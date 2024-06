Dalla Sicilia allo Spazio: le mandorle di Damiano alla conquista dell'universo

«Sul mio onore certifico di essermi attenuto a queste procedure perciò questa frutta secca è biologica e non è contaminata». Questa era la disarmante espressività di Pasquale Damiano (scomparso da cinque anni) quando, negli anni Settanta, portava il suo prodotto in giro per l'Italia. Nessuno sapeva cosa significasse "biologico" quando ha cominciato a produrre le sue impeccabili perle di agricoltura. Ne aveva sentito vociferare solo in Germania, durante la sua esperienza di lavoro lì e aveva congelato il suo sogno di realizzarla nella sua terra di origine, la Sicilia. Negli ultimi quattordici anni, "Damiano Organic Spa" è diventata la produttrice principale di mandorle in tutto il mondo e con una magnifica realtà virtuosa, che si scova nel cuore del territorio siciliano - messinese (a Torrenova).

L'esterno della Damiano Organic Spa a Torrenova (Me)

Siamo in presenza dell'unica B Corporation più a sud dell'Europa e l'unica in Sicilia. Questa unicità ha la firma del signor Damiano (così tutti identificavano Pasquale Damiano con piglio reverenziale) che ha costituito l'Azienda agricola dal 1964 «per lavorare e trasformare frutta secca senza smettere». L'istinto e il genio di innovare si devono al figlio di Pasquale e odierno Ceo, Riccardo, cioè il professionista che tiene lo sguardo puntato al futuro per creare altri modelli, in grado di ottenere il massimo della resa qualitativa. La quantità non conta se non ci sono dei numeri di qualità invidiabili, come si evince dalla loro attività.

Damiano Organic viaggia nello Spazio con Space Experience e Space Food

Quest'anno “per farsi un regalo di classe” per i propri sessant'anni, dimostrando che la dote imprenditoriale non ha confini terrestri, “Damiano Organic” sfamerà gli astronauti nelle missioni spaziali ed esporterà la sua produzione over quota “come un razzo missile”, dopo aver incanalato una collaborazione con Space Experience - l'associazione di Ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica che ha escogitato il progetto “Space Food”. Questo, che è stato presentato a Milano per l'anniversario di diamante (con testimonial speciale l'astronauta Roberto Vittori), spalancherà i cancelli dell'atmosfera terrestre al manager Riccardo, al suo direttore generale Pasquale Zumbo e alla sua squadra per interfacciarsi anche nei prossimi mesi con le più stimate agenzie spaziali e con gli esploratori di avventure tra le stelle.

Le mandorle di Damiano Organic

L'impero di mandorle siciliane di Damiano rappresenta un mondo di nicchia che cresce in funzione della sostenibilità e che ora incarnerà la massima alimentazione per “l'equipaggio della galassia” mediante un altissimo potere nutrizionale, con la prerogativa di trasmettere senso di sazietà e minor ingombro per la conservazione. Dà luce a diversi tipi di frutta secca, tipicamente biologici, venduti in purezza o miscelati con fine cioccolato nelle creme spalmabili. La versione limited edition della crema spalmabile, simbolo al cacao di Damiano Chocobella60 (gusto noir con il 60% di nocciole italiane biologiche), rievoca il numero dell'età dell'impresa e della dose alla nocciola per la preparazione. Questa gamma selezionata è emersa dalla creatività dell'illustrator & visual artist Luigi Leuce, che ha disegnato una grafica unica per il packaging con lo slogan “Da 60 anni, dalla parte della natura” e la cifra 60 che contiene un pianeta e un sole, incorniciati da rami di nocciolo. Ma poi c'è la Classica, la crema di Pistacchi Tostati e quella di Arachidi Tostate, fino alla più particolare crema di sesamo e quella di anacardi tostati.

Damiano Organic, l'input dell'acquisizione della società Dea Nocciola

La novità che ha fatto svoltare le dinamiche agroalimentari è stata a dicembre 2022 l'acquisizione della società Dea Nocciola (di De Angelis srl), una prestigiosa azienda nella Tuscia Viterbese, in un'area vergine che si posiziona tra Umbria, Lazio e Toscana e che ha incitato la “Damiano Organic” a realizzare una sorta di produzione industriale, pur sempre Bio e un fatturato, a fine 2023, di 52 milioni di euro (da 34 milioni) con una previsione di 65 milioni nel 2024. A mettere a segno questa manovra di mercato è sempre Riccardo, la parte avanguardistica da dodici anni con la "Damiano Agricola" (costola della "Damiano Spa" che coltiva anche la materia prima), determinato a convertire l'azienda in una macchina verso il progresso che colloca l'uomo al primo posto, con la stessa cura sia per il cliente sia per il dipendente dello staff di servizio.

L'amministratore delegato Riccardo Damiano e il direttore generale Pasquale Zumbo

«Abbiamo attenzione verso le tecnologie con un laboratorio e un centro di Ricerca e Sviluppo - commenta l'amministratore delegato - che segue il progetto di mille ettari di mandorle e nocciole, tutto certificato, nel ruolo di B Corporation e dei suoi primati di produzione». Il must aziendale corrisponde alle creme spalmabili che imprimono genuinità ed innovazione alla scelta del consumatore. Si ricavano e si trattano circa 4500 tonnellate di prodotti, di cui 3500 solo di mandorle, il resto tra nocciole, pistacchi, noci brasiliane, anacardi etc. Con la Dea Nocciola, è stato possibile confezionare la Linea di salute e gusto “Solo Tre Selection”, con tre ingredienti naturali e dove la nocciola e la mandorla si mescolano al cocco, il cacao o il dattero.

Fondazione Damiano, filosofia schietta e investimenti seri



Il "signor Damiano" è stato precursore della concezione "agricoltura biologica". Inizialmente ed ancora oggi, l'impresa si affida a fornitori che “tirano”. Nel backstage strategico di Damiano, c'è una filosofia schietta ovvero «chi acquista dei prodotti agroalimentari cerca autenticità ed è una persona che, semplicemente, vuole mangiare pulito».

Riccardo è anche vicepresidente di Confapi Sicilia Orientale ed Ambasciatore delle Benefit Corporation in Italia e ha creato, nel 2009, la "Fondazione Damiano" che eroga sostentamento alle famiglie dei dipendenti, per esempio con dei prestiti per i figli che devono studiare. Il suo Gruppo, nativo di Capo d'Orlando, è legato all'universo Food da 200 anni perché il nonno di Riccardo possedeva un Mulino che ha fatto la storia in Sicilia e anche con il commercio alle Isole Eolie. I suoi numeri parlano chiaro: una novantina di forze lavoro, due partners di fiducia della Grande Distribuzione quali Esselunga e Biocoop e una trentina di Paesi esteri, con cui c'è una piena intesa di marketing, concentrandosi anche molto sulla Francia, sensibile al bio.

La "Damiano Spa" ha intrapreso investimenti più seri ampliando l'opificio con altri 4500 metri quadri con una metodologia di agricoltura più strutturata con piante distanziate, irrigazione a goccia (grazie alla partnership del colosso Irritec), una sostenibilità complessiva migliore, persino con il telecontrollo in remoto della pianta (potremmo chiamarla quasi "agricoltura digitale", di certo moderna). Questa realtà virtuosa ha avviato la transizione digitale di tutto lo stabilimento con macchinari adeguati, a monte della catena di produzione, con l'impianto di pelatura e stiamo inserendo l'impianto di sgusciatura (entrambi erano esterni). Dopo che quest'ultimo andrà a regime, si comprerà la caldaia che sarà alimentata dai gusci e servirà per l'impianto della pelatura.

Damiano Organic, energie rinnovabili e Filiera fatta da tanti agricoltori



Dal punto di vista delle energie rinnovabili, è stato aggiunto all'impianto da un paio d'anni un secondo tetto fotovoltaico che equivale all'85 per cento dell'autonomia e una terza copertura sui parcheggi. Il Piano Strategico di sostenibilità si è allacciato al Piano Industriale con collaborazioni autorevoli.

Il profilo più consistente della "Damiano Spa" è il fatto di avere creato una filiera, dove il ruolo predominante è destinato a "Damiano Agricola". In questo grande contenitore, ci sono tutti i produttori (ben 4500) che possono fruire dell'insegnamento di tecniche per migliorare il tipo di agricoltura come per la piantumazione e avendo a disposizione figure professionali competenti dall'agronomo al notaio. Tutto ciò conferisce alla filiera una maggiore qualità sul mercato delle mandorle e dell'offerta di frutta secca, con un fattore competitivo di successo.

Damiano Organic: la raccolta delle mandorle

C'è una doppia finalità: la concretezza di Damiano porta ad obiettivi più nobili e precisi, oltre che soddisfacenti per tutta la comunità locale e migliora le condizioni di vita. Il contadino ha, in genere, uno stile antitetico rispetto alla organizzazione solida di un'azienda: quindi fruirà di un incarico sociale e anche del vantaggio pratico per la produzione. Per tutto questo, "Damiano Organic" ha incassato la gloriosa certificazione di "B Corp", ribadita per ben tre volte nel 2016, nel 2019 e nel 2023 da B Lab. Il marchio è assegnato come società benefit (stato giuridico in Italia: non solo commercio ma con ruolo sociale per cui, ogni anno, si richiede una relazione d'impatto che riguarda la normativa dello statuto sui lavoratori e sul piano di comunità locale).

Damiano riconosciuta “Best in the World” nell'Enviroment dal Movimento B Corp

Con queste riconferme, "Damiano Spa" viene insignita del riconoscimento "Best in the World" nell'enviroment (ambiente) da parte del Movimento delle B Corp ovvero l'ente statunitense "B Lab" che va ad attestarla per ben quattro volte (2017, 2018, 2019 e 2021) "Migliore a livello globale", in merito al rispetto per l'ambiente e per i lavoratori. "Damiano agricola" si è espansa anche con diversi appezzamenti nell'intera regione, in particolare nella zona di Mazzarino Riesi (in provincia di Agrigento), ricca di mandorleti.

I terreni di Damiano Organic

La coltivazione dei mandorleti necessita di parecchia pazienza: tre - quattro anni per la crescita mentre cinque anni ci vogliono per l'attesa del volume di frutti che durerà fino a 25 anni. «La caratteristica dell'azienda - dichiarava Pasquale Damiano - è mio figlio che dirige tutto, sotto ogni aspetto, in maniera encomiabile». D'altronde Riccardo, che ha anche suo figlio Fabrizio 29enne ad occuparsi della sezione agricola aziendale, elogerà sempre suo padre come il «costante maestro che però non era mai contento e, per questo, accendeva sempre nuove sfide dentro di me e per il nostro mestiere».

Damiano Organic

Via del Mare - 98070 Torrenova (Me)

Tel 0941958007