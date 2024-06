Agugiaro & Figna: un contest di graffiti per valorizzare il nuovo centro di stoccaggio

Agugiaro & Figna, in collaborazione con l'associazione McLuc Culture e con il patrocinio dei Comuni di Parma e Collecchio, ha lanciato il contest "Nature Meeting Graffiti Art". L'iniziativa è volta a selezionare sei artisti urbani che realizzeranno opere di graffiti sulle facciate del centro di stoccaggio di Valera (Parma), recentemente acquisito e ristrutturato dall'azienda. Il tema del contest è la natura, intesa non solo nella sua bellezza, ma anche come fonte di sostentamento e come elemento fondamentale per l'armonia tra uomo e ambiente. La scelta di questo tema sottolinea inoltre l'importanza della creatività come strumento di sviluppo sociale.

Agugiaro & Figna lancia un contest di graffiti per riqualificare il centro di stoccaggio di Valera

Possono partecipare al bando artisti urbani maggiorenni di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia o in altri Stati dell'Unione Europea. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alla mezzanotte del 25 giugno. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.mclucculture.org. I sei artisti selezionati saranno ospitati per tre giorni e due notti in una residenza dedicata, durante la quale realizzeranno le loro opere.

Oggi, Agugiaro & Figna è uno dei leader in Italia per la macinazione del grano tenero, con stabilimenti a Collecchio (Pr), Curtarolo (Pd), Magione (Pg). «Abbiamo promosso con entusiasmo questa iniziativa di arte urbana che coinvolge la riqualificazione artistica di un pezzo di storia molitoria del nostro territorio a cui siamo molto legati, in continuità con la nostra realtà industriale moderna. La scelta del tema della natura è stata imprescindibile e fondamentale e dovrà ispirare gli artisti che parteciperanno al bando perché è alla natura che dobbiamo essere riconoscenti. Il nostro lavoro a contatto con la terra e il grano ce lo ha insegnato, portandoci a produrre in armonia e nel rispetto dell'ambiente circostante» afferma Alberto Figna, presidente di Agugiaro & Figna.

Proprio in quest'ottica, infatti, Agugiaro & Figna, promuove la cultura di fare impresa con l'etica e la sostenibilità attraverso il profondo rispetto per la terra e la comunità che la circonda. L'azienda porta avanti in questo senso progetti virtuosi come “Il Bosco del Molino”, realizzato a fianco dello stabilimento di Collecchio: una superficie di 13 ettari ad elevata biodiversità e a capacità di accumulo di biomassa, comprensiva di 18mila alberi che arriverà ad assorbire il 100% della CO2 emessa dai tre stabilimenti in Italia.

