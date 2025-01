Le novità per pinsa e pizza in pala di Molino Cosma, Di Marco e Pinsami

Sigep World si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per presentare le eccellenze del settore food service, dove tradizione e innovazione si fondono per rispondere alle esigenze sempre più sofisticate della ristorazione professionale. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano Di Marco, Pinsami e Molino Cosma, tre realtà italiane che hanno saputo reinterpretare il mondo della pizza e della pinsa attraverso soluzioni innovative e prodotti d'eccellenza dedicati al canale Horeca.

Le novità presentate includono il lancio del brand Di Marco Professional, con una nuova linea di farine per impasti di alta qualità; l'anteprima assoluta della linea Pinsami Professional, studiata per garantire praticità e controllo dei costi nella ristorazione; e le proposte di Molino Cosma, tra cui spiccano la farina Plus Azzurra per pizze ad alta idratazione e il Mix Vegetale Proteico, perfetto per rispondere alle nuove tendenze del mercato.

Un evento che ha messo in luce il meglio della tradizione italiana, proiettandola verso un futuro sempre più attento alle esigenze di innovazione, sostenibilità e performance:

Molino Cosma: Plus Azzurra e Mix Vegetale Proteico al servizio del mondo pizza

Molino Cosma si conferma protagonista al Sigep 2025, grazie a un'offerta innovativa di farine e miscele pensate per rispondere alle esigenze sempre più evolute del settore pizza. L'azienda, da anni punto di riferimento per i professionisti della ristorazione, continua a distinguersi per il suo impegno nella ricerca e sviluppo, che ha portato alla creazione di prodotti all'avanguardia in grado di combinare tradizione e innovazione.

Lo stand di Molino Cosma a Sigep World 2025

Tra le novità presentate spicca la farina Plus Azzurra, progettata per impasti ad alta idratazione e lunghe lievitazioni. Ideale per ottenere pizze con un cornicione pronunciato, leggero e dal gusto delicato, questa farina rappresenta la scelta perfetta per chi punta a valorizzare ogni dettaglio delle proprie creazioni.

«Abbiamo presentato una gamma molto tecnica rivolta esclusivamente al food service, con farine dedicate al mondo della pizza. La gamma è completa e comprende alcune novità, in particolare le farine ad alta idratazione per pizza in pala e farine ad alto contenuto proteico. Questa è una novità assoluta che ci consente di ottenere prodotti molto soffici, con un basso indice glicemico ma un contenuto proteico importante. Inoltre, presentiamo anche una farina ad alta idratazione per pizze contemporanee napoletane», ha commentato Piero Cosma, Ceo di Molino Cosma

Piero Cosma, Ceo di Molino Cosma

Un'altra proposta di grande interesse è il Mix Vegetale Proteico, una miscela plant-based ad alto contenuto proteico, ideale per realizzare padellini gourmet. Questa soluzione innovativa risponde alla crescente domanda di prodotti sostenibili e di alta qualità, offrendo un risultato performante e un gusto intenso di vegetali proteici.

Molino Cosma affianca i professionisti del settore non solo con prodotti eccellenti, ma anche con una solida attività di formazione. Presso la sua Accademy, l'azienda organizza workshop dedicati, dove pizzaioli e ristoratori possono approfondire tecniche, ricette e sperimentare le nuove farine e miscele.

Molino Cosma Via Antonelli, 29 35018 Tel +39 049 5952065

Di Marco Professional: un nuovo capitolo per i professionisti della ristorazione

Al Sigep di Rimini, Di Marco ha celebrato oltre 40 anni di innovazione e artigianalità, presentando ufficialmente il nuovo brand Di Marco Professional, un progetto pensato per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Nato per consolidare la connessione tra tradizione e futuro, il nuovo logo e la linea di farine dedicate sono stati i protagonisti della promozione durante la fiera. Questo lancio rappresenta un passo strategico per l'azienda, che punta a offrire soluzioni sempre più mirate per ristoranti gourmet, pizzerie tradizionali e locali da asporto.

Lo stand Di Marco a Sigep 2025

«Come ogni anno, siamo stati a Sigep per presentare le nostre novità. Siamo molto contenti di poter parlare delle nostre farine, perché abbiamo deciso di intraprendere un vero e proprio restyling e rilancio dei nostri prodotti storici nel mondo delle farine. Tra questi, spiccano la nostra Expert, ideale per lunghe lievitazioni o anche per quelle più brevi, oltre al nostro innovativo e sempre storico Spolvero di Riso», commenta Daniele Procaccini, Direttore Commerciale dell'azienda Di Marco

Daniele Procaccini, Direttore Commerciale dell'azienda Di Marco

La nuova identità visiva, che mantiene i colori e le linee essenziali del marchio storico, riflette la volontà di accompagnare i professionisti della ristorazione in un percorso di crescita, garantendo qualità, versatilità e performance eccellenti. Le farine Di Marco Professional, con confezioni rinnovate e formati studiati ad hoc, incarnano questa filosofia, rappresentando la sintesi perfetta tra innovazione e artigianalità Made in Italy.

Con la sua offerta distintiva, Di Marco continua a espandere i suoi orizzonti sui mercati internazionali, portando nel mondo l'eccellenza della Pizzasnella e della Pinsa Romana. Un viaggio che, iniziato nel 1981, si rinnova oggi con Di Marco Professional, dimostrando ancora una volta come l'innovazione possa convivere con il rispetto per la tradizione.

Di Marco Corrado Via Monte Nero 2/3 00012 Tel +39 0774 363847

Pinsami debutta al Sigep e presenta la Pinsa Margherita Premium Frozen

Pinsami, azienda leader nella produzione di Pinsa italiana di alta qualità, ha fatto il suo debutto al Sigep di Rimini, l'appuntamento internazionale dedicato al Food Service. Il brand reggiano ha presentato le sue soluzioni innovative dedicate al canale Horeca, ribadendo il proprio impegno verso la ristorazione professionale.

Lo stand di Pinsami a Sigep 2025

Al centro dell'attenzione, la presentazione ufficiale del nuovo Responsabile Vendite Horeca e Food Service Italia, Paolo D'Elicio, una figura chiave che rappresenta la volontà dell'azienda di intensificare il dialogo con i professionisti del settore. Questo annuncio è stato accompagnato da una gamma di prodotti esclusivi della linea Pinsami Professional, studiata per rispondere alle esigenze di praticità, qualità e controllo dei costi richiesti dal mercato.

Tra le proposte in evidenza, le basi per Pinsa in diversi formati - dalla classica ovale alla nuova XL - e modalità di conservazione (Fresco, Frozen e Ambient), perfette per garantire versatilità e rapidità di servizio in ristoranti, pizzerie e bar. Novità come la Pinsa Margherita Premium Frozen, già farcita con ingredienti 100% italiani, hanno riscosso grande interesse per la capacità di unire eccellenza culinaria e semplicità operativa, riducendo al minimo gli sprechi e il bisogno di personale specializzato.

Mauro Dalle Vacche, Amministratore di Pinsami

«Siamo un'azienda leader in Italia nella produzione di pinse e abbiamo deciso di presenziare a Sigep per lanciare il nostro nuovo prodotto: la pinsa farcita margherita. Abbiamo pensato a questo prodotto perché, fino ad oggi, nel mercato si trovano principalmente pinse senza farcitura. Il mercato sta crescendo tantissimo, e proporre un prodotto già pronto per il consumo, senza la necessità di aggiungere ulteriori ingredienti, ci sembra un'idea perfettamente in linea con le esigenze attuali del mercato» ha commentato Mauro Dalle Vacche, Amministratore di Pinsami.

Con una costante attenzione alla ricerca e sviluppo, Pinsami continua a innovare, proponendo soluzioni capaci di semplificare il lavoro dei professionisti e rispondere alle richieste di un mercato sempre più dinamico e competitivo. Al Sigep, l'azienda ha consolidato il proprio ruolo di partner strategico per il mondo Horeca, confermando la Pinsa come nuovo protagonista della ristorazione italiana.