Tra impasti croccanti e pomodori preziosi, il futuro della pizza è servito

Al Sigep 2025, le aziende protagoniste del mondo della panificazione, pizza e pasticceria hanno presentato novità entusiasmanti pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore e conquistare il palato dei consumatori. Sono diverse le aziende che hanno portato innovazioni e novità per l'evoluzione della pizza, dal formato in pala alla teglia, fino alla Scrocchiarella, senza dimenticare l'importanza di una buona farcitura e all'utilizzo delle varietà di pomodoro, specialmente il Datterino giallo.

Tra le proposte più rilevanti, AB Mauri con il suo iconico formato Scrocchiarella e la nuova esperienza gastronomica "Le Preferite", celebra la versatilità della pizza e del prodotto in tutta la sua ricchezza. Molino Grassi, invece, ha svelato la miscela Teglia 60x40 per pizze leggere e croccanti, perfetta per il banco e per le preparazioni a lunga lievitazione, e ha portato novità anche per il mondo della pasticceria biologica. Molino Dallagiovanna ha celebrato il decimo anniversario della sua linea Uniqua, con l'innovativa farina Uniqua Viola, da grano naturalmente pigmentato, capace di dare un tocco unico alla pizza e ad altri prodotti da forno. Infine, Finagricola ha messo in evidenza l'importanza del pomodoro a bacca piccola, con il suo celebre Datterino giallo, ideato per impreziosire le pizze con sapori autentici e freschi, ma anche per arricchire una vasta gamma di piatti del mondo Horeca.

AB Mauri: le novità di Scrocchiarella e Le Preferite

AB Mauri, parte di Associated British Foods plc, si presenta al Sigep 2025 con una selezione di prodotti innovativi che uniscono l'eccellenza della tradizione gastronomica italiana con le esigenze moderne del settore della panificazione, pizzeria e pasticceria. L'azienda, leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti, continua a essere punto di riferimento per i professionisti del settore, con soluzioni pensate per garantire leggerezza, texture perfetta e praticità d’uso.

Il padiglione AB Mauri accoglierà i visitatori in uno spazio dinamico, aperto e ricco di opportunità di incontro, dove artigiani, ristoratori e partner dell'industria e dell'Horeca si troveranno a condividere esperienze, tendenze e innovazioni. Un’atmosfera conviviale che stimola la scoperta di nuovi prodotti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra tradizione e innovazione.

Francesca Minutola, Marketing Manager AB Mauri con lo chef Roberto Proto del ristorante Il Saraceno di Cavernago (Bg)

Francesca Minutola, Marketing Manager AB Mauri ha commentato: «Anche quest'anno abbiamo portato a Sigep il format delle Preferite con Strocchiarella, una base di altissima qualità, facile e veloce da preparare. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, tra tutti gli chef che hanno interpretato diverse ricette, di avere con noi lo chef stellato Roberto Proto del ristorante Il Saraceno in provincia di Bergamo».ì

Racconti di Scrocchiarella®, il format Le Preferite, sarà protagonista con una serie di nuove esperienze professionali, che celebrano uno dei prodotti più iconici e rappresentativi del mondo bakery: la Scrocchiarella®. Un prodotto realizzato con lievito madre, che segue i metodi della tradizione panificatoria italiana, ma con un occhio attento alla praticità e all’accessibilità, rispondendo alle richieste di qualità dei professionisti di oggi. La Scrocchiarella® rappresenta un simbolo della tradizione gastronomica italiana, capace di conquistare il mercato internazionale grazie alla sua qualità e versatilità.

La pizza Giardino d'Inverno di Roberto Proto del ristorante Il Saraceno di Cavernago (Bg)

«La pizza che ho pensato per il Sigep è la Strocchiarella che ho chiamato Giardino d'Inverno, in cui ho utilizzato tuberi e radici, nello specifico sedano rapa, topinambur, carote, patate viola e zucca», aggiunge lo chef Roberto Proto del ristorante Il Saraceno di Cavernago (Bg).

Il format si è arricchitio, oltre che con la partecipazione dello chef Roberto Proto, con le esperienze di quattro esperti che hanno interpretato il prodotto attraverso nuove prospettive: Giovanna Alberti, Saverio Morabito, Simona Russo e Xiaoteng Ding. Con il loro supporto, AB Mauri vuole celebrare non solo la tradizione, ma anche le infinite possibilità che la Scrocchiarella® offre per nuovi abbinamenti e interpretazioni.

Molino Grassi: dalla miscela per la Teglia alla Linea Pizza

Al Sigep 2025 di Rimini, Molino Grassi ha presentato una serie di novità che confermano il suo ruolo da protagonista nel mondo della panificazione, della pasticceria e della pizza. Con un allestimento rinnovato e un’esperienza espositiva immersiva, l’azienda parmense ha accolto i visitatori, proponendo un ricco calendario di demo e appuntamenti formativi. L’evento ha rappresentato l’occasione perfetta per mettere in luce le soluzioni più innovative, in linea con le richieste dei professionisti del settore, e per introdurre nuove collaborazioni con i brand ambassador.

Francesca Corvi, Responsabile Marketing di Molino Grassi.

Tra le principali novità, spicca la presentazione della miscela per pizza Teglia 60x40, pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti alla ricerca di impasti dalle caratteristiche ottimali in termini di leggerezza e croccantezza. Con un mix perfetto di ingredienti, come la farina di grano tenero, lievito madre con germe di grano, semola rimacinata di grano duro e farina di riso, questa miscela è ideale per impasti diretti e indiretti a lunghe lievitazioni. Il risultato sono pizze con una caratteristica alveolatura che conquisteranno anche i palati più esigenti.

«Anche quest'anno ci siamo presentati a Sigep con novità e un ricco calendario di demo. Abbiamo portato prodotti per il mondo della ristorazione, per il mondo fuori casa, dalla panificazione, pizzeria, pasticceria e anche per il mondo pasta. Siamo sempre attenti all'innovazione con prodotti specifici ma altamente performanti. Quest'anno ci presentiamo con un nuovo prodotto, Teglia 60x40, studiato per il mondo pizza, per chi vuole presentare un prodotto per il banco, facile da gestire, ma senza tralasciare gli aspetti qualitativi e dell'esperienza palatale finale.» commenta Francesca Corvi, Responsabile Marketing di Molino Grassi.

Lo stand di Molino Grassi a Sigep 2025

«Noi crediamo continuamente nel mondo bio, abbiamo un know-how maestorico e vogliamo dare incontro al professionista che sceglie per il proprio locale uno storytelling da raccontare e anche per giustificare un determinato posizionamento di prezzo. Infatti riproponiamo anche quest'anno i nostri 5 prodotti di farina per la pasticceria biologica da grani 100% italiani» conclude Corvi

Molino Grassi ha anche confermato il suo impegno nel fornire soluzioni complete con la Linea Pizza, una gamma di farine e preparati che rispondono alle necessità di un mercato sempre più dinamico e competitivo. Grazie a prodotti di alta qualità, in grado di esaltare ogni tipo di impasto, la Linea Pizza si propone come una risorsa fondamentale per ristoratori e pizzaioli che puntano all’eccellenza, senza rinunciare alla praticità. Oltre alle innovazioni nel mondo della pizza, è stato introdotto anche il nuovo packaging da 15 kg per la Farina Macinata a Pietra Tipo 1 Bio Forte, perfetta per pane, pizza e focaccia, insieme all’ingresso in gamma di un estratto di malto, un coadiuvante naturale pensato per migliorare la qualità dei prodotti lievitati, offrendo nuove opportunità per i professionisti del settore.

Molino Grassi Via Emilia Ovest 347 43126 Parma Tel +39 0521 662511

Molino Dallagiovanna: dieci anni della Linea Uniqua con la nuova referenza “Viola”

Si è conclusa con successo la partecipazione di Molino Dallagiovanna a Sigep World 2025, l’evento internazionale dedicato a Gelateria, Pasticceria, Caffetteria, Panificazione e Pizza, che si è tenuto a Rimini dal 18 al 22 gennaio. L'azienda molitoria piacentina, con oltre 190 anni di storia e innovazione, ha presentato una selezione delle sue farine d’eccellenza e le ultime novità per i professionisti dell'arte bianca.

Un momento di grande rilievo è stato il decimo anniversario della linea Uniqua, una gamma di farine multiuso pensata per rispondere al desiderio di gusto e benessere dei consumatori. In occasione dell’evento, è stato presentato in anteprima assoluta Uniqua Viola, la Purple Edition da grano naturalmente pigmentato. Questa farina integrale di grano tenero con germe di grano si distingue per il suo caratteristico colore violaceo, derivante dalla macinazione di grani naturalmente pigmentati e lavati. Non solo esteticamente affascinante, ma anche nutrizionalmente ricca, grazie al suo elevato contenuto di fibra e antiossidanti.

Paolo Dallagiovanna di Molino Dallagiovanna

Uniqua Viola si presenta come una farina di media forza, ideale per la preparazione di pani rustici, focacce, pizze a media lievitazione, frolle, cakes e croissant, offrendo un gusto deciso e un colore purpureo che arricchirà ogni creazione. «Quest'anno sono i 10 anni della linea Uniqua, la nostra linea di tipo 1, 2, integrale e farina di Tritordeum, e in più abbiamo la novità dell'Uniqua Viola, una farina che viene da un grano naturalmente pigmentato. Sarà unica da provare, ovviamente da grano lavato» commenta Paolo Dallagiovanna di Molino Dallagiovanna.

Lo stand di Molino Dallagiovanna a Sigep 2025

Con questa novità, Uniqua Viola si aggiunge alle sette varietà già esistenti della linea, che spaziano dalla Tipo 1 Blu alla Gialla, dalla Bianca di forza decrescente alla Rossa 100% integrale, fino alla Verde Tritordeum, un cereale innovativo, incrocio naturale tra orzo selvatico e grano duro, e le due referenze Magenta e Arancio di Tipo 2. Queste farine, che possono essere utilizzate singolarmente o miscelate fra loro, offrono ai professionisti dell’arte bianca infinite possibilità per creare nuove ricette e nuovi colori del gusto, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla salute.

Molino Dallagiovanna Località Pilastro 2 29010 Tel +39 0523 787155

Finagricola: l'importanza del pomodoro in pizzeria e non solo

Al Sigep 2025, Finagricola ha portato un'innovativa proposta, focalizzandosi sulla valorizzazione delle varietà di pomodoro a bacca piccola, simbolo della dieta mediterranea. Con uno stand distintivo, l'azienda ha presentato le sue eccellenze, tra cui il celebre Datterino giallo, il prodotto di punta che continua a riscuotere grande successo tra i professionisti del settore. Questo pomodoro, ricco di sapore e colore, è al centro di un progetto comunitario che punta a sensibilizzare sull'importanza del consumo di pomodori di qualità e sul loro ruolo nella tradizione culinaria italiana.

Elisa Vecchi, Responsabile Commerciale Conserve di Finagricola

«Abbiamo presentato a Sigep un progetto comunitario “la dieta mediterranea e il consumo di pomodori”, in particolare le nostre varietà che sono tutte varietà a bacca piccola. Datterino giallo, in primis, che è il nostro prodotto più famoso. Noi cerchiamo di far capire una cosa in realtà molto semplice, ovvero che i pomodori non sono tutti uguali. Bisogna trovare e capire che le varietà di pomodoro hanno un profilo di gusto molto diverso e che possono essere abbinati in maniera veramente inusuale e possono essere utili soprattutto al settore del food service per portare colore e sapore in tutte le ricette. Pizza, ovviamente, regina di questa manifestazione» ha puntualizzato Elisa Vecchi, Responsabile Commerciale Conserve di Finagricola.

Lo stand di Finagricola a Sigep 2025

L'azienda ha evidenziato come l’uso delle varietà di pomodoro possa essere un’opportunità per i professionisti del settore Horeca, specialmente con la pizza, ma anche in altre preparazioni gastronomiche. Il progetto di Finagricola mira a rendere accessibile e consapevole il consumo di pomodori di alta qualità, promuovendo un sapore autentico e naturale, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti