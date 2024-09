Napoli, presentata l'8ª edizione di Bufala Fest a bordo di MSC World Europa

Da mercoledì 4 fino a domenica 8 settembre, nella bellissima Piazza Municipio, rinnovata e divenuta perciò il vero hub della città di Napoli, si terrà la kermesse enogastronomica "Bufala Fest - non solo mozzarella", giunta alla sua ottava edizione. Chef e pizzaioli proporranno piatti e pizze realizzati con i prodotti della filiera bufalina, quindi non solo Sua Maestà la Mozzarella di bufala campana Dop, ma anche il latte di bufala, la ricotta di bufala, formaggi, carni e salumi. Tema di questa edizione: "Diversity & Inclusion" che si sostanzia in talk con gli interventi di operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

A Napoli torna Bufala Fest

Food Diversity: il tema centrale dell'8ª edizione di Bufala Fest

Negli ultimi anni, il tema “Diversity & Inclusion” si è posto anche in Italia come condizione essenziale per la crescita delle imprese e la promozione di efficienza e competitività. Nel percorso verso l'Agenda 2030 e verso i paradigmi della transizione ecologica non si può infatti prescindere dall'attenzione alle persone e dalla valorizzazione delle diversità, anche da un punto di vista dell'alimentazione. Nel corso dei talk, organizzati con il supporto dell'Associazione culturale “Giardino delle Idee”, saranno applicati i due concetti alla filiera agroalimentare, sviluppando il tema della Food Diversity, ovvero di una proposta alimentare che rispecchia le esigenze di un gruppo variegato di consumatori con necessità atipiche rispetto alla dieta onnivora dominante: per esempio, diete influenzate da motivi religiosi, intolleranze, regimi alimentari vegetariani o vegani. Inoltre, sarà affrontato anche il delicato tema dell'inclusività economica, al fine di comprendere come tutti gli attori della filiera agroalimentare si stanno adoperando per rendere il più accessibile possibile al pubblico un bene, un prodotto o un servizio.

Arte, cibo e inclusione al Bufala Fest

«Bufala Fest è ormai un evento consolidato - sostiene Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest - capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, promuovendo l'integrazione di quest'ultima con altre filiere agroalimentari, in particolar modo con quella ittica, con il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Nel nostro villaggio avremo oltre trenta artisti del gusto, che delizieranno i palati dei visitatori con dei piatti, ognuno preparato con almeno un prodotto della filiera bufalina, che sono vere e proprie opere d'arte dal punto di vista culinario. Inoltre, toccheremo temi importanti legati alla diversità e all'inclusione, configurandoci sempre più come sì di promozione, ma con aspetti di conoscenza e culturali sempre molto significativi». Il Villaggio di Bufala Fest è aperto tutti i giorni, dal 4 all'8 settembre, dalle ore 12:30 alle ore 24:00. L'ingresso è gratuito.

Anche in occasione dell'ottava edizione si rinnova il connubio di Bufala Fest con l'arte, grazie al sodalizio di Bufala Fest con l'officina artistica “Fonderia Nolana Del Giudice”. Quest'anno, il maestro Christophe Mourey, artista francese di prestigio internazionale, accompagnerà i visitatori in un percorso alla scoperta del valore della diversità e dell'inclusione, mediante una serie di sue creazioni di pregevole fattura, posizionate all'interno del villaggio. Grazie al supporto dell'Associazione culturale "Giardino delle Idee", Bufala Fest continua ad essere anche “conoscenza”. Pertanto, in un'area dedicata del villaggio sono in programma quattro incontri che prevedono il coinvolgimento di operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. Bufala Fest ha suo posizionamento distintivo proprio per come riesce ad essere abilitatore di conoscenza mediante brillante approccio divulgativo ed al contempo ameno e conviviale momento di mirate degustazioni.