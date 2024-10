Prosciutto Cotto Scelto Galbani Professionale: qualità e gusto per ogni menu

Galbani Professionale amplia la sua offerta con un nuovo prosciutto cotto di fascia scelta, pensato per i professionisti che cercano qualità e versatilità in cucina. Il prosciutto cotto scelto si distingue per il suo gusto deciso e la forma tonda, con fette compatte e facili da affettare, perfette sia per preparazioni a freddo che a caldo.

Il Prosciutto Cotto Scelto di Galbani Professionale

Un punto di forza di questo prodotto è la sua eccezionale performance in cottura, anche a temperature elevate. Il Prosciutto Cotto Scelto, infatti, mantiene intatto il suo sapore autentico e non brucia né rilascia acqua, garantendo così preparazioni di alta qualità. Ideale per tutte le ricette che richiedono resistenza al calore, come pizze, panini caldi e toast, il nuovo Cotto Scelto ha performance eccellente, mantenendo una fetta compatta e senza alterazioni di gusto.

Galbani Professionale: Prosciutto Cotto Scelto adatto a tutti

Dal panino alla pizza, ai sughi per le paste, nelle farciture e nei ripieni, il prosciutto scelto mantiene il suo sapore deciso e piacevole diventando un'ottima scelta per chi desidera arricchire il proprio menu con un prodotto versatile e di elevata qualità da proporre in diverse occasioni. Inoltre, il nuovo prosciutto cotto è senza glutine e senza derivati del latte, rendendolo ideale anche per chi ha esigenze alimentari specifiche.

Grazie alla sua versatilità, il prosciutto cotto scelto di Galbani Professionale è il prodotto ideale per molteplici utilizzatori: dal ristorante, al bar ma anche adatto per panifici. La sua fetta compatta e la capacità di mantenere un gusto intenso lo rendono un ingrediente fondamentale, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Lactalis Galbani

Via Flavio Gioia 8 - 20149 Milano

Tel 800 990991