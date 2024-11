I salumi antichi Marco D'Oggiono per un momento di felicità a tavola

In un presente dove i valori di genuinità e tradizione sono più ricercati che mai, i salumi antichi di Marco D'Oggiono rappresentano, non solo un’opportunità per offrire un’autentica esperienza culinaria di qualità, ma anche e soprattutto un vero momento di felicità e sono l'occasione per un viaggio attraverso il tempo, alla riscoperta dei salumi antichi della Brianza. Questa è una delle terre italiane più rinomate per la produzione di salumi, un’eredità preziosa che affonda le radici in una cucina rustica, contadina e gustosa.

Il salame di fegato di Marco d'Oggiono

Salumi con una storia da raccontare

Buröla, Vaniglia, Boccia, Borsotto e la Mortadella di Fegato non sono semplici salumi, ma rappresentano la firma viva di chi ha fatto della tradizione il proprio vessillo. Queste ricette, tramandate e custodite gelosamente in famiglia da quattro generazioni, sono ancora oggi il fulcro della produzione. Un’eredità culturale, semplice e genuina, che rivive in ogni fetta, pronta a sorprendere anche i palati più esigenti.

Il Cotechino “Vaniglia”: autentico e delicato

L’autunno è il periodo perfetto per gustare il nostro cotechino, che in Brianza è chiamato “Vaniglia”. Questo nome, dal suono esotico e prezioso, sottolinea il carattere delicato del prodotto, realizzato con carni pregiate e cotenne di suini italiani.

Il Cotechino “Vaniglia” di Marco d'Oggiono

La qualità delle materie prime e l’attenzione alle giuste spezie fanno del Cotechino Vaniglia un prodotto leggero, di facile digestione e dal gusto inconfondibile: non salato né piccante, con una consistenza morbida e una fragranza delicata che conquista tutti, perfino i bambini. È un prodotto che si fa ricordare, apprezzato da chiunque lo assaggi e ricercato dai buongustai.

Novità 2024: un portale dedicato agli operatori

Per Marco D'Oggiono, il rapporto con i partner è fondamentale, ed è con grande entusiasmo che presenta il nuovo sito web Operatori, progettato su misura per il mondo B2b. Uno strumento all’avanguardia, pensato per offrire accesso esclusivo a un servizio personalizzato. L'invito è di scoprire in anteprima le opportunità disponibili e a contattare l'azienda per richiedere gli accessi.

La tradizione dell'azienda è fatta di passione e cura artigianale, con l'impegno di trasmettere questa eredità preziosa direttamente nel piatto, per un’esperienza di gusto che emoziona e rende felici.

Marco d'Oggiono Prosciutti

via Lazzaretto 29 - 23848 Oggiono (Lc)

Tel 0341 576285