Le festività invernali rappresentano, in ogni cultura e a ogni latitudine, il momento d'elezione per la convivialità: i ritmi frenetici della quotidianità finalmente rallentano, le tavole si allargano per accogliere famiglia e amici, e il cibo torna a essere il linguaggio universale dell'affetto e della condivisione. In questo scenario di comfort e calore domestico, c'è un elemento che riesce a unire le abitudini di consumo di oltre quaranta Paesi, superando d'un balzo confini geografici, differenze culturali e barriere linguistiche: il Parmigiano Reggiano.

Il Parmigiano Reggiano protagonista della tavola delle feste, a ogni latitudine

Il Parmigiano Reggiano conquista i mercati internazionali

Oggi, la Dop più celebre d'Italia non è più "soltanto" un capolavoro assoluto dell'agroalimentare, ma un vero e proprio love brand globale, capace di generare un giro d’affari al consumo che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 3,96 miliardi di euro, a fronte di una produzione di 4,19 milioni di forme. I numeri testimoniano un'evoluzione affascinante e inarrestabile: con una quota export che nei primi otto mesi del 2026 ha raggiunto l'incredibile traguardo del 54,8% delle vendite totali (sfiorando le 50.000 tonnellate), il Parmigiano Reggiano viene oggi consumato più all'estero che in patria.

Nel 2019 sono state prodotte 4,19 milioni di forme di Parmigiano Reggiano

Gli Stati Uniti si confermano saldamente il primo mercato estero, con esportazioni cresciute del +2,5% (circa 7.000 tonnellate) nei soli primi cinque mesi del 2026, a dimostrazione della fedeltà di un consumatore che non rinuncia all'eccellenza premium nemmeno a fronte delle incertezze sui dazi internazionali.

Le stagionature lunghe e le produzioni di montagna diventano idee regalo

Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, il Parmigiano Reggiano si trasforma in una delle idee regalo più ambite, ricercate e trasversali. Non si parla più del classico e semplice trancio, ma di veri e propri percorsi di degustazione orizzontali e verticali, sapientemente confezionati in eleganti gift box. Sotto l'albero trovano spazio le lunghe e lunghissime stagionature - dai 40 ai 60 mesi - capaci di regalare profumi speziati intensi, note tostate e consistenze straordinariamente friabili, ideali per i momenti di assoluta meditazione. Spiccano, in particolare, le identità territoriali e le biodiversità che arricchiscono il ventaglio dell'offerta.

Durante le feste trovano spazio anche le forme con lunghissime stagionature, anche fino a 60 mesi

È il caso del Parmigiano Reggiano "Prodotto di Montagna", un vero e proprio gioiello di agricoltura eroica che rappresenta oggi oltre il 22% della produzione totale. Nel solo 2025, la produzione negli 82 caseifici dell'Appennino emiliano ha superato le 921.000 forme, testimoniando un successo che unisce l'altissima qualità organolettica alla sostenibilità economica, tutelando il tessuto sociale di territori straordinari. Particolarmente ricercate per i regali di prestigio sono anche le produzioni di nicchia, come il formaggio ottenuto dal pregiato latte di razza Reggiana (le celebri "Vacche Rosse").

Le visite nei caseifici trasformano il prodotto in un'esperienza turistica

Ma il regalo di quest'anno supera anche la dimensione fisica del prodotto per farsi pura esperienza. Grazie al progetto strategico "Vivi Parmigiano Reggiano", donare la Dop significa oggi regalare una visita guidata, un'immersione nei profumi dei grandiosi magazzini di stagionatura e un incontro diretto con il sapere antico dei mastri casari. L'area di origine - che abbraccia le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova (alla destra del Po') e Bologna (alla sinistra del Reno) - accoglie già circa 4 milioni di visitatori annui.

Regalare una visita guidata in uno dei caseifici del Consorzio del Parmigiano Reggiano è sempre più diffuso

L'ambizioso obiettivo del Consorzio è intercettare questo flusso per portare i turisti direttamente all’interno delle strutture produttive, puntando a raggiungere i 300.000 visitatori diretti nei caseifici entro il 2029. Per questo è stata creata la certificazione di "Caseifici turistici", veri e propri hub attrezzati per l'accoglienza continua tutto l'anno, trasformando il momento dell'acquisto in un viaggio esperienziale che si snoda tra i capolavori architettonici dei capoluoghi, i paesaggi dell'Appennino e l'adrenalina della Motor Valley.

Dalla Francia ai cocktail bar, cambiano gli usi del Parmigiano Reggiano

Ma come viene consumato il Parmigiano Reggiano quando varca i confini nazionali? Il suo utilizzo si è costantemente raffinato e diversificato, diventando un camaleonte del gusto. In Francia, che si conferma saldamente il primo mercato europeo con quasi 4.000 tonnellate vendute a inizio settembre 2026, il Consorzio sta guidando una vera e propria rivoluzione percettiva. Lo sforzo è orientato a smarcare definitivamente il prodotto dalla categoria funzionale del formaggio râpé (il semplice formaggio grattugiato per uso culinario), per fargli conquistare il posto d'onore che merita nei tradizionali plateau de fromages transalpini. L'obiettivo è educare il palato d'oltralpe al consumo in purezza, valorizzandone la nobiltà. A supporto di questa strategia trade e retail, in Francia e nel resto del mondo, è stato lanciato un innovativo Retail Trade Toolkit, pensato per supportare le insegne nell'implementazione a punto vendita e nell'esposizione corretta.

Il Parmigiano Reggiano trova sempre più spazio anche nel mondo della mixology, come abbinamento ai cocktail più eclettici

A livello globale, le inconfondibili note umami del Parmigiano Reggiano stanno conquistando con prepotenza il mondo della mixology e dei cocktail bar cosmopoliti, aprendo le porte a un consumo sempre più dinamico, giovane e informale. Che si tratti di un abbinamento classico ed elegante con i grandi Champagne, di un pairing sorprendente con birre artigianali di carattere, o di un accostamento audace con i distillati in un locale esclusivo di New York, Londra o Parigi, la Dop si conferma l'ingrediente segreto indispensabile per elevare l'esperienza dell'aperitivo e dello snacking premium.

Dal Rolex Paris Masters alla 50 Best, il Parmigiano Reggiano incontra l'alta cucina

Il posizionamento del Parmigiano Reggiano passa anche attraverso la sua presenza nei contesti sportivi e dell'alta cucina più esclusivi del panorama internazionale. A novembre, per il secondo anno consecutivo, la Dop è scesa in campo come Partner Ufficiale del Rolex Paris Masters per celebrare i 40 anni dello storico torneo parigino. L'evento ha visto l'apertura spettacolare di una forma stagionata 40 mesi a cura di Laurent Dubois, Meilleur Ouvrier de France, e un percorso di degustazione nelle sue formaggerie ispirato al punteggio del tennis (15, 30 e 40) impreziosito dalle opere dell'illustratore Joel Blanc.

Il Parmigiano Reggiano col suo marchio associa il proprio nome in diversi eventi, sportivi e non, in tutto il mondo

Questo legame inossidabile con l'eccellenza globale ha trovato la sua massima espressione anche a Lima, in Perù, durante l'edizione 2026 di The World’s 50 Best Restaurants. In veste di official cheese partner, il Consorzio non ha solo deliziato il gotha della ristorazione mondiale con degustazioni esclusive di 24 e 60 mesi, ma ha guardato al futuro supportando la 50 Best Restaurants Scholarship in association with Parmigiano Reggiano, vinta da Doris Lam. La borsa di studio, che quest'anno ha raccolto oltre 600 candidature da 40 Paesi, ha offerto a un giovane chef emergente un'inestimabile opportunità di formazione presso colossi come The Fat Duck (Regno Unito) e Salsify at the Roundhouse (Sudafrica), confermando la Dop come istituzione promotrice del talento delle nuove generazioni.

Il Parmigiano Reggiano, un'icona globale del Made in Italy

Alla fine di questo suggestivo viaggio che unisce senza soluzione di continuità i piccoli caseifici montani dell'Appennino emiliano alle lounge esclusive e blindate di Parigi, per spingersi fino alle affollate e vibranti cucine dei ristoranti stellati di Lima, emerge una sola, grande e incrollabile certezza: il Parmigiano Reggiano è molto più di un formaggio. È ormai percepito a livello globale come un'icona assoluta di piacere autentico, un baluardo di identità artigianale inscalfibile e un motivo di profondo orgoglio per l'intero sistema del Made in Italy.

Il Parmigiano Reggiano anche durante le feste continua ad essere un simbolo del Made in Italy