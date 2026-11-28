“Per la prima volta, Tabai Barolo rompe il silenzio e racconta la sua verità” e “sceglie la trasparenza totale”. Così proclama un comunicato ufficiale inviato in redazione. Una verità che però, in realtà, viene raccontata per la seconda volta. I primi a conoscere i segreti di Tabai Barolo, infatti, erano stati i lettori di Italia a Tavola, oltre un anno fa. Ora Tabai ammette alcune cose di quanto già era stato scoperto e pubblicato su questa testata - a cominciare dal fatto che a produrre il vino è Terre del Barolo -, ma non tutto. Ombre rimangono sulla società Tabai Barolo Srl, ma anche sui premi che mette in vetrina sul proprio sito web per accreditare il valore delle proprie referenze. Insomma, più che un’operazione di trasparenza, Tabai ammette cose già note e nulla più. Eppure Otto Tabai, il proprietario, ha dichiarato: «Voglio che chi compra una bottiglia Tabai sappia esattamente chi siamo, da dove veniamo e chi produce il nostro Barolo. Il lusso vero è la trasparenza». Un lusso che forse Tabai non può (o non vuole) permettersi fino in fondo considerate le questioni che rimangono ancora in sospeso.

L’inchiesta di Italia a Tavola e le prime ammissioni

Dopo l’inchiesta di Italia a Tavola che era riuscita a ricostruire la vera natura di Tabai Barolo - quella di rivenditore e non di produttore -, l’azienda aveva riconosciuto di non produrre vino, ma lo aveva fatto soltanto nella versione italiana del proprio sito. Tabai aveva modificato la descrizione della propria attività, precisando che dal 2020 affidava la produzione del Barolo a una cantina delle Langhe, senza però nominare Terre del Barolo, benché il codice di imbottigliamento non lasciasse dubbi. Una correzione che iniziava finalmente a mettere nero su bianco un aspetto fino a quel momento tutt’altro che chiaro, ma che non trovava riscontro nella versione inglese del sito, particolarmente importante per un marchio che si rivolgeva a una clientela internazionale e proponeva bottiglie a prezzi che superavano anche i 2mila euro.

Tabai Barolo aveva già ammesso di non produrre vino, ora conferma quanto svelato da Italia a Tavola: è Terre del Barolo il produttore

Rimanevano tuttavia aperte una serie di domande, a cominciare dagli effettivi rapporti tra la cooperativa che materialmente realizzava e imbottigliava il vino e Tabai Barolo: quale fosse il ruolo effettivo di quest’ultimo, come si articolassero i passaggi tra acquisto, imbottigliamento e commercializzazione. Non erano stati chiariti neppure i dubbi sulla storia aziendale, con date di fondazione e avvio dell'attività produttiva che cambiavano a seconda della versione del sito, né quelli sui riconoscimenti vantati dal marchio, alcuni dei quali sembravano riferirsi a vini di Terre del Barolo e non alle etichette Tabai.

Tabai: una (finta) operazione trasparenza

A oltre un anno di distanza dal primo articolo di Italia a Tavola che sollevava alcuni interrogativi sulla natura dell’attività di Tabai Barolo, l’azienda ha voluto diramare un comunicato dai toni enfatici: “Per la prima volta, Tabai Barolo rompe il silenzio e racconta la sua verità”. Alla nota, arrivata in redazione via email da un indirizzo con dominio diverso da quello del sito web, si accompagnava una nuova sezione sullo stesso website chiamata pomposamente “Trasparenza” strutturata con una serie di FAQ (domande e risposte, ndr), una pagina in cui “spieghiamo tutto, in modo chiaro e definitivo”. La pagina - in italiano e inglese - è stata però snellita decisamente dopo l’invio delle domande di Italia a Tavola: quello che rimane, lo si legge in questa immagine.

La pagina "trasparenza" di Tabai dopo l'invio delle domande di Italia a Tavola

“La storia - si leggeva nel comunicato che presenta la pagina web - nasce nel 1970 in Alto Mantovano. Nel 2012 la produzione in Alto Mantovano era di Lambrusco, non di Barolo. Nel 2015 nasce il progetto Tabai Barolo, con T Corporate. Il Barolo Tabai è prodotto a Castiglione Falletto, nelle Langhe, da Terre del Barolo, cantina cooperativa. Tabai è un brand: seleziona le partite, definisce lo stile, le edizioni limitate e la distribuzione. Il marchio Tabai Barolo è sempre stato di proprietà di Otto Tabai. È cambiata solo la società che lo gestisce. Dal 2024 la gestione è affidata alla nuova società”. Quale società? Stando alla partita Iva riportata sul sito dell’azienda, si tratta sempre della Tabai Barolo Srl, ma anche qui alcuni conti rimangono in sospeso: ci torneremo tra poco.

Il progetto Barolo da parte di Tabai sarebbe iniziato nel 2015, secondo quanto riferito dall'azienda

Rimane infatti da chiarire la storia del marchio, che il comunicato cerca di ricostruire facendo risalire le origini al 1970 nell'Alto Mantovano, indicando nel 2012 l'avvio della produzione di Lambrusco e nel 2015 la nascita del progetto Tabai Barolo Dati che, però, sono stati rimossi dal sito web. In ogni caso, si tratta di una cronologia che lascia ancora diversi passaggi da verificare: quale fosse l'azienda attiva nel 1970, chi producesse il Lambrusco nel 2012, con quale ragione sociale venissero commercializzati quei vini, chi produceva il Barolo prima dell’ingresso di Terre del Barolo e quale collegamento societario o imprenditoriale esista tra quell'attività e l'attuale marchio.

Tabai Barolo e Terre del Barolo: solo private label?

Anche la definizione del ruolo di Tabai nella produzione merita un approfondimento. Nel comunicato l'azienda afferma di “selezionare le partite, definire lo stile, le edizioni limitate e la distribuzione”, ma non specifica in cosa consista concretamente questo intervento. Resta quindi da capire in quale fase della filiera avvenga la selezione dei vini, chi decida assemblaggi, caratteristiche organolettiche e criteri di affinamento, se il marchio si avvalga di enologi o consulenti propri e quali siano i criteri adottati per scegliere le partite di Terre del Barolo. Elementi necessari per comprendere quale sia il contributo effettivo di Tabai alla realizzazione delle bottiglie che commercializza con il proprio nome e in che cosa consista il lavoro svolto con la cooperativa. Un eventuale accordo di private label sarebbe del tutto legittimo, ma andrebbe descritto con chiarezza, soprattutto se il marchio rivendica un ruolo nella selezione delle partite e nella definizione dello stile del vino. Interpellata, Terre del Barolo si è limitata a dire di svolgere “un lavoro dedicato” per Tabai, senza voler entrare in ulteriori dettagli.

Terre del Barolo ha fatto sapere di svolgere un lavoro dedicato per Tabai

E allora, se davvero Tabai seleziona le partite e contribuisce a definire lo stile del proprio Barolo, occorre capire quali siano le caratteristiche distintive del vino rispetto alle etichette della cooperativa, alcune delle quali hanno ottenuto riconoscimenti internazionali. La stessa Terre del Barolo ha parlato di un «lavoro dedicato» per il marchio, senza però precisare in cosa consista. Resta quindi da chiarire se i vini premiati dalla cooperativa coincidano, in tutto o in parte, con quelli commercializzati da Tabai e su quali basi il marchio possa richiamare quei riconoscimenti. Va ricordato, in ogni caso, che le verifiche del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Dogliani avevano confermato l'autenticità e la tracciabilità del vino commercializzato da Tabai, escludendo che si trattasse di un prodotto contraffatto o non conforme al disciplinare del Barolo.

I premi vinti da Tabai non sono stati vinti da Tabai

Probabilmente per accreditarsi come una referenza di qualità, Tabai - non da ora - ha dedicato sul proprio sito una nutrita pagina relativa a premi e riconoscimenti prestigiosi. Le foto e i riferimenti sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alla prima inchiesta di Italia a Tavola, anche se è stata aggiunta la scritta “tutti i premi elencati sono stati conferiti direttamente al produttore”. Cioè a Terre del Barolo. Tuttavia, nelle foto continuano a comparire le etichette Tabai accanto ai riconoscimenti, senza che venga chiarito se i vini premiati coincidano effettivamente con quelli commercializzati dal marchio. Una sovrapposizione che può indurre il lettore ad attribuire a Tabai risultati che, stando alla precisazione pubblicata dall'azienda e alle verifiche sui concorsi, sono stati conferiti direttamente a Terre del Barolo.

La parte superiore della pagina di Tabai Barolo dedicata ai premi

Per quanto riguarda la Top 100 Wine Discoveries di Robert Parker Wine Advocate, l’indicazione è vaga, senza ulteriori dati, nemmeno l’annata. Gli unici possibili collegamenti legati alla cooperativa sono al Terre del Barolo 2010 e all’ArnaldoRivera Barolo undicicomuni 2016, effettivamente presenti sul sito di Robert Parker. Sui riconoscimenti di James Suckling («James Suckling 92 Punti al Barolo Docg 2016»), invece, i riferimenti non trovano riscontri puntuali. Il Barolo Docg 2016 Vinum Vita Est e la Riserva della stessa annata hanno infatti conquistato 93 punti, mentre 92 sono quelli assegnati al Barolo Docg 2017 e alle Riserve 2015, 2017 e 2018. Diversi, invece, i riconoscimenti per la linea Arnaldo Rivera, sempre di Terre del Barolo, incluse alcune referenze del 2016. Decanter, nel 2020, ha invece assegnato la medaglia d’oro con 95 punti al Vinum Vita Est 2016 di Terre del Barolo. Non ci sono riferimenti, nemmeno sul sito della cooperativa, a eventuali riconoscimenti a Pramaggiore nel 2018 e alla Douja d’Or dell’anno precedente, riferimento tolto dopo l’invio delle domande di Italia a Tavola.

I misteri della società Tabai Barolo Srl

Come già evidenziato sin dall’articolo del 30 agosto 2025, Tabai Barolo Srl era nata ufficialmente il 19 novembre 2024, con registrazione alla Camera di Commercio di Milano il giorno successivo e sede nel capoluogo lombardo. Ma la vita societaria era stata decisamente breve: al 28 agosto 2025, infatti, la società risultava inattiva già dal 2 aprile dello stesso anno. In tutto, appena 134 giorni di attività per la società riconducibile al marchio che proponeva bottiglie di Barolo a prezzi superiori ai mille euro. Al momento della costituzione il capitale sociale ammontava a 30mila euro, suddiviso tra due soci: Diego Sebastiano Ferrari, titolare del 51%, e Ottorino Tabai, con il restante 49%. Ferrari ricopriva anche la carica di amministratore unico.

La società Tabai Barolo Srl è nata il 19 novembre 2024 ed è rimasta attiva per soli 134 giorni prima di essere riattivata il 19 settembre 2025

Oggi (dato aggiornato al 6 ottobre 2026, l’ultimo disponibile) quella stessa società è nuovamente attiva e risulta che l’attività sia iniziata il 19 settembre 2025, poco più di due settimane dopo la prima inchiesta di Italia a Tavola. Tabai Barolo dichiara che il “marchio Tabai Barolo è sempre stato di proprietà di Otto Tabai”. Nell’atto costitutivo non ci sono rimandi alla effettiva proprietà del marchio (che andrebbe quindi verificata attraverso la relativa documentazione di registrazione), ma quel che è certo è che la struttura e le partecipazioni societarie sono rimaste invariate, con Ferrari che continua a detenere il 51% delle quote e ad essere amministratore unico, mentre Tabai possiede il restante 49%.

Tabai, i numeri fantasma e le 10 domande di Italia a Tavola

Le prime ammissioni di Tabai Barolo, insomma, non vanno a fugare molti dei dubbi già sollevati da Italia a Tavola, cui se ne sono aggiunti di nuovi. Restano infatti diversi chiarimenti da chiedere all’azienda sulla storia del marchio, sulla struttura societaria e sul rapporto con Terre del Barolo. Tabai fa risalire le proprie origini al 1970, nell’Alto Mantovano, e indica nel 2012 l’avvio della produzione di Lambrusco, ma non specifica quale fosse l’azienda coinvolta, con quale ragione sociale operasse e quale legame giuridico e imprenditoriale colleghi quelle attività all’attuale marchio. Da verificare anche la titolarità formale di Tabai Barolo: l’azienda dichiara che il marchio è sempre appartenuto a Otto Tabai, ma nell’atto costitutivo della società, partecipata al 51% da Diego Sebastiano Ferrari, non compare alcun riferimento alla proprietà del brand. Sul fronte produttivo, il comunicato colloca dal 2020 la collaborazione con Terre del Barolo, mentre il progetto Barolo sarebbe nato già nel 2015. Resta quindi da capire chi producesse il vino negli anni precedenti e la natura della collaborazione con la cooperativa.

Le 10 domande di Italia a Tavola a Tabai Barolo Nel comunicato fate risalire le origini di Tabai al 1970, nell’Alto Mantovano. Qual era esattamente l’azienda attiva in quell’anno e quale attività svolgeva? Nel 2012 parlate di produzione di Lambrusco nell’Alto Mantovano. Con quale ragione sociale veniva svolta questa attività e chi ne era il titolare? Qual è il legame giuridico e imprenditoriale tra l’attività avviata nel 1970, il progetto del 2015 e l’attuale marchio Tabai Barolo? A chi è intestato formalmente il marchio? Dichiarate che il marchio è sempre stato di proprietà di Otto Tabai, ma nell'atto costitutivo di Tabai Barolo Srl (dove Diego Sebastiano Ferrari detiene il 51% ed è amministratore unico) non risultano menzioni in merito. Da quando Tabai collabora con Terre del Barolo? Il comunicato indica il 2020, ma il progetto Barolo risalirebbe al 2015: chi produceva il vino negli anni precedenti? Che tipo di servizio fornisce Terre del Barolo? Si tratta di un semplice imbottigliamento per conto terzi (private label) di partite standard della cooperativa, oppure viene realizzata una cuvée o una selezione su disciplinare tecnico concordato con Tabai? Chi definisce assemblaggi, caratteristiche organolettiche, tempi e modalità di affinamento? Tabai si avvale di un proprio enologo o di consulenti esterni? Perché Tabai Barolo Srl, costituita nel novembre 2024, risultava inattiva dal 2 aprile 2025, per poi tornare attiva dal 19 settembre dello stesso anno? Quale società gestiva il marchio e la commercializzazione delle bottiglie nel periodo in cui Tabai Barolo Srl risultava inattiva? Sul sito sono riportati premi e punteggi associati alle bottiglie Tabai, ma ora precisate che i riconoscimenti sono stati conferiti direttamente al produttore. Per ciascun premio potete indicare il vino premiato, l'annata, la competizione e il punteggio ottenuto? Nessun vino a marchio Tabai è stato dunque premiato?

Le 10 domande di Italia a Tavola a Tabai Barolo Nel comunicato fate risalire le origini di Tabai al 1970, nell’Alto Mantovano. Qual era esattamente l’azienda attiva in quell’anno e quale attività svolgeva? Nel 2012 parlate di produzione di Lambrusco nell’Alto Mantovano. Con quale ragione sociale veniva svolta questa attività e chi ne era il titolare? Qual è il legame giuridico e imprenditoriale tra l’attività avviata nel 1970, il progetto del 2015 e l’attuale marchio Tabai Barolo? A chi è intestato formalmente il marchio? Dichiarate che il marchio è sempre stato di proprietà di Otto Tabai, ma nell'atto costitutivo di Tabai Barolo Srl (dove Diego Sebastiano Ferrari detiene il 51% ed è amministratore unico) non risultano menzioni in merito. Da quando Tabai collabora con Terre del Barolo? Il comunicato indica il 2020, ma il progetto Barolo risalirebbe al 2015: chi produceva il vino negli anni precedenti? Che tipo di servizio fornisce Terre del Barolo? Si tratta di un semplice imbottigliamento per conto terzi (private label) di partite standard della cooperativa, oppure viene realizzata una cuvée o una selezione su disciplinare tecnico concordato con Tabai? Chi definisce assemblaggi, caratteristiche organolettiche, tempi e modalità di affinamento? Tabai si avvale di un proprio enologo o di consulenti esterni? Perché Tabai Barolo Srl, costituita nel novembre 2024, risultava inattiva dal 2 aprile 2025, per poi tornare attiva dal 19 settembre dello stesso anno? Quale società gestiva il marchio e la commercializzazione delle bottiglie nel periodo in cui Tabai Barolo Srl risultava inattiva? Sul sito sono riportati premi e punteggi associati alle bottiglie Tabai, ma ora precisate che i riconoscimenti sono stati conferiti direttamente al produttore. Per ciascun premio potete indicare il vino premiato, l'annata, la competizione e il punteggio ottenuto? Nessun vino a marchio Tabai è stato dunque premiato?

Altrettanto importante è spiegare perché Tabai Barolo Srl, costituita nel novembre 2024, sia risultata inattiva dal 2 aprile 2025 e nuovamente attiva dal 19 settembre dello stesso anno, e quale società abbia gestito nel frattempo il marchio e la commercializzazione delle bottiglie. Infine, sui premi, la precisazione secondo cui i riconoscimenti esposti sul sito sono stati conferiti direttamente al produttore, cioè a Terre del Barolo, lascia aperta una questione: per ciascun riconoscimento andrebbero indicati vino, annata, concorso e punteggio, chiarendo soprattutto se esistano premi assegnati specificamente a etichette Tabai o se nessuna bottiglia commercializzata con questo marchio abbia mai ottenuto riconoscimenti propri. Su questi temi, Italia a Tavola ha inviato per email 10 domande a Tabai Barolo (le stesse del box soprastante, ndr) e ha provato nuovamente a telefonare al numero che si trova sul sito web ufficiale, che continua a risultare inesistente.