La filosofia produttiva di Col Vetoraz affonda le sue radici nell'area di Valdobbiadene , un territorio vitivinicolo unico e dal riconosciuto valore pedoclimatico. Ogni fase della lavorazione, dalla conduzione dei filari fino al confezionamento in bottiglia, segue criteri rigorosi focalizzati su sostenibilità, etica e rispetto della materia prima. Un approccio rigoroso che trova la sua massima espressione nel Valdobbiadene Docg Superiore di Cartizze .

La conduzione dei lavori in vigna rispetta i tempi naturali di maturazione del grappolo. Una regola storica dei vecchi viticoltori recita: «Il Cartizze si vendemmia quando le foglie diventano gialle». Questa indicazione continua a guidare le operazioni di raccolta manuale delle uve , che viene posticipata rispetto agli altri vigneti per tutelare l'integrità dei frutti e favorire l'accumulo di zuccheri . Durante le fasi di fermentazione condotte a bassa temperatura, una parte del patrimonio zuccherino residuo rimane non fermentata, donando al vino la tipica morbidezza e amabilità .

All'esame olfattivo, il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Col Vetoraz propone un bouquet intenso e delicato, con evidenti sentori di fiori bianchi e frutta matura. Al palato si presenta vellutato, pieno e armonioso, sorretto da una finezza coerente con la struttura del vino. La sua versatilità a tavola permette di affiancarlo sia alla cucina tradizionale veneta sia a preparazioni contemporanee.