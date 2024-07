Di Marco: l'originale pinsa romana nei formati a prova di estate

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per la sua varietà e qualità, e tra le sue prelibatezze c'è un prodotto che sta conquistando sempre più il cuore degli appassionati e dei professionisti: la Pinsa Romana. Questo antico lievitato, che affonda le sue radici nella tradizione romana, è stato riscoperto e perfezionato grazie all'inventiva e alla passione di Corrado Di Marco.

La Pinsa Di Marco, con le sue caratteristiche uniche e la sua versatilità, è diventata un must sia per chi cerca un pasto sfizioso e leggero, sia per i pizzaioli e i ristoratori che vogliono offrire ai propri clienti un prodotto di qualità superiore.

Di Marco: caratteristiche uniche della pinsa romana

Ciò che rende la Pinsa Di Marco così speciale è l'attenzione ai dettagli e la qualità degli ingredienti. L'impasto è realizzato con una miscela di farine (frumento, soia e riso) che, unita a una lunga lievitazione di 72 ore, garantisce una digeribilità eccezionale e una consistenza unica. La farina di soia conferisce croccantezza, quella di riso leggerezza, e quella di frumento elasticità e struttura.

La Pinsa Di Marco è disponibile in diversi formati, perfetti per ogni occasione. Per l'estate, in particolare, i formati d'asporto sono ideali per pranzi all'aperto, pic-nic e cene informali. Tra questi, spiccano la Base Teglia, perfetta per creare pinse personalizzate, e i formati più piccoli e ripieni come la Puccia e il Sorriso, ottimi per uno snack veloce o un aperitivo sfizioso.

Di Marco: formati d'asporto ideali per l'estate

La Base Teglia: versatilità e qualità

La Base Pinsa Teglia Di Marco rappresenta una soluzione versatile per ogni professionista della ristorazione. Grazie alla sua alta idratazione e alla lunga lievitazione di 72 ore, questa base garantisce una digeribilità eccezionale e una consistenza unica, croccante all'esterno e soffice all'interno.

La Base Pinsa Teglia Di Marco

La Base Teglia consente di creare pinse personalizzate con una varietà infinita di ingredienti, permettendo al pinsaiolo di sperimentare e soddisfare ogni tipo di richiesta del cliente. Questa versatilità è fondamentale per attrarre una clientela variegata e per adattarsi rapidamente ai trend culinari stagionali.

La Puccia: praticità e velocità

La Base Pinsa Puccia Di Marco è un formato d'asporto perfetto per i professionisti che cercano di offrire un prodotto rapido e di qualità senza compromessi. La sua preparazione veloce e la possibilità di farcirla con una vasta gamma di ingredienti freschi rendono la puccia ideale per pranzi veloci, snack o aperitivi.

La Base Pinsa Puccia Di Marco

Per i pinsaioli, avere a disposizione un prodotto già parzialmente preparato significa poter garantire velocità di servizio e costanza nella qualità, due elementi cruciali per il successo in un ambiente competitivo.

Il Sorriso: innovazione e attrattiva

La Base Pinsa Sorriso, una sorta di “piccolo calzone” ripieno, è perfetto per i locali che vogliono offrire qualcosa di innovativo e attraente. Questo formato è ideale per essere farcito con ingredienti saporiti e può essere servito caldo o freddo, offrendo un'opzione versatile per il menu.

Base Pinsa Sorriso Di Marco

Per i pinsaioli, il sorriso rappresenta un'opportunità di diversificazione dell'offerta, attirando clienti alla ricerca di nuove esperienze gustative e mantenendo l'interesse alto nei confronti del locale.

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847