione e trasmetterli al Ministero entro il 14 maggio 2027. Il mancato adeguamento comporta la decadenza dell'incarico.
- Nuovo ruolo: i Consorzi assumono maggiori responsabilità nella gestione economica delle denominazioni, oltre alle tradizionali funzioni di tutela e promozione.
- Prima soglia di rappresentatività: per il riconoscimento servono almeno il 35% dei viticoltori, oltre il 51% della produzione rivendicata o certificata e il 25% dell'imbottigliato. Per gli Igt quest'ultima soglia scende all'8%.
- Seconda soglia: per accedere alle funzioni più incisive servono il 40% dei viticoltori, oltre il 66% della produzione e il 40% dell'imbottigliato, ridotto al 15% per gli Igt.
- Costi per tutta la filiera: quando il Consorzio raggiunge la seconda soglia, i costi delle attività consortili gravano anche sui produttori non associati, purché inseriti nel sistema di controllo della denominazione.
- Contributo di avviamento: i Consorzi possono chiedere una quota fissa ai nuovi operatori che entrano nel sistema di controllo. Sono previste riduzioni per microimprese e giovani agricoltori ed esenzione dal contributo ordinario per il primo anno.
- Regolazione dell'offerta: i Consorzi più rappresentativi possono proporre al Ministero piani triennali, rinnovabili, per gestire i volumi produttivi e le giacenze.
- Piani vincolanti: le misure approvate possono intervenire sulle rese massime e si applicano a tutti gli operatori della denominazione, anche se non iscritti al Consorzio.
- Condizioni per i piani: occorre un'intesa preventiva che coinvolga almeno i due terzi dei viticoltori e dei vinificatori e il 25% della produzione imbottigliata.
- Orientamento sui prezzi: i Consorzi possono elaborare indicatori non vincolanti per la compravendita di uve, mosti e vini sfusi. Non possono però limitare la libera concorrenza.
- Ripartizione del valore: gli statuti devono prevedere quorum qualificati per deliberare sulle clausole relative alla distribuzione del valore lungo la filiera.
- Aggregazioni: è possibile riunire più denominazioni sotto un unico Consorzio, se le aree produttive appartengono allo stesso ambito provinciale, regionale o interregionale. Deve restare garantita l'autonomia decisionale di ciascuna denominazione.
- Sostenibilità: i Consorzi possono promuovere pratiche produttive e agronomiche per il risparmio idrico, l'economia circolare e la riduzione delle emissioni.
- Enoturismo: possono definire indirizzi e accordi con enti locali, scuole e università per sviluppare il turismo legato alle denominazioni e ai territori.
- Vigilanza online: viene rafforzato il controllo commerciale, comprese le piattaforme digitali e la tutela contro l'uso improprio delle denominazioni, dei marchi e dei nomi a dominio.
- Rapporto con gli organismi di controllo: i Consorzi non possono verificare l'attività degli organismi di certificazione né svolgere autocontrolli sulle produzioni. La vigilanza consortile resta distinta dalla certificazione.
- Conflitti d'interesse: sono introdotte incompatibilità tra incarichi dirigenziali o amministrativi nei Consorzi e ruoli gestionali negli organismi di controllo.
- Trasparenza: bilanci, programmi di vigilanza e piani di regolazione dell'offerta devono essere accessibili, entro trenta giorni dalla richiesta, anche ai produttori non associati inseriti nel sistema di controllo.
La differenza non è soltanto quantitativa. I Consorzi che raggiungono il secondo livello possono esercitare funzioni più incisive sulla gestione dell'offerta, con effetti che coinvolgono tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo, anche quelli che non aderiscono all'organismo consortile. In questo caso, infatti, i costi delle attività svolte dal Consorzio sono a carico dell'intera filiera interessata. Tra le novità figura anche la possibilità di richiedere un contributo di avviamento ai nuovi operatori che entrano nel sistema di controllo della denominazione. La quota, di importo fisso, potrà essere differenziata in base alla categoria di appartenenza oppure ridotta per microimprese e giovani agricoltori. Chi la versa sarà esonerato dal contributo ordinario per il primo anno di attività.
Piani triennali per regolare l'offerta e indicatori sui prezzi
È sulla gestione dei volumi produttivi che il decreto introduce una delle modifiche più rilevanti per l'economia delle denominazioni. I Consorzi che raggiungono la seconda soglia di rappresentatività potranno chiedere al Ministero l'approvazione di piani triennali di regolazione dell'offerta, rinnovabili alla scadenza. Gli strumenti consentiranno di intervenire sulle rese massime e sulla gestione delle giacenze, con l'obiettivo di prevenire squilibri tra produzione e mercato. Una volta approvati, i piani saranno vincolanti per tutti gli operatori della denominazione, indipendentemente dalla loro adesione al Consorzio.
Per attivarli sarà necessario rispettare precise condizioni di rappresentatività e passaggi assembleari. In particolare, l'intesa preventiva dovrà coinvolgere almeno i due terzi dei viticoltori e dei vinificatori, oltre al 25% della produzione imbottigliata. Accanto alla programmazione dei quantitativi, i Consorzi potranno elaborare indicatori di orientamento sui prezzi per la compravendita di uve, mosti e vini sfusi. Si tratterà di riferimenti non vincolanti, che non potranno limitare la libera concorrenza tra le imprese. Gli statuti dovranno inoltre prevedere quorum qualificati per le decisioni relative alle clausole di ripartizione del valore lungo la filiera.
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Più denominazioni sotto un unico Consorzio, spazio a sostenibilità ed enoturismo
Il provvedimento apre anche alla possibilità di riunire più denominazioni sotto un unico organismo di tutela. Le aggregazioni saranno consentite quando le rispettive aree produttive ricadono nello stesso ambito provinciale, regionale o interregionale. Dovranno comunque essere rispettati i requisiti di rappresentatività per ciascuna denominazione e garantita la relativa autonomia decisionale. Il decreto riconosce inoltre in modo organico due ambiti di attività dei Consorzi: sostenibilità ed enoturismo.
Sul primo fronte, gli organismi potranno concordare pratiche agronomiche e produttive orientate al risparmio idrico, all'economia circolare e alla riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda il turismo del vino, potranno invece definire linee di indirizzo e promuovere accordi con enti locali, scuole e università, con l'obiettivo di sviluppare iniziative legate alla conoscenza delle denominazioni e dei territori di produzione. Si amplia così il perimetro delle attività consortili, includendo in maniera esplicita la valorizzazione turistica delle aree vitivinicole.
Controlli anche sulle piattaforme online e nuovi obblighi di trasparenza
La vigilanza sulla commercializzazione delle denominazioni resta una delle funzioni centrali dei Consorzi. Il decreto rafforza gli strumenti a disposizione degli agenti vigilatori consortili, che operano sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf). L'attività di controllo riguarderà anche le piattaforme online e gli utilizzi impropri delle denominazioni, compresa la registrazione abusiva di nomi a dominio e marchi simili a quelli tutelati. Il provvedimento precisa tuttavia i confini delle competenze consortili rispetto agli organismi di certificazione.
«Il consorzio di tutela in nessun modo può effettuare verifiche sull'attività svolta dagli organismi delegati né può svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni», stabilisce l'articolo 16, separando nettamente la vigilanza commerciale dalla certificazione. Per prevenire possibili conflitti d'interesse vengono inoltre introdotte incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali e amministrativi nei Consorzi e i ruoli gestionali negli organismi di controllo. Cambia anche il regime di trasparenza. Entro trenta giorni dalla richiesta, i Consorzi dovranno rendere disponibili bilanci, programmi di vigilanza e piani di regolazione dell'offerta. Il diritto di accesso non sarà riservato ai soci, ma esteso anche ai produttori non aderenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione.
Lollobrigida: «Un quadro normativo aggiornato al regolamento europeo»
Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato il ruolo dei Consorzi nella gestione delle denominazioni e nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole. «I Consorzi sono uno dei pilastri del successo della Dop Economy. Con questo provvedimento rafforziamo il loro ruolo nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione delle denominazioni vitivinicole italiane e introduciamo strumenti più efficaci per la gestione delle indicazioni geografiche, la regolazione dell'offerta, la promozione dell'enoturismo e la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni», ha dichiarato.
Il decreto, ha aggiunto il ministro, è il risultato di un confronto con le organizzazioni rappresentative della filiera e con le Regioni. L'obiettivo è completare l'adeguamento della disciplina nazionale al regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, definendo un quadro aggiornato per il funzionamento dei Consorzi.