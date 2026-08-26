Il mondo del vino italiano perde Vittorio Frescobaldi , scomparso nella notte all’età di 97 anni. Esponente della trentunesima generazione della famiglia fiorentina legata da secoli alla viticoltura, è stato tra gli imprenditori che hanno accompagnato il vino toscano nella fase della sua maggiore apertura ai mercati internazionali. La sua attività si è sviluppata in un periodo di profondi cambiamenti per l’enologia italiana, quando alcune delle storiche aziende toscane hanno iniziato a confrontarsi con una dimensione commerciale e produttiva sempre più ampia. Il marchese Frescobaldi ha seguito questo passaggio mantenendo il legame con i territori della famiglia, ma guardando anche a partnership e mercati oltre i confini nazionali. Negli ultimi anni aveva lasciato progressivamente la guida dell’azienda al figlio Lamberto Frescobaldi , mantenendo un ruolo di riferimento all’interno della famiglia e nel mondo del vino. La sua morte chiude una fase della storia imprenditoriale della Toscana che ha visto protagoniste alcune delle famiglie storiche della regione.

La storia di Vittorio Frescobaldi si inserisce in un periodo nel quale il vino italiano stava cambiando profondamente. La produzione non era più rivolta soprattutto al mercato nazionale e le aziende più strutturate cominciavano a costruire una presenza stabile fuori dall'Italia. In questo passaggio Frescobaldi contribuì alla crescita dell'azienda di famiglia attraverso una strategia basata sulla valorizzazione dei territori e sull'internazionalizzazione . La Toscana diventava così non soltanto il luogo nel quale produrre vino, ma anche un territorio da presentare a consumatori e operatori di mercati sempre più lontani.

Nato a Firenze il 30 novembre 1928 , Frescobaldi apparteneva alla trentunesima generazione di una famiglia il cui rapporto con la produzione vinicola risale al Medioevo. Dopo la laurea in Agraria conseguita nel 1953 all’Università di Firenze, entrò nell'impresa di famiglia, assumendone successivamente la guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo . Fu negli anni della loro gestione che la storica realtà fiorentina accelerò il proprio percorso di trasformazione, puntando sulla valorizzazione dei diversi territori della Toscana e sull'apertura ai mercati esteri. Nel 1977 Vittorio Frescobaldi fu nominato Cavaliere del Lavoro , con il riconoscimento legato alla sua attività di imprenditore agricolo. Negli ultimi anni Vittorio aveva progressivamente trasferito il testimone alla nuova generazione. La guida dell'azienda è passata al figlio Lamberto Frescobaldi , oggi presidente dell'Unione italiana vini, mentre Vittorio aveva mantenuto un ruolo di riferimento per la famiglia e per il settore.

Chi era Vittorio Frescobaldi Nato a Firenze il 30 novembre 1928, Frescobaldi apparteneva alla trentunesima generazione di una famiglia il cui rapporto con la produzione vinicola risale al Medioevo. Dopo la laurea in Agraria conseguita nel 1953 all’Università di Firenze, entrò nell'impresa di famiglia, assumendone successivamente la guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Fu negli anni della loro gestione che la storica realtà fiorentina accelerò il proprio percorso di trasformazione, puntando sulla valorizzazione dei diversi territori della Toscana e sull'apertura ai mercati esteri. Nel 1977 Vittorio Frescobaldi fu nominato Cavaliere del Lavoro, con il riconoscimento legato alla sua attività di imprenditore agricolo. Negli ultimi anni Vittorio aveva progressivamente trasferito il testimone alla nuova generazione. La guida dell'azienda è passata al figlio Lamberto Frescobaldi, oggi presidente dell'Unione italiana vini, mentre Vittorio aveva mantenuto un ruolo di riferimento per la famiglia e per il settore.

La stessa famiglia Frescobaldi riconosce a Vittorio, insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, un ruolo nel percorso che ha contribuito a rafforzare la reputazione della Toscana come una delle aree di riferimento della viticoltura italiana . È un passaggio che coincide con l'evoluzione dell'intero comparto. Tra la seconda metà del Novecento e gli anni Duemila, le grandi aziende vitivinicole italiane hanno iniziato a confrontarsi con una concorrenza internazionale più ampia, investendo sulla qualità, sulla comunicazione e sulla distribuzione oltre i confini nazionali.

Il progetto rappresentò uno degli esempi più significativi di quella stagione nella quale produttori italiani e internazionali iniziarono a confrontarsi direttamente sui territori italiani . Montalcino diventò così anche il punto d'incontro tra due culture del vino. La collaborazione con Mondavi racconta, più di molte dichiarazioni, il modo in cui Frescobaldi interpretava l'evoluzione dell'impresa: mantenere il rapporto con il territorio e, nello stesso tempo, confrontarsi con esperienze e mercati internazionali.

Nel corso degli anni il mondo Frescobaldi ha ampliato la propria presenza in alcuni dei principali territori vitivinicoli toscani. Montalcino e Bolgheri sono entrati in un percorso di crescita che ha portato la famiglia a costruire una presenza articolata nelle diverse aree della regione. La scelta di lavorare su più territori rifletteva anche la volontà di valorizzare le differenti identità della viticoltura toscana. Un'impostazione che ha accompagnato la crescita dell'azienda e la sua affermazione sui mercati internazionali.

Vittorio Frescobaldi ha attraversato questa trasformazione da protagonista, prima nella gestione dell'impresa e poi come figura di riferimento della famiglia. Il suo percorso ha coinciso con il passaggio da una concezione prevalentemente familiare dell'impresa vitivinicola a una struttura capace di confrontarsi con un mercato internazionale.