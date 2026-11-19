È la Germania a conquistare il vertice dell'enoturismo mondiale: Schloss Johannisberg, storica tenuta del Rheingau e culla del Riesling, è il miglior vigneto al mondo secondo la classifica 2026 di The World's 50 Best Vineyards, presentata a Santiago del Cile. Dopo il secondo posto dello scorso anno, la cantina tedesca sale sul gradino più alto del podio, davanti alla spagnola Bodegas Ysios, seconda, e alla cilena Montes, terza. L'Italia entra nella Top 50 con una sola azienda, Ceretto, nelle Langhe, al 22° posto. Altre quattro realtà figurano nella fascia 51-100: G.D. Vajra (58ª), Vietti (64ª), Ferrari Trento (77ª) e Arianna Occhipinti (95ª). Non compare invece Antinori nel Chianti Classico, già vincitrice nel 2022 e oggi esclusa dalla competizione perché inserita nella Hall of Fame Best of the Best. Un dato che invita a guardare oltre i numeri positivi dell’enoturismo italiano: se oltre il 60% delle cantine registra una crescita delle vendite dirette grazie all’accoglienza, la limitata presenza nella classifica internazionale pone una domanda sulla capacità del sistema di trasformare il patrimonio vitivinicolo in esperienze riconosciute e competitive nel mondo. La graduatoria comprende 31 regioni vitivinicole distribuite su sei continenti e vede l'Europa protagonista con 22 cantine nella Top 50. Tra i risultati dell'edizione spiccano la risalita di Champagne Taittinger, undicesima con 39 posizioni guadagnate, e il debutto al 17° posto dell'australiana Vasse Felix. Riconoscimenti continentali anche per la sudafricana Creation (5ª), la libanese Château Kefraya (18ª) e la californiana Jordan Vineyard & Winery (27ª). Due i nuovi premi speciali: il One to Watch Award alla bulgara Aya Estate e il SevenRooms Icon Award*, assegnato postumo all'enologo francese Michel Rolland.

Schloss Johannisberg, storica tenuta del Rheingau e culla del Riesling, è il miglior vigneto al mondo secondo la classifica 2026 di The World's 50 Best Vineyards

Italia nella Top 50 con Ceretto, quattro cantine nella fascia 51-100

Per l'Italia la presenza nella prima metà della classifica è affidata a Ceretto, storica azienda delle Langhe, che si colloca al 22° posto. Il risultato conferma la visibilità internazionale del territorio piemontese, ma il numero delle realtà italiane nella Top 50 resta limitato a una sola insegna. La presenza tricolore si amplia considerando la graduatoria dal 51° al 100° posto, già comunicata dagli organizzatori. Qui figurano G.D. Vajra, al 58° posto, Vietti, al 64°, Ferrari Trento, al 77°, e Arianna Occhipinti, al 95°. Sono quindi cinque le aziende italiane comprese nelle prime cento posizioni. Non compare invece Antinori nel Chianti Classico, esclusa dalla competizione perché inserita nella Hall of Fame Best of the Best. La tenuta toscana aveva conquistato il primo posto assoluto nel 2022 e, in base al regolamento, non può concorrere nuovamente alla classifica ordinaria.

Cos'è The World's 50 Best Vineyards e come funziona Nata per mappare l'eccellenza dell'enoturismo internazionale, The World's 50 Best Vineyards non è una competizione enologica tradizionale basata sull'assaggio alla cieca del singolo vino, ma una classifica che premia l'esperienza complessiva di visita in cantina. A stilare la graduatoria sono oltre 500 esperti globali — tra sommelier, giornalisti, buyer e specialisti di viaggi di lusso — che valutano le aziende come vere e proprie destinazioni. Cosa si giudica: qualità dell'accoglienza e delle degustazioni, proposta gastronomica, architettura, bellezza del paesaggio, sostenibilità e identità culturale.

qualità dell'accoglienza e delle degustazioni, proposta gastronomica, architettura, bellezza del paesaggio, sostenibilità e identità culturale. Le regole del voto: ogni giurato può votare esclusivamente le cantine visitate di persona negli ultimi tre anni, dimostrando l'effettiva presenza.

ogni giurato può votare esclusivamente le cantine visitate di persona negli ultimi tre anni, dimostrando l'effettiva presenza. Nessuna iscrizione: le cantine non possono candidarsi né pagare per entrare in lista; la selezione avviene solo su segnalazione anonima della giuria.

le cantine non possono candidarsi né pagare per entrare in lista; la selezione avviene solo su segnalazione anonima della giuria. La Hall of Fame: chi conquista il primo posto assoluto entra nella categoria Best of the Best e non è più votabile nelle edizioni successive (è il caso dell'italiana Antinori nel Chianti Classico, vincitrice nel 2022).

Cos'è The World's 50 Best Vineyards e come funziona Nata per mappare l'eccellenza dell'enoturismo internazionale, The World's 50 Best Vineyards non è una competizione enologica tradizionale basata sull'assaggio alla cieca del singolo vino, ma una classifica che premia l'esperienza complessiva di visita in cantina. A stilare la graduatoria sono oltre 500 esperti globali — tra sommelier, giornalisti, buyer e specialisti di viaggi di lusso — che valutano le aziende come vere e proprie destinazioni. Cosa si giudica: qualità dell'accoglienza e delle degustazioni, proposta gastronomica, architettura, bellezza del paesaggio, sostenibilità e identità culturale. Le regole del voto: ogni giurato può votare esclusivamente le cantine visitate di persona negli ultimi tre anni, dimostrando l'effettiva presenza. Nessuna iscrizione: le cantine non possono candidarsi né pagare per entrare in lista; la selezione avviene solo su segnalazione anonima della giuria. La Hall of Fame: chi conquista il primo posto assoluto entra nella categoria Best of the Best e non è più votabile nelle edizioni successive (è il caso dell'italiana Antinori nel Chianti Classico, vincitrice nel 2022).

Enoturismo italiano in crescita, ma nella Top 50 mondiale c’è una sola cantina

Il risultato di Ceretto al 22° posto, unica azienda italiana nella Top 50 dei migliori vigneti del mondo, induce una riflessione critica nel racconto dell’enoturismo nazionale. Il comparto ha numeri importanti: il valore dell’enoturismo supera i 3 miliardi di euro e oltre il 60% delle cantine dichiara un aumento delle vendite dirette grazie all’accoglienza. Anche la domanda internazionale è consistente: i visitatori di lingua tedesca rappresentano un bacino di 87,8 milioni di persone. Eppure, quando si passa dalla dimensione economica alla capacità di affermarsi tra le migliori destinazioni enoturistiche internazionali, la presenza italiana si riduce a Ceretto, mentre altre quattro realtà - G.D. Vajra, Vietti, Ferrari Trento e Arianna Occhipinti - si collocano nella fascia 51-100.

Ceretto, in Piemonte, è la miglior cantina italiana per l'enoturismo secondo la classifca he World's 50 Best Vineyards

Una distanza che merita una riflessione: crescita delle vendite e aumento dei flussi non si traducono automaticamente in esperienze capaci di competere ai vertici mondiali. Lo conferma anche il dato sulla spesa: il 61% dei visitatori di lingua tedesca non supera i 40 euro. I nuovi fondi per sostenere il settore, annunciati nell'ambito delle misure per far crescere l'enoturismo italiano, rappresentano un'opportunità; la sfida sarà trasformare gli investimenti e il patrimonio vitivinicolo italiano in destinazioni riconoscibili, strutturate e competitive anche sul piano internazionale.

The 50 Best Vineyards 2026: l'Europa guida la classifica mondiale

La graduatoria restituisce una fotografia articolata dell'enoturismo internazionale: sono 31 le regioni vitivinicole rappresentate in sei continenti e 22 le cantine europee presenti nelle prime cinquanta posizioni. Un risultato che conferma la centralità del continente, pur in una classifica che valorizza destinazioni sempre più distribuite a livello geografico. Tra i risultati più significativi c'è quello di Champagne Taittinger, che raggiunge l'11° posto guadagnando 39 posizioni rispetto alla precedente edizione. La cantina francese riceve così l'Highest Climber Award, riconoscimento riservato alla realtà che ha registrato la maggiore crescita in classifica.

The World's 50 Best Vineyards: titolo assoluto e premi continentali The World’s Best Vineyard 2026 & The Best Vineyard in Europe: Schloss Johannisberg (Rheingau, Germania) - 1° posto

(Rheingau, Germania) - 1° posto The Best Vineyard in South America (sponsorizzato da Latam Airlines): Montes (Colchagua Valley, Cile) - 3° posto

(sponsorizzato da Latam Airlines): (Colchagua Valley, Cile) - 3° posto The Best Vineyard in Africa: Creation (Walker Bay / Hemel-en-Aarde, Sudafrica) - 5° posto

(Walker Bay / Hemel-en-Aarde, Sudafrica) - 5° posto The Best Vineyard in Australasia: Vasse Felix (Margaret River, Australia) - 17° posto

(Margaret River, Australia) - 17° posto The Best Vineyard in the Middle East: Château Kefraya (Bekaa Valley, Libano) - 18° posto

(Bekaa Valley, Libano) - 18° posto The Best Vineyard in North America: Jordan Vineyard & Winery (Alexander Valley, California, USA) - 27° posto

The World's 50 Best Vineyards: titolo assoluto e premi continentali The World’s Best Vineyard 2026 & The Best Vineyard in Europe: Schloss Johannisberg (Rheingau, Germania) - 1° posto The Best Vineyard in South America (sponsorizzato da Latam Airlines): Montes (Colchagua Valley, Cile) - 3° posto The Best Vineyard in Africa: Creation (Walker Bay / Hemel-en-Aarde, Sudafrica) - 5° posto The Best Vineyard in Australasia: Vasse Felix (Margaret River, Australia) - 17° posto The Best Vineyard in the Middle East: Château Kefraya (Bekaa Valley, Libano) - 18° posto The Best Vineyard in North America: Jordan Vineyard & Winery (Alexander Valley, California, USA) - 27° posto

Da segnalare anche l'ingresso di Vasse Felix, tenuta australiana della regione di Margaret River, che debutta direttamente al 17° posto. Il risultato le vale l'Highest New Entry Award e il titolo di miglior cantina dell'Australasia. I riconoscimenti assegnati alle migliori realtà dei singoli continenti completano il quadro. Creation, in Sudafrica, si posiziona al quinto posto ed è la prima cantina africana; Château Kefraya, in Libano, è 18ª e guida il Medio Oriente; Jordan Vineyard & Winery, in California, occupa il 27° posto ed è la prima realtà del Nord America.

I premi speciali: riconoscimento alla bulgara Aya Estate e a Michel Rolland

L'edizione 2026 introduce anche due nuovi premi. Il One to Watch Award è stato assegnato ad Aya Estate, cantina della Struma Valley, in Bulgaria, individuata tra le realtà da seguire nel panorama enoturistico internazionale. Il SevenRooms Icon Award è stato invece conferito postumo a Michel Rolland, enologo francese scomparso nel 2023, per il contributo dato alla cultura del vino a livello internazionale.

The World's 50 Best Vineyards, i premi Speciali Highest Climber Award 2026 (sponsorizzato da Lexus): Champagne Taittinger (Champagne, Francia) - 11° posto (+39 posizioni rispetto al 50° posto del 2025)

(sponsorizzato da Lexus): (Champagne, Francia) - 11° posto (+39 posizioni rispetto al 50° posto del 2025) Highest New Entry Award 2026: Vasse Felix (Margaret River, Australia) - debutto diretto al 17° posto

(Margaret River, Australia) - debutto diretto al 17° posto One to Watch Award 2026 (premio inaugurale, sponsorizzato da Grupo Liderazgo): Aya Estate (Struma Valley, Bulgaria)

(premio inaugurale, sponsorizzato da Grupo Liderazgo): (Struma Valley, Bulgaria) SevenRooms Icon Award 2026 (premio inaugurale, conferito postumo): Michel Rolland (enologo, per il contributo all'enoturismo mondiale)

The World's 50 Best Vineyards, i premi Speciali Highest Climber Award 2026 (sponsorizzato da Lexus): Champagne Taittinger (Champagne, Francia) - 11° posto (+39 posizioni rispetto al 50° posto del 2025) Highest New Entry Award 2026: Vasse Felix (Margaret River, Australia) - debutto diretto al 17° posto One to Watch Award 2026 (premio inaugurale, sponsorizzato da Grupo Liderazgo): Aya Estate (Struma Valley, Bulgaria) SevenRooms Icon Award 2026 (premio inaugurale, conferito postumo): Michel Rolland (enologo, per il contributo all'enoturismo mondiale)

The World's 50 Best Vineyards, la classifica completa

1. Schloss Johannisberg - Rheingau (Germania) 2. Bodegas Ysios - Rioja (Spagna) 3. Montes - Colchagua Valley (Cile) 4. Maison Ruinart - Champagne (Francia) 5. Creation - Walker Bay (Sudafrica) 6. Clos Apalta - Colchagua Valley (Cile) 7. Klein Constantia - Western Cape (Sudafrica) 8. Château Smith Haut Lafitte - Bordeaux (Francia) 9. Château d'Yquem - Bordeaux (Francia) 10. Durigutti Family Winemakers - Mendoza (Argentina) 11. Champagne Taittinger - Champagne (Francia) 12. Pago de Carraovejas - Ribera del Duero (Spagna) 13. Casas del Bosque - Casablanca Valley (Cile) 14. Château Pape Clément - Bordeaux (Francia) 15. Bodegas Salentein - Mendoza (Argentina) 16. Quinta do Crasto - Douro Valley (Portogallo) 17. Vasse Felix - Margaret River (Australia) 18. Château Kefraya - Bekaa Valley (Libano) 19. Viu Manent - Colchagua Valley (Cile) 20. Bodega Garzón - Maldonado (Uruguay) 21. Bodegas Tio Pepe - Jerez (Spagna) 22. Ceretto - Piemonte (Italia) 23. Concha y Toro - Maipo Valley (Cile) 24. Gusbourne - Kent (Regno Unito) 25. Bodegas Muga - Rioja (Spagna) 26. Perelada - Catalogna (Spagna) 27. Jordan Vineyard & Winery - Alexander Valley (Stati Uniti) 28. Almaviva - Maipo Valley (Cile) 29. William Chris Vineyards - Texas Hill Country (Stati Uniti) 30. Szepsy Pince - Tokaj (Ungheria) 31. Cloudy Bay Vineyards - Marlborough (Nuova Zelanda) 32. Riccitelli Wine Company - Mendoza (Argentina) 33. El Enemigo - Mendoza (Argentina) 34. Shafer Vineyards - Napa Valley (Stati Uniti) 35. Viña Cobos - Mendoza (Argentina) 36. M. Chapoutier - Valle del Rodano (Francia) 37. Champagne Bollinger - Champagne (Francia) 38. Aperture Cellars - Sonoma County (Stati Uniti) 39. Craggy Range - Hawke's Bay (Nuova Zelanda) 40. Marqués de Murrieta - Rioja (Spagna) 41. Leeuwin Estate - Margaret River (Australia) 42. Château Pichon Baron - Bordeaux (Francia) 43. Delaire Graff Estate - Stellenbosch (Sudafrica) 44. Vivanco - Rioja (Spagna) 45. Seppeltsfield - Barossa Valley (Australia) 46. Tokara Wine Estate - Stellenbosch (Sudafrica) 47. Champagne Philipponnat - Champagne (Francia) 48. Santa Rita - Maipo Valley (Cile) 49. Gramona - Penedés (Spagna) 50. Bodega Colomé - Salta (Argentina)

The World's 50 Best Vineyards, la classifica 51-100