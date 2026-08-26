LUTTO
È morto Vittorio Frescobaldi, protagonista della svolta internazionale del vino toscano
Vittorio Frescobaldi è morto nella notte a 97 anni. Esponente della trentunesima generazione della famiglia fiorentina, ha attraversato una fase decisiva per il vino toscano, contribuendo alla sua apertura internazionale. Tra le tappe più significative del suo percorso c’è la nascita di Tenuta Luce a Montalcino, progetto avviato nel 1995 insieme a Robert Mondavi.
Il mondo del vino italiano perde Vittorio Frescobaldi, scomparso nella notte all’età di 97 anni. Esponente della trentunesima generazione della famiglia fiorentina legata da secoli alla viticoltura, è stato tra gli imprenditori che hanno accompagnato il vino toscano nella fase della sua maggiore apertura ai mercati internazionali. La sua attività si è sviluppata in un periodo di profondi cambiamenti per l’enologia italiana, quando alcune delle storiche aziende toscane hanno iniziato a confrontarsi con una dimensione commerciale e produttiva sempre più ampia. Il marchese Frescobaldi ha seguito questo passaggio mantenendo il legame con i territori della famiglia, ma guardando anche a partnership e mercati oltre i confini nazionali. Negli ultimi anni aveva lasciato progressivamente la guida dell’azienda al figlio Lamberto Frescobaldi, mantenendo un ruolo di riferimento all’interno della famiglia e nel mondo del vino. La sua morte chiude una fase della storia imprenditoriale della Toscana che ha visto protagoniste alcune delle famiglie storiche della regione.
Dalla famiglia Frescobaldi alla Toscana del vino internazionale
La storia di Vittorio Frescobaldi si inserisce in un periodo nel quale il vino italiano stava cambiando profondamente. La produzione non era più rivolta soprattutto al mercato nazionale e le aziende più strutturate cominciavano a costruire una presenza stabile fuori dall'Italia. In questo passaggio Frescobaldi contribuì alla crescita dell'azienda di famiglia attraverso una strategia basata sulla valorizzazione dei territori e sull'internazionalizzazione. La Toscana diventava così non soltanto il luogo nel quale produrre vino, ma anche un territorio da presentare a consumatori e operatori di mercati sempre più lontani.
Chi era Vittorio Frescobaldi
Nato a Firenze il 30 novembre 1928, Frescobaldi apparteneva alla trentunesima generazione di una famiglia il cui rapporto con la produzione vinicola risale al Medioevo. Dopo la laurea in Agraria conseguita nel 1953 all’Università di Firenze, entrò nell'impresa di famiglia, assumendone successivamente la guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Fu negli anni della loro gestione che la storica realtà fiorentina accelerò il proprio percorso di trasformazione, puntando sulla valorizzazione dei diversi territori della Toscana e sull'apertura ai mercati esteri. Nel 1977 Vittorio Frescobaldi fu nominato Cavaliere del Lavoro, con il riconoscimento legato alla sua attività di imprenditore agricolo. Negli ultimi anni Vittorio aveva progressivamente trasferito il testimone alla nuova generazione. La guida dell'azienda è passata al figlio Lamberto Frescobaldi, oggi presidente dell'Unione italiana vini, mentre Vittorio aveva mantenuto un ruolo di riferimento per la famiglia e per il settore.
La stessa famiglia Frescobaldi riconosce a Vittorio, insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, un ruolo nel percorso che ha contribuito a rafforzare la reputazione della Toscana come una delle aree di riferimento della viticoltura italiana. È un passaggio che coincide con l'evoluzione dell'intero comparto. Tra la seconda metà del Novecento e gli anni Duemila, le grandi aziende vitivinicole italiane hanno iniziato a confrontarsi con una concorrenza internazionale più ampia, investendo sulla qualità, sulla comunicazione e sulla distribuzione oltre i confini nazionali.
L'incontro con Robert Mondavi e la nascita di Tenuta Luce
Tra le iniziative più significative del percorso di Vittorio Frescobaldi c'è l'incontro con Robert Mondavi, uno dei protagonisti della viticoltura californiana. Nei primi anni Novanta i due imprenditori avviarono un progetto comune a Montalcino, destinato a diventare nel 1995 Tenuta Luce. L'operazione mise in relazione due famiglie con storie molto diverse, ma accomunate da una visione internazionale del vino. Da una parte la tradizione vitivinicola dei Frescobaldi, legata alla Toscana da generazioni; dall'altra l'esperienza di Mondavi, maturata nella costruzione della moderna industria del vino californiano.
Il progetto rappresentò uno degli esempi più significativi di quella stagione nella quale produttori italiani e internazionali iniziarono a confrontarsi direttamente sui territori italiani. Montalcino diventò così anche il punto d'incontro tra due culture del vino. La collaborazione con Mondavi racconta, più di molte dichiarazioni, il modo in cui Frescobaldi interpretava l'evoluzione dell'impresa: mantenere il rapporto con il territorio e, nello stesso tempo, confrontarsi con esperienze e mercati internazionali.
Da Montalcino a Bolgheri, la crescita della famiglia
Nel corso degli anni il mondo Frescobaldi ha ampliato la propria presenza in alcuni dei principali territori vitivinicoli toscani. Montalcino e Bolgheri sono entrati in un percorso di crescita che ha portato la famiglia a costruire una presenza articolata nelle diverse aree della regione. La scelta di lavorare su più territori rifletteva anche la volontà di valorizzare le differenti identità della viticoltura toscana. Un'impostazione che ha accompagnato la crescita dell'azienda e la sua affermazione sui mercati internazionali.
Vittorio Frescobaldi ha attraversato questa trasformazione da protagonista, prima nella gestione dell'impresa e poi come figura di riferimento della famiglia. Il suo percorso ha coinciso con il passaggio da una concezione prevalentemente familiare dell'impresa vitivinicola a una struttura capace di confrontarsi con un mercato internazionale.
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Il passaggio del testimone a Lamberto Frescobaldi
Negli ultimi anni Vittorio Frescobaldi aveva passato le redini dell’azienda al figlio Lamberto, oggi presidente dell’Unione italiana vini. Pur non occupandosi più direttamente della gestione operativa, era rimasto un punto di riferimento per la famiglia e una figura conosciuta e rispettata nel mondo del vino. Proprio Uiv ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa, ricordando il contributo dato da Frescobaldi alla crescita dell'enologia toscana e alla sua presenza sui mercati internazionali. L'associazione ha sottolineato anche il lavoro svolto alla guida della storica azienda insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo.
La famiglia Frescobaldi ha avuto inoltre rapporti stretti con la casata reale britannica. Vittorio e la moglie Bona hanno ospitato più volte nelle loro residenze toscane l'allora principe Carlo d'Inghilterra, a conferma di relazioni costruite nel tempo anche al di fuori del mondo strettamente vitivinicolo. Vittorio Frescobaldi lascia la moglie Bona e i figli Fiammetta, Angelica, Lamberto e Diana.
Una generazione che ha cambiato il vino italiano
La sua morte arriva al termine di una fase nella quale la Toscana ha consolidato il proprio ruolo tra le grandi regioni vinicole internazionali. Frescobaldi ne ha attraversato i cambiamenti da una posizione particolare: quella di appartenente a una famiglia con una storia secolare nel vino, ma anche di imprenditore chiamato a confrontarsi con un mercato profondamente diverso da quello ereditato dalle generazioni precedenti.
Il punto di continuità è stato il territorio. La modernizzazione dell'impresa non ha significato abbandonare la storia familiare, ma utilizzarla come base per costruire una presenza internazionale. Con la scomparsa di Vittorio Frescobaldi viene così meno uno degli imprenditori che hanno accompagnato questo passaggio. Una stagione iniziata nella seconda metà del Novecento e proseguita fino agli anni Duemila, quando il vino toscano ha smesso di essere soltanto una delle espressioni più importanti dell'enologia italiana ed è diventato, con maggiore continuità, un prodotto riconoscibile nei mercati di tutto il mondo.