Bauli si reinventa: ecco la strategia per arrivare al miliardo di fatturato

Il Gruppo Bauli, storico marchio italiano del comparto bakery, ha annunciato un ambizioso piano di crescita che lo porterà a raggiungere un fatturato di un miliardo di euro entro il 2030. Al centro di questa trasformazione, una nuova brand architecture che punta a rafforzare i due brand iconici del Gruppo, Bauli e Motta, e a ridefinire la propria offerta sul mercato.

Bauli punta al miliardo di fatturato: una rivoluzione per conquistare il futuro

«Crediamo che attraverso la differenziazione e la creazione di valore per il consumatore, ci sia ancora spazio per crescere sia in Italia che all’estero. Forti della nostra expertise centenaria nel mondo del bakery, guardiamo con entusiasmo agli obiettivi futuri, facendo dell’innovazione a 360° la nostra principale leva strategica per raggiungere nuovi target di consumatori, in diverse occasioni di consumo e di acquisto» ha dichiarato Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli.

Bauli, una strategia tridimensionale per la crescita

La strategia di Bauli si articola su tre direttrici principali:

Innovazione e diversificazione dei prodotti: l'azienda continuerà a investire nella ricerca e sviluppo di nuove categorie di prodotti, puntando a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato. Il focus sarà non solo sulle ricorrenze tradizionali, ma anche sul consumo quotidiano e sui prodotti specifici per le esigenze dietetiche speciali. Espansione dei canali di vendita: Bauli intende rafforzare la propria presenza nel canale Out Of Home e accelerare lo sviluppo della rete di punti vendita "Minuto Bauli", dove i consumatori possono gustare prodotti freschi e appena sfornati. Internazionalizzazione: l'azienda mira a consolidare la propria presenza in mercati chiave come gli Stati Uniti, l'India e il Sud-Est Asiatico, e a espandersi in nuove aree geografiche come il Sud America e il Medio Oriente.

Bauli e Motta: un nuovo corso. E investimenti per 82 milioni di euro

Per supportare questa ambiziosa crescita, Bauli ha deciso di riposizionare i suoi due brand più iconici. Bauli diventerà la "capogruppo", valorizzando il concetto del lievito madre e includendo prodotti di successo come Buondì e Girella. Motta, invece, si trasformerà nel brand premium del Gruppo, focalizzandosi su prodotti di alta qualità e sulla tradizione pasticcera italiana.

Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli

Per sostenere la trasformazione, il Gruppo Bauli ha stanziato un investimento di circa 82 milioni di euro nel biennio 2024-2025. Questi fondi saranno destinati all'innovazione di prodotto, alla ristrutturazione dei brand e allo sviluppo di nuovi canali distributivi.