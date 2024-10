Tenuta Luce di Frescobaldi: vino dai brillanti riflessi di Toscana

Fiat Lux… sia fatta la luce! Ma in questo caso non quella divina della Genesi ma quella che si irradia dai fertili terreni della Tenuta Luce, insieme all'attiguo Castelgiocondo, le due preziose enclavi ilcinesi dei Marchesi Frescobaldi.

La cantina di Tenuta Luce

Un progetto, quello di Luce, iniziato nel 1993 dall'idea comune di due “grandi signori” del vino legati da una solida amicizia come Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi, decano dei vignaioli statunitensi e visionario fondatore della Napa Valley.

Luce della Vite: un supertuscan firmato Frescobaldi a Montalcino

Insieme hanno creato il “supertuscan”, Luce della Vite, blend di Sangiovese e Merlot poi nel 2004, con l'uscita societaria della famiglia Mondavi, il timone è passato nelle esperte mani di Lamberto Frescobaldi, attuale presidente del gruppo familiare e, dal 2022, anche dell'Unione Italiana Vini.

La struttura dedicata all'acoglienza di Tenuta Luce

I 249 ettari della splendida tenuta a sud-ovest di Montalcino (Si) sono immersi in un contesto ambientale vergine, contraddistinto da fitti boschi, in cui sono incastonati 92 ettari vitati dai quali nascono i quattro attuali alfieri aziendali. Il portabandiera Luce della Vite, Sangiovese e Merlot in dosi paritetiche (130.000 bottiglie), il seducente entry-level Lucente 75% Merlot e 25% Sangiovese (400.000 bottiglie), l'opulento Brunello di Montalcino Luce a cui sono dedicati 11 ettari (40.000 bottiglie) e la preziosa chicca del Cabernet Sauvignon in purezza del Lux Vitis (10.000 bottiglie).

Tenuta Luce Frescobaldi: il Luce della Vite

A distanza di oltre tre decenni dalla fondazione il vino iconico della tenuta resta il Luce della Vite che nel millesimo appena uscito, il 2021, si presenta in gran forma, frutto di un'ottima annata che ha visto alternarsi pioggia e soleggiamento, senza eventi meteorologici estremi e con un settembre climaticamente perfetto che ha fissato i composti aromatici e polifenolici degli acini.

Tenuta Luce Frescobaldi: il Luce della Vite

Fermentazione in cemento poi affinamento di 24 mesi in barrique di rovere francese (80% nuove e 20% di secondo passaggio) e qualche mese in bottiglia nel calice si presenta nel calice con un manto rosso rubino profondo. All'olfattivo si evidenziano frutti neri maturi (soprattutto gelso e mora di rovo) accompagnati da delicati sentori di erbe aromatiche. In bocca è potente ed elegante, perfettamente equilibrato fra la freschezza apportata dal Sangiovese e la cremosità del Merlot con una trama tannica setosa e perfettamente integrata. Finale appagante e persistente con un retrogusto speziato e lievemente balsamico.

Un perfetta sintesi dell'attenzione maniacale per i dettagli di tutta la filiera di casa Frescobaldi, che l'enologo Alessandro Marini e il direttore tecnico Ermanno Morlacchetti applicano in maniera rigorosa per tener fede al claim della tenuta di mostrare “La Toscana in una Luce unica”. Tutta da scoprire, nel calice come nella splendida struttura enoturistica dedicata.

Tenuta Luce

Località Castelgiocondo - 53024 Montalcino (Si)

Tel 0577 84131