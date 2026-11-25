Il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha recepito una delle principali richieste avanzate da tempo dalla filiera italiana del vino: sospendere temporaneamente il rilascio delle autorizzazioni per nuovi vigneti. Nella serata di martedì 24 novembre, infatti, il ministero guidato da Francesco Lollobrigida ha trasmesso alla filiera una bozza di decreto che prevede, per il 2027, di azzerare la percentuale di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti. Il provvedimento, che dovrà ora ottenere il via libera della Conferenza Stato-Regioni, nasce dall'esigenza di contenere il potenziale produttivo nazionale in una fase in cui il mercato fatica ad assorbire i volumi di vino già disponibili.

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

Vino, consumi in calo e giacenze in aumento: le ragioni dello stop ai nuovi vigneti

Del resto, come raccontato più volte negli ultimi mesi da Italia a Tavola, il comparto si trova a fare i conti con uno squilibrio sempre più evidente fra domanda e offerta. Già nel 2025 le giacenze complessive di vino e mosti erano cresciute del 7,5% rispetto all'anno precedente, a fronte di una produzione vinicola italiana sostanzialmente stabile (+0,7%), mentre nel corso del 2026 la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo i dati Agea richiamati da Unione italiana vini (Uiv), al 31 luglio, data di chiusura della campagna vitivinicola, nelle cantine italiane si contavano oltre 45 milioni di ettolitri di vino, l'11,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Intanto, secondo l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv), i consumi mondiali sono diminuiti di oltre il 10% negli ultimi cinque anni. Eppure, nonostante la flessione della domanda e l'accumulo di vino nelle cantine, il sistema delle autorizzazioni consente ancora all'Italia di ampliare ogni anno la propria superficie vitata fino all'1%, pari a quasi 7mila ettari.

Le giacenze di vino aumentano mentre il calo dei consumi accentua lo squilibrio del mercato

Proprio per evitare che l'espansione delle superfici vitate accentuasse ulteriormente questo squilibrio, già nel giugno del 2025 Uiv aveva chiesto di sospendere per un anno il rilascio delle nuove autorizzazioni. La proposta era stata poi ribadita anche lo scorso giugno, in occasione del Consiglio nazionale dell'associazione a Soave (Vr), con un documento che prevedeva anche una revisione delle rese e delle regole di gestione del potenziale produttivo. Ad agosto, inoltre, anche Legacoop Agroalimentare si era espressa a favore della sospensione temporanea dei nuovi impianti. A distanza di quasi un anno e mezzo dalle prime richieste, dunque, la bozza di decreto predisposta dal Masaf dà seguito alle sollecitazioni della filiera.

La crisi del vino in Francia e i piani per l'estirpazione dei vigneti

Ricordiamo che, nel frattempo, altri grandi Paesi produttori hanno già intrapreso politiche di contenimento dell'offerta, in alcuni casi attraverso interventi che incidono direttamente sulle superfici vitate esistenti. È il caso della Francia, dove il governo ha fatto ricorso all'estirpazione definitiva dei vigneti. Come raccontato lo scorso marzo, dopo un primo programma da 120 milioni di euro avviato nel biennio 2024-2025, le autorità francesi hanno stanziato ulteriori 130 milioni di euro per finanziare un nuovo piano di espianti, con un contributo di 4mila euro per ettaro. Secondo i dati pubblicati da FranceAgriMer il 7 luglio, sono state presentate 5.923 domande per una superficie complessiva di 27.926 ettari, di cui 10.342 riconducibili a 1.392 viticoltori intenzionati a cessare completamente l'attività.

La Francia ha scelto di contenere l'offerta di vino finanziando l'estirpazione definitiva dei vigneti

Il ridimensionamento del vigneto francese trova peraltro riscontro nei dati dell'Oiv, secondo cui nel solo 2025 la superficie vitata del Paese si è contratta del 4,4%, con una perdita di circa 34mila ettari. Il confronto con l'Italia restituisce, invece, due dinamiche differenti: secondo i numeri diffusi da Uiv, dal 2020 al 2025 le superfici vitate francesi sono diminuite del 7%, mentre quelle italiane sono cresciute dell'1%. Una differenza che emerge anche sul versante della produzione, calata negli ultimi vent'anni del 25,5% in Francia e del 10,3% in Italia, a fronte di una contrazione complessiva del 16,4% nell'Ue. A differenza degli interventi adottati dal governo francese, tuttavia, il provvedimento allo studio del Masaf riguarda esclusivamente le autorizzazioni per nuovi impianti e punta, almeno per il 2027, a evitare un ulteriore ampliamento delle superfici produttive.

Stop ai nuovi vigneti, la soddisfazione di Unione italiana vini e Confcooperative

Ad accogliere favorevolmente la notizia è stata Unione italiana vini. «La bozza di Decreto inviata dal ministero dell’Agricoltura sul blocco temporaneo delle autorizzazioni per nuovi vigneti recepisce quanto da tempo richiesto da Uiv. Ora attendiamo una pronta e positiva adesione da parte della Conferenza Stato Regioni» ha dichiarato il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti. «Agire anche su strumenti di medio termine come lo stop alle nuove autorizzazioni - che ogni anno allargano il vigneto-Italia di quasi 7 mila ettari, l’equivalente dell’1% degli impianti esistenti - è doveroso in questa fase di mercato. Il livello di giacenze di fine campagna, secondo Agea, segnava al 31 luglio un surplus sull’anno precedente dell’11,3% con oltre 45 milioni di ettolitri in cantina».

Il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti

Soddisfazione è stata espressa anche da Confcooperative Agroalimentare e pesca, che ha sottolineato la necessità di intervenire sull'offerta per tutelare la competitività e la redditività delle imprese vitivinicole. «Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del ministero dell’Agricoltura che, accogliendo le richieste avanzate da tutte le sigle della filiera, ha decretato il blocco temporaneo, quanto meno per un anno, al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti» ha commentato Luca Rigotti, presidente del comparto vitivinicolo dell'organizzazione.

Luca Rigotti, presidente del comparto vitivinicolo di Confcooperative Agroalimentare e pesca

«Si tratta di una disposizione molto importante in funzione della gestione dell’offerta soprattutto in questo momento delicato che sta vivendo il settore, a causa di un eccesso di giacenze di prodotto, a cui si aggiunge un crescente calo dei consumi e, conseguentemente dei prezzi, congiuntura che rischia di rendere il settore meno competitivo e remunerativo. Da non dimenticare, poi, la situazione geopolitica che determina non solo una situazione di incertezza, ma anche di stallo nei mercati. Il provvedimento in corso di adozione, quindi, risponde alla necessità di gestire il potenziale produttivo per evitare un ulteriore aumento della produzione che saturerebbe ulteriormente il mercato» ha poi concluso.

Stop ai nuovi vigneti nel 2027, ora la parola alla Conferenza Stato-Regioni