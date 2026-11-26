Portare la Falanghina del Sannio Beneventano a Milano per misurarne la tenuta nel tempo e la capacità di dialogare anche con l'alta cucina contemporanea. È stato l'obiettivo dell'incontro organizzato dalla cooperativa La Guardiense al ristorante stellato IYO, appuntamento che ha visto intervenire il presidente Domizio Pigna e l'enologo Riccardo Cotarella, occasione per celebrare anche i vent'anni di collaborazione tecnica e produttiva. Nata nel 1960 a Guardia Sanframondi (Bn) da trentatré vignaioli, l'azienda riunisce oggi circa mille soci su 1.500 ettari vitati: «Sostanzialmente sono micro-aziende perché sono un ettaro e mezzo per socio, solo che tutti insieme riusciamo a lavorare molto bene» ha spiegato il presidente Domizio Pigna, rivolgendo un ringraziamento particolare a Cotarella per un sodalizio arrivato nel 2026 a vent'anni di crescita condivisa.

L'enologo Riccardo Cotarella durante l'aperitivo al banco di IYO

Il lavoro corale prosegue sotto il segno della linea Janare, nome ispirato alle figure della tradizione beneventana e scelto per rappresentare anche la componente femminile della cantina sociale, pari al 35%. Ridurre l'identità della cantina a una generica etichetta campana non basta, perché i vigneti si distribuiscono su un mosaico geologico che alterna argille, ghiaie e affioramenti vulcanici. «In un'azienda così territoriale, così settoriale, così comunale, di frazione, parlare solo di Campania non ha senso perché c'è un territorio veramente sui generis, molto particolare» ha osservato Riccardo Cotarella introducendo l'assaggio, spiegando che «La Guardiense è la mamma della Falanghina e questa varietà deve rappresentare una tracciabilità precisa del territorio».

Dal profilo neutro agli anni Settanta fino alla longevità contemporanea

Per comprendere il salto qualitativo compiuto dalla Falanghina negli anni, occorre guardare indietro all'inizio del percorso professionale di Riccardo Cotarella, quando l'enologo ha mosso i primi passi producendo vermouth - composto per l'85% da vino e per il 15% da erbe - al fianco del maestro Luigi Dal Mastro. Alla domanda del giovane Cotarella su quanto pesasse la miscela delle erbe nel profilo aromatico del vermouth, il maestro rispose che «il cuore è il vino», chiarendo che serviva una base priva di un carattere troppo marcato per non alterare le erbe. Proprio per questo, negli anni Settanta, quando la Falanghina aveva un profilo perlopiù neutro, quindi adatto a quel ruolo.

Grappolo maturo di Falanghina del Sannio su vite vecchia nei vigneti della cooperativa La Guardiense

A cambiare lo scenario è stato il cambiamento climatico, più ancora della tecnologia: una ricerca condotta da Cotarella insieme al fratello sul Tignanello ha mostrato come negli anni Sessanta solo un'annata su dieci risultasse positiva, mentre nell'ultimo decennio il rapporto si è ribaltato ad otto annate su dieci. Così le uve della Falanghina hanno acquisito una personalità più riconoscibile e un profilo olfattivo tipico, accompagnato da un'acidità di base elevata - a partire dai 9 gradi - che unita agli zuccheri sostiene profumi e longevità senza bisogno del legno, «che la Falanghina mal sopporta, esprimendosi al meglio in acciaio o cemento», come sottolinea l'enologo. Inoltre, nel Sannio il confronto tra annate diverse (come le 2025, 2022 e 2016 degustate durante l'evento, ndr) dimostra che la matrice del suolo e il vitigno contano più della singola stagione, tanto da far emergere la particolarità della Falanghina anche a parità di condizioni rispetto a vitigni come Fiano o Greco.

Il lavoro sulle bucce e la zonazione in cantina

Cotarella ribadisce con fermezza come la matrice del suolo sia il fattore determinante per definire la personalità della Falanghina nel bicchiere, molto più dell'andamento della singola annata, perché «è la terra che dà carattere al vino, non l'annata: il terreno non lo cambia nessuno ed è un marcatore decisivo di qualunque prodotto». Il Sannio si colloca nell'entroterra campano circondato dai monti, in una fascia climatica caratterizzata da inverni freddi ed estati fresche che preservano il corredo acido e aromatico delle uve. Al centro del lavoro enologico, poi c'è anche lo spessore della buccia, che l'enologo definisce «una cassaforte di sapori e di odori».

Momenti di vendemmia manuale tra i vigneti della cooperativa nella Valle Telesina, ai piedi dei monti del Matese Il mosaico collinare della Valle Telesina, dove i 1.500 ettari vitati dei soci alternano suoli vulcanici, marnosi e fluviali filari de La Guardiense alle prime luci dell'alba con il borgo di Guardia Sanframondi e i rilievi dell'Appennino sannita sullo sfondo Scorcio autunnale dei vigneti de La Guardiense tra terrazzi alluvionali e profili montuosi dell'entroterra beneventano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Momenti di vendemmia manuale tra i vigneti della cooperativa nella Valle Telesina, ai piedi dei monti del Matese Il mosaico collinare della Valle Telesina, dove i 1.500 ettari vitati dei soci alternano suoli vulcanici, marnosi e fluviali filari de La Guardiense alle prime luci dell'alba con il borgo di Guardia Sanframondi e i rilievi dell'Appennino sannita sullo sfondo Scorcio autunnale dei vigneti de La Guardiense tra terrazzi alluvionali e profili montuosi dell'entroterra beneventano

Con lungimiranza, vent'anni fa la dirigenza della cooperativa ha scelto di allestire all'interno dello stabilimento una “boutique” dotata di attrezzature dedicate alle selezioni, «una cosa non comune nelle cantine sociali», tiene a sottolineare Cotarella. Dopo anni di sperimentazione con criomacerazione a bassa temperatura, calibrando tempi e modalità di contatto tra mosto e bucce prima della fermentazione (anche fino a due giorni, ndr), i tecnici hanno ottenuto maggiore struttura preservando il profilo aromatico. A questo si aggiunge il ruolo decisivo di soci e amministratori, con la vicepresidente Concetta Pigna e almeno il 40% dei consiglieri impegnati in prima persona nella gestione tecnico-agronomica, e la scelta di dedicare singole giornate di conferimento alle diverse parcelle per non mescolare le selezioni: un'organizzazione complessa in una cooperativa da mille soci, ma necessaria per preservare l'identità dei vigneti.

La degustazione: cinque interpretazioni di Falanghina a confronto

Il percorso di assaggio guidato da Riccardo Cotarella ha messo a confronto cinque declinazioni del vitigno, ordinate per tipologia di terreno e tecnica di vinificazione:

Alfabeto 2025 Falanghina del Sannio Dop

Prende il nome dall'alfabeto riportato in etichetta e nasce dalla selezione delle migliori uve sui diversi suoli aziendali, dai terreni vulcanici dell'ignimbrite ai terrazzi fluviali fino alle antiche terre nere delle colline marnose, con esclusione dei fondovalle alluvionali. Fermenta in acciaio senza lieviti selezionati e sosta post-fermentazione sui propri lieviti da cinque mesi fino a un anno, acquisendo palpabilità e duttilità.

Alfabeto Falanghina del Sannio Dop

Esprime fiori gialli, pesca bianca ed erbe aromatiche, con una bocca fresca, persistente e salivante che accompagna facilmente anche le carni. Come osserva Cotarella, «è l'esempio pratico ed emblematico della trasformazione dell'enologia italiana, e la Falanghina ne è la dimostrazione»

Senete 2025 Falanghina del Sannio Dop

Prodotta dalla stessa annata della precedente sui terreni marnosi e sabbioso-ghiaiosi della prima collina, mette in luce il peso della tecnologia enologica. Rispetto all'immediatezza fruttata di Alfabeto, legata a mela e pesca, sviluppa al palato una doppia sensazione che richiama la parte bianca interna della scorza d'agrume (come avveniva nei limoncelli tradizionali campani preparati con il frutto intero, ndr) offrendo una vena leggermente amara che dona masticabilità, spessore e progressione.

Senete Falanghina del Sannio Dop

Senete 2016 Falanghina del Sannio Dop

A dieci anni dalla raccolta conserva un colore integro e una complessità che emerge gradualmente con l'ossigenazione nel calice; lasciandolo aprire durante il pranzo, ciò che mostra al primo impatto «è solo il 20% di ciò che tirerà fuori man mano che si apre», confermando la capacità della Falanghina di evolvere nel tempo senza perdere tensione gustativa.

Anima Lavica 2025 Falanghina del Sannio Dop

Nasce da vigneti impiantati su suoli vulcanici ricchi di tufo grigio originati dall'ignimbrite campana e valorizzati grazie alla spinta di presidente e amministratori per isolare queste parcelle. Una macerazione più prolungata rispetto al secondo vino amplifica il profilo olfattivo, spostandolo su note di ginestra, sfumature salate e un tratto bruciato e “piccante”.

Anima Lavica Falanghina del Sannio Dop

In bocca si conferma la spiccata sapidità anticipata dal naso con un finale che richiama il vulcanico, l'agrume e la mineralità, in una produzione contenuta entro circa 40mila bottiglie per la ridotta estensione dell'areale.

I Mille per la Falanghina 2022

Etichetta dedicata ai mille soci della cantina e frutto del lavoro di selezione condiviso in vigna, mostra a quattro anni dalla vendemmia un'integrità di colore e olfato senza tracce di ossidazione, mantenendo un colore oro lucido che però inizia a perdere i riflessi verdognoli.

I Mille per la Falanghina

Accanto alla freschezza varietale affiorano i primi sentori di frutta tropicale, sostenuti da una struttura “potente” ma elegante che conferma la longevità del vitigno senza ricorso al legno. «Avere un bianco autoctono di questa complessità e tenuta nel tempo può essere una vera bandiera per l'enologia italiana» commenta Cotarella, rimarcando come un risultato simile non sia replicabile altrove senza lo stesso territorio.

L'aperitivo e il pranzo da IYO tra cucina giapponese e rossi del Sannio

Al termine della batteria dedicata ai bianchi, il passaggio verso il pranzo è stato affidato allo Spumante Brut Metodo Classico a base Falanghina Sannio Guardia Sanframondi Dop, ottenuto da uve coltivate lungo il corridoio del fiume Calore e maturato oltre 30 mesi sui lieviti, accompagnato da edamame e da gamberi kataifi. Il pranzo ha poi messo in dialogo i vini della cantina con la cucina di IYO, ristorante milanese di proprietà dell'imprenditore Claudio Liu, che dal 2007 affianca il banco sushi alla cucina giapponese contemporanea del sushi master Masashi Suzuki, attraverso piatti pensati per la condivisione.

La sala allestita per la degustazione guidata dedicata alle diverse interpretazioni di Falanghina del Sannio

La sequenza pensata per l'evento ha visto alternarsi lo Zuke Maguro - fette sottili di tonno scottato ai bordi e marinato in salsa di soia con kizami wasabi su foglia di shiso - e l'Ika Somen, calamaro crudo sfilacciato servito in un brodo limpido soba dashi con tuorlo d'uovo di quaglia, caviale e germogli. A seguire, una Sushi Selection composta da quattro roll con tartare e quattro nigiri guarniti con caviale e agrumi, per finire con il Branzino della Patagonia marinato al miso dalla crosta dorata e caramellata con verdure verdi agrumate, fino al sorbetto finale.

Lo Zuke Maguro, tonno scottato ai bordi e marinato in salsa di soia con kizami wasabi su foglia di shiso L'Ika Somen, calamaro crudo sfilacciato con tuorlo d'uovo di quaglia e caviale immerso nel brodo limpido soba dashi La Sushi Selection dello chef con quattro roll con tartare e quattro nigiri Il Branzino della Patagonia marinato al miso ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lo Zuke Maguro, tonno scottato ai bordi e marinato in salsa di soia con kizami wasabi su foglia di shiso L'Ika Somen, calamaro crudo sfilacciato con tuorlo d'uovo di quaglia e caviale immerso nel brodo limpido soba dashi La Sushi Selection dello chef con quattro roll con tartare e quattro nigiri Il Branzino della Patagonia marinato al miso

In abbinamento alle portate, oltre al proseguimento con i bianchi, sono stati serviti tre calici della linea Cru del Sannio:

Colle di Tilio 2025 - Sannio Dop Fiano : proveniente da vigneti di prima collina su terreni marnosi e sabbioso-ghiaiosi, vinificato in acciaio dopo breve criomacerazione. Esprime profumi floreali e mentolati con cenni di cedro e timo, chiudendo su un sorso cremoso, avvolgente e sapido.

: proveniente da vigneti di prima collina su terreni marnosi e sabbioso-ghiaiosi, vinificato in acciaio dopo breve criomacerazione. Esprime profumi floreali e mentolati con cenni di cedro e timo, chiudendo su un sorso cremoso, avvolgente e sapido. Lucchero 2021 - Sannio Dop Aglianico : macerato sulle bucce per circa dieci giorni, svolge la malolattica in barrique e affina per 6-8 mesi in rovere francese (per il 20% nuovo) prima di sostare in cemento. Al naso fonde note di ciliegia con richiami speziati e vanigliati, mentre in bocca rivela tannini pieni ma setosi.

: macerato sulle bucce per circa dieci giorni, svolge la malolattica in barrique e affina per 6-8 mesi in rovere francese (per il 20% nuovo) prima di sostare in cemento. Al naso fonde note di ciliegia con richiami speziati e vanigliati, mentre in bocca rivela tannini pieni ma setosi. Cantari 2018 - Sannio Dop Aglianico Riserva: selezione vendemmiata nella seconda metà di ottobre con rese ridotte a 50 quintali per ettaro, maturata 12-14 mesi in barrique nuove e successivamente in vasche di cemento. Colore rubino profondo, apre su piccoli frutti rossi e spezie dolci, offrendo un palato intenso con tannini decisi ed eleganti.

La batteria di vini de La Guardiense degustati da IYO

Una cooperativa come laboratorio di identità territoriale