Topping al cioccolato Lolli Liquori: ingrediente perfetto per gelati e dolci

Lolli Liquori, storico liquorificio del bolognese, propone un'ampia gamma di topping ad uso professionale. L'elevata expertise dell'azienda, storicamente legata ai valori di tradizione, qualità, artigianalità e ricerca, ha reso i prodotti a marchio Lolli Liquori noti e apprezzati da tutti i professionisti del settore dolciario.

Il Topping al Cioccolato di Lolli Liquori

Uno dei gusti più apprezzati è il Topping al Cioccolato, realizzato con il 10% di Cioccolato in polvere e privo di aromi e coloranti di sintesi. Cremoso e dal sapore intenso, ha una tenuta eccezionale nelle decorazioni. Perfetto per guarnire e dare un tocco di sapore in più a gelati, semifreddi e tante altre preparazioni del mondo della gelateria.

Lolli Liquori

Via Baravelli 2/a - 40012 Calderara di Reno (Bo)

Tel 051 399850