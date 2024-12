Natale 2024: scopri le proposte dei maestri pasticceri Ampi

Il panettone, dolce emblema delle festività natalizie Made in Italy, continua a reinventarsi, rispondendo alle tendenze e ai gusti dei consumatori di tutto il mondo. Per questo, oltre al tradizionale panettone milanese, i maestri dell'Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) sono impegnati nella ricerca di nuovi equilibri tra ingredienti innovativi, dando vita a ricette sorprendenti e originali. Uvetta macerata, canditi naturali, vaniglia selezionata, fichi, noci, cannella e cioccolato si uniscono a sapori inaspettati, come capperi e acciughe, creando lievitati dal carattere unico. Ma il Natale firmato Ampi non è solo panettone: i maestri pasticceri propongono anche straordinarie creazioni di cioccolato, vere e proprie opere d'arte capaci di decorare e incantare le tavole delle feste. Ogni dolce rappresenta il frutto di una dedizione artigianale che celebra la qualità, il gusto e la tradizione, con uno sguardo rivolto al futuro.

Natale 2024: le proposte dei maestri pasticceri Ampi

Il pandoro creativo

Sal De Riso - Presidente Ampi - Pasticceria Sal De Riso, Minori (Sa): Pandorato

Ampi: il Pandorato di Sal De Riso

Deliziosa novità 2024 è il Pandorato, soffice lievitato arricchito dal profumo di mandarino candito, burro e vaniglia, impreziosito da una leggera spolverata di hero a velo. Da gustare con la crema allo zabaione della sac à poche interna alla confezione. L'ideale per chi non sa decidersi tra panettone e pandoro.

I panettoni gastronomici

Luigi Biasetto - Pasticceria Biasetto, Padova: "Panettone acciughe, capperi e mele semicandite"

Il Panettone acciughe, capperi e mele semicandite di Luigi Biasetto

Soffice e gustoso, un panettone salato alle acciughe, capperi e mele semicandite e` una rivelazione per i gourmet di ogni eta`, un accostamento perfetto tra la sapidita` degli ingredienti principali e la dolcezza delle mele semicandite.

Armando Palmieri: "Il salato campano"

Dalla collaborazione con Peperoncino Forte (Na) nasce il lievitato salato d'eccellenza con ingredienti che valorizzano il territorio campano come il Provolone del Monaco Dop, il Salame irpino Igp, i pomodorini secchi campani, l'olio extravergine di oliva del Sannio, l'origano di montagna e il pepe nero. Un gustoso regalo per chi ama i sapori decisi.

I panettoni regionali

Roberto Cantolacqua Ripani - Roberto Cantolacqua Pasticcere, Tolentino (Mc): "Panettone marchigiano"

Il Panettone marchigiano di Roberto Cantolacqua Ripani

Il Marchigiano è molto più di un panettone: è un viaggio tra i sapori della tradizione delle Marche. Ispirato al pan nociato marchigiano, questo lievitato è arricchito con fichi, noci dei Monti Sibillini, mandorle di Val di Noto, uvetta sultanina, arancia candita e pregiati pezzetti di cioccolato monorigine Domori. Il suo impasto, profumato con un tocco di cannella e vino cotto di Loro Piceno, sprigiona aromi e sapori che lo rendono perfetto protagonista delle feste natalizie.

Salvatore Gabbiano - Gabbiano Pasticceria, Pompei (Na): "Panbabà al rum"

Il Panbabà al rum di Salvatore Gabbiano

Proprio come avviene per il più classico dei babà, in questa versione del panettone l'impasto viene inzuppato in una delicata bagna al rum per regalare un'esperienza di gusto indimenticabile. Un panettone che parla napoletano.

Il lactose free

Antonio Daloiso - Pasticceria Daloiso, Barletta (Bt): Frutti di bosco (senza lattosio)

Il Pasticceria Daloiso di Antonio Daloiso

Caratterizzato dall'estrema leggerezza dell'impasto vanigliato e il gusto del ribes, delle more, dei mirtilli e dei lamponi. Il panettone si presenza senza glassa per chi non ama o non può mangiare la frutta secca.

Per i chocolate addicted

Marco Ercoles - Pasticceria Canasta, Cattolica (Rn): "Panettone al cioccolato"

Il Panettone al cioccolato di Marco Ercoles

Due giorni di lavorazione e una lunga lievitazione, ingredienti di prima qualità, lievito madre vivo che dona al prodotto un'incredibile profilo aromatico e un'elevata digeribilità, unita a gocce di pregiato cioccolato fondente 74% e al latte 38%.

Paolo Griffa - Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta: "Lo schiaccianoci di cioccolato"

Lo schiaccianoci di cioccolato di Paolo Griffa

Un goloso guscio di cioccolato fondente Sur del Lago 72% che racchiude un assortimento di colorati dragèes di Nocciole Igp, scorze d'arancia candita e specialty coffee dal Brasile. Un regalo perfetto e ideale per tutte l'età. Disponibile nel formato da 300 gr oppure da 1,25 kg.

Benito Odorino - Pasticceria Odorino, Casal di Principe (Ce): "Alberello Meraki"

Alberello Meraki di Benito Odorino

Parte della speciale triade "Christmas Three", è realizzato con cioccolato fondente 70% con noci pecan, frutti rossi e gruè di cacao. Il nome si riferisce a Meraki, il cioccolato di produzione propria by Benito Odorino proveniente dalle fave di cacao di Santo Domingo e Madagascar.