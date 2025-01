Rimettersi in forma dopo le feste? Ecco la spesa di gennaio

L’anno nuovo è iniziato, e con lui arriva il momento di riprendersi dalle abbuffate natalizie. Addio panettoni, torroni e cenoni da diverse portate: è tempo di pensare alla linea, al benessere e al portafoglio. Ma come farlo senza rinunciare al gusto? La risposta arriva dalla Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Consumerismo No Profit, che ci guida alla scoperta dei migliori prodotti di stagione per rimettersi in forma. Frutta, verdura e pesce: ecco cosa mettere nel carrello per fare il pieno di salute senza svuotare il portafoglio.

Kiwi, arance e sgombri: i segreti della spesa di gennaio per tornare in forma

Dai kiwi agli agrumi: la frutta della rinascita

Quando si parla di salute e freschezza, la frutta di stagione è una scelta vincente. E questo gennaio ci regala un mix di sapori perfetto per affrontare l’inverno con energia.

Kiwi: supereroi verdi

Gennaio è il mese del kiwi italiano, in particolare quello laziale, che prende il posto delle produzioni neozelandesi. Con un prezzo che oscilla tra i 2,50 e i 2,80 euro/kg, i kiwi sono una fonte incredibile di vitamina C, fibre e potassio. Un kiwi al giorno toglie il medico di torno? Forse no, ma di certo aiuta a migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario e mantenere la pelle luminosa. Perfetto a colazione, nelle insalate o persino nei dolci light.

Arance Tarocco: piccole ma potenti

Le arance rosse siciliane sono le protagoniste indiscusse di questo periodo. Anche se quest’anno le dimensioni sono ridotte a causa del caldo estivo, il loro prezzo accessibile – tra 0,80 e 1,20 euro/kg – le rende ideali per chi vuole preparare ottime spremute casalinghe. Non lasciarti ingannare dalla taglia: queste arance sono un concentrato di antiossidanti, vitamina C e antocianine, perfette per combattere i radicali liberi e dare una sferzata al metabolismo.

Clementine: la dolcezza a fine stagione

Se ami le clementine, affrettati: stanno per terminare! Con un prezzo stabile tra 0,70 e 1,60 euro/kg, sono un’opzione dolce, succosa e facile da portare ovunque. Ottime per uno snack sano durante la giornata o per arricchire una macedonia.

Cavoli e radicchio: ortaggi per l’inverno

Se pensavi che mangiare sano fosse monotono, è il momento di ricrederti. Gli ortaggi di gennaio offrono una gamma di colori, sapori e consistenze perfetta per creare piatti gustosi e leggeri.

Porri: essenziali delle ricette invernali

I porri non sono solo un ingrediente base per zuppe e vellutate, ma anche una star della cucina di tendenza. Con un prezzo tra 1,30 e 1,50 euro/kg, sono ricchi di fibre, vitamine e sostanze antinfiammatorie. Provali al forno, in frittata o come ripieno per una torta salata: il risultato sarà sempre strepitoso.

Cavolo Cappuccio: l'asso della leggerezza

Con il suo prezzo contenuto – tra 0,90 e 1,00 euro/kg – il cavolo cappuccio è un alimento versatile e salutare. Che sia crudo in insalata o stufato con spezie, è una fonte eccellente di vitamine K e C, oltre che di fibre utili per la digestione.

Radicchio Tondo: eleganza a tavola

Nonostante i danni causati dalle piogge autunnali, il radicchio tondo veneto si mantiene su prezzi accessibili, tra 1,40 e 1,60 euro/kg. Questo ortaggio dal gusto leggermente amarognolo è perfetto per chi vuole dare un tocco gourmet alle proprie ricette, senza rinunciare ai benefici di un cibo leggero e disintossicante.

Cefali e sgombri: il mare della convenienza

Non solo frutta e verdura: per una dieta equilibrata è fondamentale includere anche pesce fresco. E gennaio ci offre alcune delle opzioni più sane e convenienti del mercato.

Lo sgombro è il pesce azzurro per eccellenza, ricco di omega-3 e perfetto per chi vuole mantenere il cuore in salute. Con un prezzo tra 3 e 5 euro/kg, è una scelta economica e gustosa.

Cotto al forno con un filo d’olio e limone, o in padella con erbe aromatiche, è una delizia che non richiede grandi sforzi.

Il cefalo è un pesce spesso sottovalutato, ma dalle carni bianche e saporite. A meno di 6 euro/kg, rappresenta un’opzione di qualità che può soddisfare anche i palati più esigenti. Provalo in guazzetto o alla griglia per una cena leggera e raffinata.

Tornare in forma risparmiando: i prodotti da comprare a gennaio

Un’idea gourmet per ogni gusto

Ecco qualche suggerimento per portare in tavola questi prodotti di stagione:

Insalata di radicchio e arance rosse: un mix croccante e agrumato che unisce leggerezza e sapore.

un mix croccante e agrumato che unisce leggerezza e sapore. Zuppa di porri e cavolo cappuccio: un comfort food invernale, perfetto per le serate fredde.

un comfort food invernale, perfetto per le serate fredde. Sgombro al forno con kiwi: una combinazione audace che ti sorprenderà con il suo equilibrio tra dolce e salato.

Mangiare sano non è mai stato così semplice, economico e gustoso. Grazie alla Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, possiamo rimetterci in forma con i migliori prodotti di stagione, senza pesare sul portafoglio.

Che tu scelga di iniziare con un bicchiere di spremuta d’arancia, una vellutata di porri o una grigliata di sgombro, ricorda: la salute parte dalla spesa. Buon anno e buon appetito!