Con il taglio alla brunoise le verdure si fanno più pratiche e versatili

Bonduelle Food Service, la divisione del gruppo Bonduelle dedicata alle soluzioni vegetali per il canale del fuori casa, ha presentato la sua nuova linea di prodotti: Brunoise. Pensata per semplificare il lavoro in cucina e offrire agli chef più tempo per la creatività, la linea Brunoise si rivolge a professionisti che cercano prodotti di qualità e altamente pratici.

Quattro referenze, massima versatilità

La linea Brunoise si compone di quattro verdure tra le più usate in cucina, tutte in pratico taglio brunoise 4x4x4 mm: Broccoli, Cavolfiori, Duo di Carote e Duo di Zucchine. Queste referenze sono state selezionate e preparate per offrire agli chef un prodotto già pronto, riducendo significativamente i tempi di preparazione e garantendo la massima regolarità e uniformità nel taglio. Questa linea è stata ideata per adattarsi a diversi tipi di ricette, permettendo a ogni ingrediente di essere dosato con facilità e senza sprechi.

Le quattro referenze brunoise di Bonduelle Food Service: Broccoli, Cavolfiori, Duo di Carote e Duo di Zucchine

Praticità e qualità al servizio della cucina

Con il taglio preciso e uniforme della Brunoise, Bonduelle punta a conservare intatte le caratteristiche organolettiche di ogni verdura. Le verdure, pronte per essere cotte in microonde o in padella, mantengono colore, consistenza e gusto invariati durante la preparazione. La praticità della linea si riflette anche nel formato: ogni referenza è confezionata in buste da 2,5 kg (quattro buste per cartone), offrendo una gestione ottimale e senza sprechi.

Uno dei punti di forza della linea Brunoise è la versatilità. Le verdure possono essere usate in un'ampia varietà di preparazioni: come ingrediente principale, in insalate, per guarnire piatti, come topping per pizze, per ripieni o come contorno. Questa flessibilità permette agli chef di esplorare nuovi sapori e presentazioni, aggiungendo valore ai piatti senza sacrificare tempo o qualità.

Supporto alla creatività: il Quaderno di Ricette Brunoise

Per ispirare e supportare l’uso della linea Brunoise, Bonduelle ha realizzato un Quaderno di Ricette Brunoise in collaborazione con lo chef executive Fabrizio Milione. Questo ricettario raccoglie numerose idee pratiche e creative per sfruttare la versatilità della linea Brunoise, invitando gli chef a sperimentare e innovare con nuove combinazioni di sapori.

Il Quaderno di Ricette Brunoise di Bonduelle Food Service

Con la nuova linea Brunoise, Bonduelle Food Service ribadisce il proprio impegno nel fornire prodotti di alta qualità pensati per semplificare il lavoro degli chef e migliorare i risultati in cucina. Bonduelle continua a innovare, proponendo soluzioni che aiutano i professionisti della ristorazione a risparmiare tempo, ridurre gli sprechi e garantire eccellenza in ogni piatto.

Bonduelle Italia

via Trento - 24060 San Paolo d’Argon (Bg)

Tel 035 4252411