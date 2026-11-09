Il turista enogastronomico non è più riconducibile a un unico profilo. C'è chi viaggia per scoprire produzioni e territori, chi cerca convivialità, chi vuole approfondire la cultura del cibo e del vino e chi associa il viaggio al benessere o alla ricerca del lusso. Sono cinque le tribù individuate dalle ultime elaborazioni sul turismo enogastronomico italiano presentate da Roberta Garibaldi a BTO 2026 (in programma a Firenze il 10 e 11 novembre a), con differenze significative anche nella durata dei soggiorni e nella disponibilità dichiarata a spendere. Per le cantine, conoscere queste motivazioni significa poter progettare esperienze più aderenti alle aspettative dei visitatori.

Turismo enogastronomico, cinque profili e motivazioni diverse

Le elaborazioni illustrate da Roberta Garibaldi, docente all'Università di Bergamo e presidente di Aite (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico), durante BTO - Be Travel Onlife 2026, in programma il 10 e 11 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, individuano cinque categorie: i Ricercatori (69%), i Festaioli (40%), gli Intellettuali (26%), i Figli dei Fiori (19%) e gli Edonisti (14%). Le percentuali non rappresentano gruppi separati: derivano da risposte multiple e uno stesso viaggiatore può riconoscersi in più profili, a seconda della destinazione, dell'occasione e del momento della vita. La segmentazione, quindi, non descrive categorie rigide, ma mette in luce le diverse ragioni che portano a scegliere un viaggio legato al cibo e al vino. Un elemento emerge con chiarezza: la curiosità e la scoperta sono le motivazioni più diffuse, ma non coincidono con la maggiore capacità di spesa. Il segmento più numeroso, quello dei Ricercatori, non è infatti quello che dichiara i budget più elevati per le esperienze enogastronomiche.

La docente Roberta Garibaldi

Ricercatori, il viaggio parte dalla scoperta dei territori

Con il 69% delle preferenze, i Ricercatori costituiscono il gruppo più ampio. La loro motivazione principale è provare nuove esperienze, indicata dal 77% degli appartenenti al cluster. Seguono il desiderio di entrare in contatto con la popolazione locale (26%) e quello di immergersi in ambienti rurali e naturali (16%). L'età media è di 42,7 anni e la distribuzione di genere è equilibrata. Per scegliere le destinazioni si affidano soprattutto al passaparola di parenti e amici (64%), mentre Instagram è utilizzato dal 41%. Nelle esperienze privilegiano il rapporto diretto con il territorio: il 69% frequenta ristoranti locali indipendenti, il 67% acquista dai produttori e il 61% visita mercati e botteghe artigiane. Tra le mete italiane dei tre viaggi enogastronomici più recenti figurano soprattutto Toscana (37%), Emilia Romagna (24%), Veneto (20%), Puglia (18%) e Sicilia (16%). All'estero prevalgono Spagna (21%) e Francia (19%).

I Ricercatori cercano il contatto diretto con i produttori e le comunità locali, privilegiando la scoperta dei territori e delle tradizioni rurali

La diffusione del profilo non si traduce però in una spesa particolarmente elevata. I Ricercatori sono quelli che dichiarano i budget più contenuti: 45 euro per una cena tipica, 36 euro per una visita in cantina con degustazione e 27 euro per partecipare a un evento enogastronomico. Anche la permanenza media è la più breve, pari a 3,27 giorni. È inoltre il gruppo meno sensibile al problema dell'overtourism, con un punteggio medio di 5,88, e quello meno favorevole all'introduzione di un ticket d'ingresso per contenere i flussi, con un valore di 3,08 su 5.

Festaioli, la convivialità non è una questione di età

I Festaioli rappresentano il 40% del campione e cercano soprattutto divertimento (63%) e una pausa dalla routine quotidiana (44%). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono il gruppo più giovane: con 43 anni di età media sono anzi i più maturi fra le cinque tribù. La loro presenza è particolarmente significativa nel Mezzogiorno, dove risiede il 34% del cluster. La Campania pesa per il 14%, contro una media nazionale del 10%, mentre Napoli raccoglie da sola il 9% dei Festaioli, rispetto al 6% della popolazione generale considerata.

Per i Festaioli il viaggio enogastronomico è soprattutto un'occasione di socialità, tra degustazioni, eventi e momenti conviviali.

Le esperienze preferite riflettono la ricerca di occasioni di socialità. Il 60% frequenta ristoranti locali e acquista direttamente dai produttori, il 51% visita mercati del territorio e il 43% sceglie ristoranti e bar storici. Anche nella ricettività emerge una preferenza specifica per gli agriturismi, indicati dal 26% del gruppo: il valore più alto fra le cinque categorie. La disponibilità dichiarata a spendere è intermedia: 47 euro per una cena tipica, 41 euro per una visita in cantina e 34 euro per un evento enogastronomico. Tra le destinazioni italiane compaiono Toscana (32%), Emilia Romagna e Trentino Alto Adige (21%), Puglia e Veneto (19%). Per i viaggi all'estero le preferenze si concentrano su Francia (22%) e Spagna (21%).

Intellettuali, cantine e territori diventano luoghi di apprendimento

Gli Intellettuali rappresentano il 26% dei viaggiatori individuati e associano il turismo enogastronomico alla possibilità di approfondire conoscenze e acquisire competenze. Hanno il livello di istruzione più elevato: il 34% possiede una laurea magistrale, un master o un dottorato, contro il 30% della media. L'età media è di 40,8 anni e la fascia tra i 18 e i 24 anni raggiunge il 10%, rispetto al 6% generale. Sono anche i più presenti su Instagram (47%) e quelli che ricorrono maggiormente a fonti specializzate: il 32% consulta siti dedicati, il 19% guide enogastronomiche e il 14% riviste di settore.

Gli Intellettuali cercano esperienze formative per approfondire la conoscenza dei vitigni, delle tecniche di vinificazione e della cultura produttiva

Il loro interesse si traduce in una partecipazione attiva. Il 41% organizza autonomamente tour tematici, mentre il 38% prende parte a bike tour o trekking guidati da esperti per conoscere la cucina e le produzioni locali. È la percentuale più alta fra i cluster per questo genere di attività. Per le aziende vitivinicole, il dato suggerisce che la visita non debba necessariamente fermarsi alla degustazione. Il racconto dei processi produttivi, la conoscenza dei vitigni, delle tecniche di vinificazione e del paesaggio possono diventare parte integrante dell'esperienza, soprattutto quando sono accompagnati da attività che permettono al visitatore di approfondire direttamente ciò che osserva.

Figli dei Fiori, il benessere è il motore della spesa

Il 19% dei viaggiatori appartiene alla tribù dei Figli dei Fiori, il gruppo che presenta la disponibilità dichiarata a spendere più elevata nella maggior parte delle esperienze considerate. Il loro rapporto con l'enogastronomia è legato soprattutto al benessere psicofisico, indicato dal 66%, e alla possibilità di ritrovare sé stessi, citata dal 38%. Sono anche i più giovani: l'età media è di 39,5 anni e il 35% ha tra i 25 e i 34 anni, contro il 26% della media. La componente maschile è prevalente (58%), un dato che li distingue dagli altri cluster. Un altro elemento riguarda la durata del soggiorno. Con 3,98 giorni di permanenza media, sono quelli che si fermano più a lungo. Soltanto il 7% effettua escursioni in giornata, contro il 15% della media, mentre il 19% sceglie soggiorni compresi tra cinque e sette giorni. Il 41% ha partecipato a viaggi enogastronomici di più giorni organizzati da agenzie specializzate, rispetto al 26% medio. È inoltre il gruppo che frequenta più assiduamente le cantine: soltanto il 16% non ne ha visitata nessuna, contro il 26% generale. Anche i musei del gusto registrano una partecipazione superiore, con il 64% che ne ha visitato almeno uno.

I Figli dei Fiori associano il turismo enogastronomico al benessere psicofisico, alla natura e a soggiorni più lunghi, anche attraverso esperienze wellness a tema vino

La disponibilità dichiarata a spendere raggiunge 56 euro per una cena tipica e 53 euro per una visita in cantina con degustazione. Seguono 47 euro per una visita in acetaia, 46 per un evento enogastronomico e 42 per un museo del gusto. Si tratta dei valori più alti fra i cluster per tutte queste voci. Le preferenze si estendono a esperienze che affiancano alla componente gastronomica quella del benessere e della cultura. Il 28% è interessato a trattamenti wellness legati a vino, olio o birra, il 31% ha partecipato a eventi culturali e artistici nelle aziende di produzione e il 36% sceglie bike tour e trekking. Anche le strutture ricettive tematizzate, dai relais di campagna agli alberghi dedicati al vino e alle produzioni gastronomiche, rispondono a questo orientamento.

Edonisti, il lusso convive con il cibo di strada

Gli Edonisti rappresentano il 14% del campione e sono caratterizzati dalla ricerca di gratificazione e lusso. Il loro profilo reddituale è il più elevato: l'11% dichiara un reddito personale compreso tra 55 e 75 mila euro, contro il 7% della media, mentre il 6% si colloca tra 75 e 120 mila euro, rispetto al 3% generale. La distribuzione geografica evidenzia una maggiore presenza in Emilia Romagna, dove risiede il 15% del gruppo, contro il 9% della media. Tra i comportamenti emerge un dato meno scontato: il 55% degli Edonisti ha acquistato cibo da food truck, una quota superiore a quella relativa alla frequentazione dei ristoranti gourmet di livello Michelin, che si attesta al 30%. Un risultato che restituisce un'immagine meno convenzionale del viaggiatore orientato al lusso, non necessariamente legato a esperienze gastronomiche formali.

Gli Edonisti ricercano esperienze di qualità e servizi personalizzati, ma affiancano alle degustazioni esclusive anche proposte gastronomiche informali

Sul fronte dell'ospitalità, il 25% ha soggiornato prevalentemente in albergo e il 21% dichiara di volerlo fare nei prossimi viaggi: quest'ultima è la quota più elevata fra i cinque gruppi. Anche in questo caso il lusso si combina con altre motivazioni. Il 37% manifesta interesse per trattamenti benessere a tema vino, olio o birra e il 32% ha preso parte a eventi culturali e artistici nelle aziende di produzione. Gli Edonisti frequentano inoltre le degustazioni di pesce fresco organizzate da pescatori e imprese ittiche più degli altri gruppi, con una quota del 31%. La loro disponibilità di spesa è elevata, ma non raggiunge i livelli dei Figli dei Fiori: 51 euro per una cena tipica, 50 per una visita in cantina, 47 per un birrificio, 45 per un'acetaia e 40 per un evento enogastronomico. Per le destinazioni italiane citano soprattutto Toscana (37%), Emilia Romagna e Lombardia (23%) e Trentino Alto Adige (18%). All'estero la Spagna è al primo posto con il 29%, seguita dalla Francia con il 23%.

Dalle cinque tribù alle strategie per cantine e territori