Barone Pizzini: vino vegano e biologico al centro dell'evoluzione della cantina

«Un ente certificatore internazionale, dopo 10 anni di controlli e analisi, ha ufficialmente riconosciuto Barone Pizzini, prima azienda vitivinicola interamente vegana, oltre che primo vino biologico di Franciacorta, grazie ad un percorso iniziato nel 1998». Silvano Brescianini, amministratore delegato della storica cantina bresciana ( risale al '700), è orgoglioso nell'annunciare che un ente certificatore svedese ha riconosciuto la cantina Docg di Franciacorta all'avanguardia nel mondo dell'innovazione, trasparenza e sostenibilità ambientale. Da 10 anni prima cantina costantemente riconosciuta con certificazione bio e biodiversity friend. Nel presentare l bilancio di sostenibilità 2023, Brescianini ha pure svelato che le prime bottiglie vegane saranno in vendita nel 2025. Una novità: «Attenta ad un mercato giovanile in evoluzione che richiede prodotti rispettosi dell'ambiente e della salute».

Barone Pizzini è la prima azienda vitivinicola interamente vegana

Barone Pizzini, l’evoluzione della cantina

Barone Pizzini, 33 dipendenti, ha un fatturato di una decina di milioni di euro. Nel 2023 ha venduto oltre 600mila bottiglie, di cui 533 mila in Italia e 78mila all'estero (soprattutto in Nord America) di Franciacorta. Le restanti 150mila sono di Pievalta, Verdicchio, Castelli di Jesi, 33 mila di Poderi di Ghiaccioforte nella tenuta di Scansano nella Maremma toscana, 52mila di Curtefranca Sebino Igt, 38 mila Montenetto Capriano del Colle, cascina Colombaroli . «La vendemmia di quest'anno a causa delle alterne fasi meteo, ha ridotto la produzione del 30%. Un assestamento rispetto al 2022 e al 2023. Il mercato Usa - ha sottolineato l’ad - è in espansione, anche se in futuro dovremo fare molta attenzione ai probabili dazi annunciati da Trump».

Barone Pizzini, occhio alla sostenibilità

Durante l'incontro di fine anno con la stampa ha ricordato che il bilancio di sostenibilità rappresenta un passo in avanti verso il percorso di responsabilità aziendale, iniziato con il report di sostenibilità 2021.

La vendemmia 2024, a causa delle alterne fasi meteo, ha ridotto la produzione del 30%

«Quest'anno ci siamo concentrati - ha rimarcato Brescianini - maggiormente sull'implementazione dei sistemi di raccolta dati e nel consolidamento delle pratiche di rendicontazione. Inoltre, abbiamo deciso di impostare un codice etico, ancora in fase di condivisione, con il fine di formalizzare e rendere disponibili le linee guida aziendali. Siamo consapevoli che il percorso intrapreso richiede tempi ed energie, crediamo fermamente che sia fondamentale per garantire la continuità e la crescita delle attività di Barone Pizzini. Continueremo ad esplorare nuove opportunità per migliorare la nostra sostenibilità e contribuire al benessere delle comunità e dell'ambiente circostante».