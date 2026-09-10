Champagne, ecco perché la vendemmia 2026 ricorda le grandi annate nel Novecento

La vendemmia 2026 in Champagne, partita in anticipo, si è chiusa con quasi due settimane di anticipo rispetto allo scorso anno e con un primo bilancio positivo sul fronte qualitativo. La raccolta, caratterizzata da una precocità senza precedenti, ha portato in cantina uve sane, mature e con un equilibrio ritenuto particolarmente promettente, nonostante rese contenute. Il primo giudizio della filiera francese guarda quindi alla qualità più che ai volumi. Secondo il Comité Champagne, le caratteristiche delle uve ricordano, per alcuni aspetti legati all'equilibrio, quelle di alcune grandi annate del Novecento, tra cui 1921, 1947 e 1959. Un paragone che, per ora, resta una valutazione sulla materia prima appena raccolta: saranno vinificazione, affinamento e assemblaggio a definire il profilo dei futuri Champagne.

Champagne, vendemmia 2026: 14 giorni di anticipo e uve molto promettenti

Champagne, la vendemmia 2026 chiude con quasi 14 giorni di anticipo

La raccolta ha richiesto alla filiera una forte capacità di adattamento organizzativo. La precocità della vendemmia 2026 è uno degli elementi più caratterizzanti dell'annata, arrivata dopo una stagione calda che ha accelerato la maturazione delle uve. «Grazie alla mobilitazione dell'intera filiera, siamo riusciti a portare a termine questa vendemmia eccezionalmente precoce in ottime condizioni, con una qualità straordinaria. Questo successo è il risultato del lavoro collettivo della Champagne, capace di adattare la propria organizzazione con grande reattività», ha dichiarato David Chatillon, presidente dell'Union des Maisons de Champagne e co-presidente del Comité Champagne.

Il bilancio riguarda soprattutto lo stato delle uve. «La materia prima è molto bella, sana e matura. Disponiamo di tutti gli elementi necessari per elaborare lo Champagne, anzi, dei grandi Champagne», ha aggiunto Chatillon. Il riferimento alla qualità va letto insieme al dato sulle rese, che sono risultate contenute. La quantità non rappresenta quindi l'elemento distintivo dell'annata, mentre la sanità delle uve e il loro equilibrio costituiscono i primi segnali su cui si concentrano le valutazioni della filiera.

Il confronto con 1921, 1947 e 1959

Il Comité Champagne individua nell'equilibrio della materia prima un elemento che richiama alcune delle grandi annate storiche del XX secolo. I riferimenti citati sono 1921, 1947 e 1959. È un confronto che riguarda, in questa fase, le caratteristiche delle uve e non ancora il vino finito. Per lo Champagne il percorso tra vendemmia e bottiglia è infatti particolarmente lungo e articolato e il risultato dipenderà dalle scelte di vinificazione, dall'evoluzione dei vini base e soprattutto dagli assemblaggi. Il dato interessante è quindi la combinazione tra maturità, sanità ed equilibrio, maturata in una vendemmia arrivata con un anticipo eccezionale. Saranno le fasi successive della lavorazione a confermare quanto questo profilo iniziale potrà tradursi in vini di particolare longevità e complessità.

Gli assemblaggi dovranno infatti confrontarsi con tre vendemmie consecutive dai profili molto differenti

Tre vendemmie diverse per gli assemblaggi dello Champagne

Per gli chef de cave il lavoro comincia ora con un quadro particolarmente articolato. I futuri assemblaggi dovranno infatti confrontarsi con tre vendemmie consecutive dai profili molto differenti. Il 2024 è stato segnato da condizioni umide e da una maggiore componente di freschezza. Il 2025 ha portato invece un'annata calda, mentre il 2026 si presenta come una vendemmia molto calda e caratterizzata da una precocità inedita. È proprio questa successione a rendere interessante il lavoro sui vini base. Le differenze tra le tre annate potranno diventare uno degli elementi su cui costruire l'equilibrio degli assemblaggi, attraverso il confronto tra freschezza, struttura, maturità e acidità.

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