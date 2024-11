Ecco i dolci del Natale firmati da chef, pasticceri e maître chocolatier

Ogni Natale porta con sé una gara di creatività senza eguali, in cui chef, maestri pasticceri e chocolatier di fama mondiale mettono in campo le loro idee migliori per stupire e deliziare i nostri palati. Quest'anno, alcune collaborazioni importanti sono pronte a dare vita a dolci che trasformano la tradizione natalizia in esperienze gourmet: dai panettoni al caffè fino al pandolce farcito di cioccolato, passando per tartufi al rum e fichi essiccati. Ecco alcune delle collaborazioni esclusive che promettono di rendere il Natale 2024 ancora più dolce.

Natale fa rima con dolci

Panettone al Caffè di Sebastiano Caridi ed Essse Caffè

Quale modo migliore di celebrare il Natale se non con un panettone? E non un panettone qualunque, ma il Panettone al Caffè firmato dal maestro pasticcere Sebastiano Caridi in collaborazione con Essse Caffè. Questo dolce non solo celebra il Natale, ma anche il 45º anniversario della torrefazione bolognese, confezionato in una latta da collezione che farà invidia agli amanti del design vintage e del buon caffè.

Il panettone di Sebastiano Caridi in collaborazione con Essse Caffè

Ingredienti di qualità e una lavorazione da maestro

Il panettone al caffè è il risultato di una lunga lavorazione che abbraccia l’arte della lievitazione: 62 ore di pazienza e cura, suddivise in quattro fasi di lievitazione. Il tutto arricchito con cubetti di caramello che si sposano con l’impasto al caffè, donando un sapore inaspettato e una consistenza soffice e leggera, grazie al lievito madre a fermentazione spontanea. «Il caffè è uno degli ingredienti più complessi da utilizzare nei grandi lievitati - racconta il maestro Caridi - ma con Essse Caffè ho trovato l’alleato perfetto».

Il panettone al caffè di Essse Caffè e Caridi

Una vera esperienza gourmet sotto l’albero

Per chi è alla ricerca di un regalo natalizio che lasci il segno, questa latta non è solo un contenitore, ma un vero pezzo da collezione. Il Panettone al Caffè di Sebastiano Caridi rappresenta non solo l’eccellenza gastronomica, ma anche un tributo alla tradizione italiana del caffè e della pasticceria d'autore. Non sorprende, dunque, che questa edizione limitata sia uno dei regali più chic per il Natale 2024.

Tartufi e Rom Arrangé alle Prugne della California di Stefano Collomb

In Valle d’Aosta, il maître chocolatier Stefano Collomb rinnova per il sesto anno consecutivo la collaborazione con il California Prune Board (CPB). Questo matrimonio tra cioccolato e prugne californiane è una festa di sapori: le prugne si combinano splendidamente con il cacao, creando dolci che non solo conquistano il palato, ma rappresentano anche la versatilità e l’eleganza delle materie prime.

Il maître chocolatier Stefano Collomb

Le delizie natalizie: tartufi e Rom Arrangé

Per il Natale 2024, Collomb propone tartufi al cioccolato fondente e Prugne della California, arricchiti con pasta di mandorle e un tocco di arancia, creando un’esperienza di pura indulgenza. Ma il vero capolavoro per chi ama i sapori intensi è il Rom Arrangé: un concentrato di gusto in cui le prugne californiane si uniscono a rum scuro, vaniglia e anice stellato, sprigionando una sinfonia di aromi.

La gift box natalizia di Prugne della California e Collomb

Gift box: il regalo perfetto per un Natale sofisticato

Se pensate che le prugne siano un frutto un po’ sottovalutato, aspettate di assaggiare queste creazioni. Le nuove delizie al cioccolato di Collomb sono disponibili anche in una gift box natalizia in edizione limitata, perfetta per chi vuole regalare un’esperienza di lusso.

Il Pandolce di Niko Romito e Lavoratti 1938

Per il Natale 2024, l'azienda Lavoratti 1938 di Fabio Fazio e lo chef Niko Romito hanno unito le forze per creare due capolavori di alta pasticceria: la Tavoletta di Cioccolato Fondente al Fico e il Pandolce con cioccolato Lavoratti. Questa collaborazione è un omaggio alla tradizione italiana e al territorio, incarnando la passione che queste due eccellenze italiane mettono nella qualità delle loro creazioni.

Niko Romito e Fabio Fazio

Il Pandolce di Niko Romito: la semplicità sofisticata

Il Pandolce di Niko Romito è una rivisitazione raffinata del classico dolce natalizio, reso unico dall’utilizzo del cioccolato fondente monorigine Lavoratti, proveniente dall'Ecuador. La lavorazione artigianale e l'uso di materie prime selezionate (come il lievito madre e un'emulsione di mandorle biologiche) donano a questo dolce una consistenza morbida e un gusto equilibrato, ideale per accompagnare i momenti più dolci delle festività.

Il pandolce e la tavoletta di cioccolato di Romito e Lavoratti

Tavoletta al fico: un viaggio tra i sapori della Calabria e del cacao

Per creare la tavoletta al fico, Lavoratti e Romito hanno scelto i fichi calabresi, le cui foglie vengono delicatamente essiccate per sprigionare note aromatiche che completano il gusto intenso del cioccolato fondente. Una combinazione di sapori che richiama il calore della tradizione, elevata dall'eccellenza artigianale di questi maestri.