La Casearia Carpenedo: raffinatori di formaggi per passione

La storia de La Casearia Carpenedo è una di quelle che si intrecciano intimamente con la passione per l’arte casearia e l’amore per il territorio. Alessandro Carpenedo, figlio del fondatore e volto dell’azienda, racconta con orgoglio il percorso unico che ha portato la sua famiglia a essere un punto di riferimento nell'affinamento dei formaggi.

Alessandro Carpenedo

Il Metodo Carpenedo: una tecnica di produzione unica

Uno degli elementi distintivi della Casearia Carpenedo è il cosiddetto Metodo Carpenedo, una tecnica innovativa sviluppata internamente e che Alessandro descrive come «un metodo davvero unico, che abbiamo costruito di sana pianta». Questo metodo si basa su quattro elementi fondamentali: tempo, umidità, temperatura e ambiente, tutti racchiusi nell'acronimo inventato dal padre di Alessandro. «Attraverso il Metodo Carpenedo, riusciamo a ottenere delle eccellenze straordinarie che emozionano i nostri palati», spiega Alessandro, mettendo in luce l’importanza di ogni singola fase del processo.

I formaggi della Casearia Carpenedo

Tra le eccellenze che spiccano nella produzione dell’azienda, Alessandro non ha dubbi: «Un’eccellenza che sicuramente è la più popolare in questo momento è il Blue 61». Questo formaggio unico è nato da una lavorazione con vino passito del territorio, arricchito in superficie da cranberries che donano una delicata dolcezza fruttata. Alessandro racconta la storia dietro questo formaggio con grande orgoglio: «È un’idea di mio padre. Nel 2011, per celebrare 50 anni di matrimonio con mia madre, ha pensato di creare una torta di formaggio. È per questo che il Blue 61 ha anche questa bella estetica che ricorda una torta».

I formaggi de La Casearia Carpenedo 1/3 Il formaggio Capo di Stato de La Casearia Carpenedo 2/3 Il formaggio Blue 61 de La Casearia Carpenedo 3/3 Previous Next

Ma il Blue 61 non è l’unica gemma della casa. Alessandro ci rivela un’altra chicca, un prodotto ancora più raro: «Abbiamo un’edizione limitata che facciamo solo con 100 forme all’anno, nemmeno tutti gli anni. Il formaggio è affinato con vinacce di un vino molto importante del nostro territorio, il Capo di Stato». Questa collaborazione con una rinomata cantina locale ha dato vita a un formaggio esclusivo che affascina anche i palati più esigenti. «Sono 100 forme da sei chili, con una stagionatura di 30 mesi e sei mesi di affinamento in vinacce», spiega Alessandro, evidenziando la particolarità di un prodotto che combina la struttura di un formaggio stagionato con la morbidezza di uno più giovane, con note di marasca e frutta rossa che arricchiscono l’esperienza gustativa.

Premi e riconoscimenti: un traguardo familiare

I successi della Casearia Carpenedo non si fermano solo alla produzione di formaggi di alta qualità, ma si riflettono anche nei numerosi premi che l’azienda ha ricevuto nel corso degli anni. «I premi per noi sono un modo per metterci alla prova e capire se riusciamo a mantenere la qualità su cui puntiamo», afferma Alessandro. Questo impegno nella ricerca della perfezione è condiviso da tutta la famiglia: «Siamo io e mio fratello a gestire l’azienda. Io mi occupo della parte commerciale, mentre lui segue la produzione. Ricevere un premio per noi è sempre importante».

Tra i riconoscimenti più prestigiosi, Alessandro ricorda con orgoglio il World Cheese Awards, dove la Casearia Carpenedo ha ottenuto un Super Gold con il formaggio Vasaio, un pecorino affinato con vino passito. Un traguardo altrettanto rilevante è stato ottenuto con Infinity Blu, che ha portato a casa tre importanti premi, confermando ulteriormente l'eccellenza del Blue 61, insignito della Targa di Eccellenza.

La Casearia Carpenedo

Via Santandrà 17 - 31050 Camalò di Povegliano (Tv)

Tel 0422 872178