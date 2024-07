Le deliziose torte al cioccolato di Loison dedicate alla Locandiera di Goldoni

"Tosa" nel dialetto veneto significa ragazzina e fa il paio con il corrispettivo maschile: "toso", ragazzino. Tosa era anche la famosa Mirandolina, esuberante e sensuale protagonista della "Locandiera" di Carlo Goldoni. Corteggiata da molti danarosi clienti della Venezia bene, alla fine sceglie di sposare il suo cameriere: non lo ama, ma sa che lui non ostacolerà la sua indipendenza cui teneva tanto. A questa simpatica figura si è ispirata l'antica (1938) Pasticceria Loison di Costabissara per lanciare l'ultima deliziosa e creazione dolciaria: la torta "Tosa". Una torta di pasta frolla croccante in duplice versione: al cioccolato al latte e al cioccolato fondente. Un dolce peccato di gola disponibile tutto l'anno che completa la gamma delle peccaminose proposte Loison: oltre ai panettoni e alle colombe pasquali, i biscotti, la focaccia veneziana, i filoni, la sbrisola, la torta bonisssima.

La torta Tosa al cioccolatte

Loison, una torta a base di pasta frolla al cacao con la doppia farcitura

La "Tosa", quella classica, è una torta a base di pasta frolla al cacao che si distingue per la sua originale doppia farcitura. Una sola farcitura non sarebbe bastata per esprimere tutta l'esuberante creatività di Dario Loison che - ci ha confessato - è già impegnato nell'individuazione dei prossimi gusti. Questa torta è strutturata in tre strati, tre diverse consistenze per offrire un piacere multi-sensoriale ad ogni morso: alla base di tutto c'è una croccante pasta frolla arricchita con burro e cacao monorigine. Segue una prima crema, che varia a seconda delle edizioni: al caramello salato per i gusti 2021 e al cioccolato per le novità 2024. Infine, la torta è completata con una seconda crema frangipane, che varia in base al gusto.

I due gusti novità del 2024: la "Tosa" cioccolatte e la "Tosa" fondente di Loison

Il gusto "Cioccolatte" è realizzato con una croccante frolla al cacao, la base perfetta per accogliere una morbida crema al cioccolato al latte e completato da un frangipane con cioccolato al latte. Il tutto per un gusto elegante, addolcito dalla presenza del latte che la rende più cremosa e avvolgente, perfetto per tutta la famiglia. Per gli amanti del cioccolato intenso, invece, il gusto fondente è un'esperienza da non perdere. La croccante frolla al cacao avvolge una crema al cioccolato fondente dal carattere deciso, impreziosita da un frangipane con cioccolato fondente che esalta le note aromatiche del cacao in tutte le sue sfumature. Questa versione rappresenta la massima espressione del cacao, con il cioccolato presente in differenti tonalità e consistenze.

Il pasticcere Dario Loison

Nel 2021 Loison aveva lanciato la "Tosa" al caramello salato con la nocciola

Nel 2021 aveva lanciato la "Tosa" al caramello salato con le nocciole. La preparazione prevede una base di pasta frolla al cacao, che esalta i sapori intensi. Alla pasta frolla vengono aggiunti la crema al caramello salato, un insieme irresistibile tra dolcezza del caramello e la sua nota salata, e il frangipane con crema al caramello salato e nocciole del Piemonte Igp. La frolla al cacao è la classica base croccante che accoglie le successive creme: al caramello salato, goloso protagonista anche in questa variante e il frangipane con gocce di cioccolato fondente, per un intenso incontro dei protagonisti.

Loison, una torta per 365 giorni all'anno che si gusta in 12 piccole fette

La "Tosa", insieme alle altre due torte della Pasticceria Loison, la "Sbrisola" e la "Bonissima", appartiene alla linea continuativa Loison, nata con l'intento di offrire il gusto inconfondibile dei dolci Loison tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione. Questa delizia si presenta come un capolavoro da suddividere in 12 fette da 25 grammi ciascuna. Ogni morso è un'esplosione di passione e gusto che conquisterà anche i palati più esigenti. Un matrimonio di sapori e consistenze che renderà speciale ogni occasione: dalla semplice colazione al dessert, ma anche dopo un pranzo importante.

Loison, l'ispirazione da Mirandolina, l'esuberante locandiera del Goldoni

Quando Dario ed Edoardo Loison hanno ideato la ricetta della torta "Tosa" avevano in mente un dolce avvolgente, ispirato ad una figura femminile esuberante e sensuale, ma anche intelligente e contemporanea. Una torta così accattivante come la "Tosa" non poteva che essere ispirata dalla leggendaria Mirandolina, protagonista femminile della commedia "La Locandiera" scritta dal veneziano Carlo Goldoni nel 1752.

La graziosa Mirandolina dirige una locanda e attira l'attenzione di clienti facoltosi e nobili desiderosi del suo affetto, ma lei rifiuta il matrimonio per conservare la sua libertà. Alla fine, però, cede alle avance del suo cameriere Fabrizio, preferendo lui che non ama, ma che non sarà un ostacolo alla sua indipendenza. Mirandolina incarna così una figura emancipata per l'epoca, una donna intelligente che sa imporsi grazie al suo carattere forte.

La confezione Sonia Design: un elegante cofanetto che esalta il prodotto

Un dolce peccaminoso come la "Tosa" merita una confezione particolare. A questo punto entra in campo Sonia Pilla con le sue creazioni. Inimitabili per la loro straordinaria bellezza, le confezioni Sonia Design sono continuamente perfezionate e si rinnovano di anno in anno per precisione ed efficacia. La vista è subito attratta dall'apertura a forma di cuore, una finestra sul gusto Loison che rivela il suo contenuto. La torta "Tosa" si rivela poi grazie alla particolare apertura a libro della confezione, proprio come un cofanetto che accoglie e protegge il prodotto e offre praticità al tempo stesso. E' solo aprendo la confezione che si può apprezzare il grande impegno di ricerca e studio che ci sono dietro ogni progetto: dalla funzionalità alla ricchezza delle informazioni, dalla cura dei dettagli alla trasparenza della comunicazione.