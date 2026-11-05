Erbamat, Barone Pizzini supera la prova del tempo con tre Tesi di Metodo Classico

Sfida vinta grazie a un dono della storia? A una quindicina di anni dalla prima vendemmia, Silvano Brescianini ha presentato le tre Tesi della Barone Pizzini: vini sperimentali che mostrano l'evoluzione del vitigno autoctono Erbamat, Metodo Classico. Raccontano di una scelta coraggiosa (e non facile) in Franciacorta. «Alla prova del tempo, sfida vinta! Ero fiducioso e sono molto soddisfatto perché - sottolinea Brescianini, amministratore delegato della cantina - dopo anni di semiabbandono abbiamo rilanciato questo secolare vitigno bresciano, particolarmente adatto alle terre ghiaiose e ben ventilate. E non teme i repentini cambiamenti climatici. Insomma, alla prova del tempo si è dimostrato resistente e resiliente». Dalla cantina di Provaglio d'Iseo (Bs) sono usciti tre vini eleganti, piacevoli, ben amalgamati e carichi di profumi, adatti ai piatti autunnali dello storico stellato «Al Gambero» di Calvisano (Bs). Complessivamente poco meno di 6.000 bottiglie, che arrivano in enoteca confezionate in appositi cofanetti da tre, in produzione limitata, limitatissima. Le tre Tesi hanno una lunga storia alle spalle grazie a un vitigno identitario e unico.