Palzola lancia gli “Stracremosi”: gorgonzola cremoso in formato squeeze

Il primo testimonial è stato uno dei “principi” della ristorazione italiana, Chicco Testa, visto che ha ospitato nel suo ristorante milanese DaV, l'anteprima assoluta della novità di Palzola, eccellente azienda artigianale produttrice di gorgonzola. E, nello stesso tempo, ha pure consigliato l'utilizzo in cucina della novità ideata dalla famiglia Poletti che nel 1948 fondò il caseificio che oggi rappresenta l'eccellenza del Gorgonzola Dop grazie a una produzione (150mila forme l'anno) che intreccia tradizione artigianale e tecnologie avanzate. All'anteprima milanese, ad entrare nei dettagli dei nuovi prodotti proposti con il nome "Stracremosi" - in pratica gorgonzola in versione cremosa in una nuova e pratica confezione squeeze da 250 grammi -, ci ha pensato il titolare del caseificio, Giacomo Poletti che è stato molto dettagliato nel racconto di questi formaggi spalmabili, realizzati con il 72% di gorgonzola e arricchiti con panna nobile Elena, disponibili nelle varianti al gorgonzola dolce, al tartufo, al peperoncino che «offrono tutto il sapore dell'eccellenza Palzola in un formato ideale per arricchire ogni ricetta».

Stracremosi, il gorgonzola Dop di Palzola in formato squeeze

Infatti, gli Stracremosi permettono di valorizzare ogni preparazione con una semplice pressione: perfetti per condire la pasta, aggiungere una nota di cremosità a crostini e panini o dare un tocco di originalità a pizze e finger food. L'innovativa confezione squeeze rende ancora più facile esplorare nuove combinazioni e dare uno sprint in più ai piatti come quelli proposti da DaV nel corso dell'anteprima milanese. Gli Stracremosi sono senza glutine, per un gusto che abbraccia anche le esigenze alimentari dei celiaci e vanno conservati in frigo. E, a quanto pare, potrebbero essere anche utilizzati per fare degli ottimi gelati, ha detto Roberto Lentini che di Palzola si interessa della commercializzazione.

Palzola, i nuovi "Stracremosi Squeeze"

Crema al Gorgonzola Dop : la delicatezza del Gorgonzola, morbido e dal gusto equilibrato.

: la delicatezza del Gorgonzola, morbido e dal gusto equilibrato. Crema Paltufa : al tartufo per un tocco gourmet dedicato a chi ama sapori intensi e sofisticati.

: al tartufo per un tocco gourmet dedicato a chi ama sapori intensi e sofisticati. Crema Palfuoco: al peperoncino per una nota vivace e piccante, perfetta per dare carattere a ogni piatto.

Cosa sapere su Palzola, eccellenza del Gorgonzola Dop

Fondata nel 1948 a Cavallirio, in provincia di Novara, Palzola rappresenta l'eccellenza del Gorgonzola Dop anche perché ogni forma di questo pregiato formaggio è curata manualmente dagli esperti casari dell'azienda, che seguono un rigoroso processo produttivo per mantenere il controllo della qualità. D'altronde Palzola ha ottenuto numerose certificazioni di qualità e sicurezza alimentare, tra cui ISO 9001 e le certificazioni Brc e Ifs.

Palzola: Giacomo e Sergio Poletti

Nello stesso tempo, utilizza solo latte selezionato e fermenti lattici autoprodotti nello stabilimento, rispettando i più alti standard per offrire un gorgonzola autentico, cremoso e ricco di sapore. La continua attenzione alla qualità ha fatto di Palzola un marchio apprezzato in tutta Italia ed anche all'estero, in particolare Australia e Giappone. Le 150mila forme di gorgonzola generano un fatturato di 14 milioni di euro. Il 55% della produzione è distribuita attraverso retail ed e-commerce e il restante 45% destinato ai principali player della Gdo.

