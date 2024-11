Fabio Fazio e Niko Romito insieme per rendere più dolce il Natale

Fabio Fazio e Niko Romito si trovano insieme per presentare la collaborazione esclusiva tra Lavoratti 1938 e Laboratorio Niko Romito. Due storie italiane di eccellenza che si uniscono per dar vita a due nuove creazioni, pensate per il Natale: il celebre Pandolce di Romito arricchito con il cioccolato fondente Ecuador Monorigine di Lavoratti 1938, e una tavoletta di cioccolato fondente al fico.

Lo chef Niko Romito e Fabio Fazio

La fabbrica di cioccolato di Fabio Fazio

Fabio Fazio era presente nei locali del Laboratorio Niko Romito, insieme al socio Davide Petrini. I due amici di lunga data si sono lanciati in questa avventura con l’acquisizione nel 2020 della storica fabbrica di cioccolato che attraversava un momento di difficoltà, riportando Lavoratti all’eccellenza per cui era conosciuta fin dal 1938. Nel 2022 la Lavoratti 1938, completamente rinnovata, riparte con entusiasmo rivolgendosi a un pubblico più vasto, ampliando la propria offerta di prodotti, pur mantenendo intatta la cura e la passione che dal primo giorno ha contraddistinto la sua storia.

Il prezioso cioccolato di San Josè - utilizzato dai più prestigiosi pasticceri e chef stellati, con cui Lavoratti ha già stretto diverse collaborazioni, come Carlo Cracco e Massimo Bottura - è stato scelto come il vettore più adatto per poter apprezzare i sapori e i profumi del Mediterraneo.

Il Pandolce secondo Niko Romito

Niko Romito nel suo piccolo laboratorio-negozio di via Solferino racconta la sua idea, che è quella di non fare un prodotto legato solo ed esclusivamente all’idea del Natale, ma che potesse essere consumato tutto l’anno.

Il Pandolce al cioccolato di Niko Romito

Infatti, ha scelto di rivisitare il classico Pandolce, che è un lievitato leggero, profumato, cremoso, da mangiare a colazione, merenda o per concludere un pranzo o una cena, «perfino da provare con le acciughe», suggerisce lo chef. Questo è arricchito con un cioccolato Lavoratti Ecuador Monorigine fondente al 60% e all’80%. Il Pandolce conserva gusto e profumi delle materie prime con cui è preparato: lievito madre, una emulsione di mandorle biologiche e di olio extra vergine di oliva, note agrumate.

La tavoletta di cioccolato secondo Romito

La Tavoletta al cioccolato fondente e fico rappresenta l’incontro tra la tradizione del cioccolato artigianale e l’innovazione culinaria, partendo da fichi selezionati in Calabria.

La Tavoletta al cioccolato fondente e fico

Il ripieno è impreziosito da un tocco distintivo: le foglie del fico, che attraverso una lenta essiccazione, sprigionano delicate note erbacee e aromatiche. Il risultato finale è una tavoletta di cioccolato che fonde alla perfezione l’intensità e la profondità del cioccolato fondente con la dolcezza naturale del fico.

Entrambi i prodotti sono in vendita nel Laboratorio Niko Romito di via Solferino 12.