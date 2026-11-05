The 50 Best Restaurants 2026, vince Asador Etxebarri: cinque italiani nella Top 50

Asador Etxebarri è il miglior ristorante del mondo secondo la classifica di The 50 Best Restaurants resa nota a Lima in Perù in una cerimonia che si è svolta quando in Italia erano le primissime ore di giovedì 5 novembre. Il ristorante basco di Bittor Arguinzoniz, con sede ad Atxondo e specializzato nella cucina alla brace, conquista così la vetta dopo i due secondi post degli ultimi due anni. Gaggan di Bangkok in Thailandia (2°) e Alchemist di Copenhagen in Danimarca (3°) completano il podio. Per quanto riguarda gli italiani, cinque ristoranti entrano tra i migliori 50 con Piazza Duomo miglior locale del nostro Paese grazie alla 20ª piazza che raccoglie così l'eredità di Lido 84, 16° nella passata edizione, ma che nel frattempo ha chiuso i battenti. A seguire Al Gatto Verde (con una impennata dalla 92ª posizione di 12 mesi fa alla 24 ª), Reale (27°), Atelier Moessmer (38°) e Le Calandre (43°). Oltre al grande salto in classifica, Jessica Rosval de Al Gatto Verde è stata nominata anche miglior chef donna. A completare la presenza tricolore in graduatoria, anche il 51° posto di Uliassi che fanno sì che i ristoranti italiani siano 6 tra i migliori 100 del mondo.

Asador Etxebarri, ristorante immerso nei Paesi Baschi, è il miglior ristorante del mondo secondo la classifica stilata da The 50 Best Restaurants

Come si mangia da Asador Etxebarri, il miglior ristorante al mondo per The 50 Best

Immerso nel paesaggio verde dei Paesi Baschi, ad Atxondo, tra Bilbao e San Sebastián, Asador Etxebarri è una destinazione di riferimento per gli appassionati di alta cucina internazionali. Qui lo chef Bittor Arguinzoniz ha fatto della brace il tratto distintivo della propria cucina, trasformando il fuoco in uno strumento di precisione con cui valorizzare la qualità e il sapore degli ingredienti locali. Il risultato è una proposta essenziale, nella quale anche le materie prime più semplici diventano protagoniste di piatti capaci di lasciare il segno. Il ristorante, insignito di una stella Michelin, aveva già conquistato il secondo posto nella classifica dei 50 Best Restaurants nel 2025 e nel 2024, prima di raggiungere la vetta nel 2026. La filosofia di Arguinzoniz mette al centro la materia prima e riduce al minimo ogni elemento superfluo. Per ottenere questo risultato, lo chef ha progettato griglie e strumenti di cottura su misura, calibrati sulle caratteristiche dei diversi ingredienti.

Lo chef Bittor Arguinzoniz ha fatto della brace il tratto distintivo di Asador Etxebarri

The 50 Best Restaurants: il bilancio dei ristoranti italiani

a presenza italiana nella The World's 50 Best Restaurants resta sostanzialmente confermata rispetto al 2025, anche se i ristoranti del nostro Paese nella Top 100 passano da sette a sei, ma la differenza è legata all'uscita di Lido 84, che ha chiuso l'attività dopo aver conquistato il 16° posto nella precedente edizione. Non si registrano quindi nuovi ingressi italiani assoluti: tutti e sei i locali presenti nel 2026 figuravano già nella graduatoria dello scorso anno. Nel 2025 il miglior piazzamento era quello di Lido 84, al 16° posto, seguito da Reale di Niko Romito (18°), Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler (20°), Le Calandre di Massimiliano e Raffaele Alajmo (31°), Piazza Duomo di Enrico Crippa (32°) e Uliassi (Mauro Uliassi, 43°). Nel 2026 il primo italiano diventa Piazza Duomo, che sale al 20° posto, seguito da Al Gatto Verde, guidato da Jessica Rosval e legato al progetto di Massimo Bottura e Lara Gilmore, protagonista della scalata più significativa: dal 92° posto nella fascia 51-100 del 2025 al 24° nella Top 50 di quest'anno, con 68 posizioni guadagnate. Seguono Reale (27°), Atelier Moessmer (38°) e Le Calandre (43°).

Piazza Duomo, 20°, è il miglior ristorante italiano per The 50 Best

Il bilancio è quindi articolato. Piazza Duomo migliora di 12 posizioni e Al Gatto Verde compie un salto importante, accompagnato dal riconoscimento a Jessica Rosval come miglior chef donna del mondo. Gli altri ristoranti italiani già presenti nella Top 50 arretrano: Reale perde nove posizioni, Atelier Moessmer diciotto e Le Calandre dodici. Uliassi scende invece dal 43° al 51° posto, restando appena fuori dai primi cinquanta.

Teh 50 Best Restaurants 2026: tra i premi speciali spicca Jessica Rosval

Tra i riconoscimenti speciali assegnati dalla The World's 50 Best Restaurants 2026 spicca quello a Jessica Rosval, nominata miglior chef donna del mondo con il Best Female Chef Award. Canadese di origine, Rosval è cresciuta professionalmente accanto a Massimo Bottura all'Osteria Francescana, dove ha maturato un percorso che l'ha portata a diventare una delle figure di riferimento della cucina modenese. Oggi è executive chef di Al Gatto Verde, il ristorante situato all'interno di Casa Maria Luigia, l'art resort creato da Bottura e Lara Gilmore alle porte di Modena. Per il locale il riconoscimento individuale della chef si accompagna a un risultato particolarmente significativo nella classifica: dopo l'ingresso al 92° posto nella fascia 51-100 nel 2025, Al Gatto Verde compie un balzo di 68 posizioni e raggiunge il 24° posto, entrando per la prima volta nella Top 50 mondiale. Tuttavia, l'l'Highest Climber Award, che premia il ristorante che ha guadagnato il maggior numero di posizioni nella classifica The 50 Best Restaurants rispetto all'edizione precedente, è andato Kadeau, a Copenaghen, passato da 41° a 8° nel giro di un anno.

Jessica Rosval è stata premiata come migliore chef donna

Tra gli altri premi, Junghyun «JP» Park, chef di Atomix a New York, ha ricevuto l'Estrella Damm Chefs' Choice Award, riconoscimento assegnato dai colleghi; Tuju, ristorante di San Paolo, ha ottenuto due premi, l'Art of Hospitality Award per l'accoglienza e l'Highest New Entry Award per il miglior nuovo ingresso in classifica. Il Sustainable Restaurant Award è andato a Naar, in India, mentre Yiaga, a Melbourne, ha ricevuto il Visa One to Watch Award, destinato a un ristorante emergente da tenere d'occhio. Completano il quadro il Best Sommelier Award a Lesley Liu, il Best Pastry Chef Award a Dej Kewkacha, il Champions of Change Award alla Ghana Food Movement, il SevenRooms Icon Award a Ferran Adrià e la 50 Best Restaurants Scholarship a Doris Lam.

The 50 Best Restaurants: i premi speciali Best Female Chef Award: Jessica Rosval - Al Gatto Verde, Modena (Italia).

Jessica Rosval - Al Gatto Verde, Modena (Italia). Estrella Damm Chefs' Choice Award : Junghyun «JP» Park - Atomix, New York (Usa).

: Junghyun «JP» Park - Atomix, New York (Usa). Best Sommelier Award: Lesley Liu.

Lesley Liu. Best Pastry Chef Award : Dej Kewkacha.

: Dej Kewkacha. Art of Hospitality Award: Tuju - San Paolo (Brasile).

Tuju - San Paolo (Brasile). Sustainable Restaurant Award: Naar - Kasauli (India).

Naar - Kasauli (India). Highest Climber Award : Kadeau - Copenaghen (Danimarca).

: Kadeau - Copenaghen (Danimarca). Highest New Entry Award: Tuju - San Paolo (Brasile).

Tuju - San Paolo (Brasile). Visa One to Watch Award : Yiaga - Melbourne (Australia).

: Yiaga - Melbourne (Australia). Champions of Change Award : Ghana Food Movement - Ghana.

: Ghana Food Movement - Ghana. SevenRooms Icon Award : Ferran Adrià.

: Ferran Adrià. The 50 Best Restaurants Scholarship: Doris Lam.

The 50 Best Restaurants: i premi speciali Best Female Chef Award: Jessica Rosval - Al Gatto Verde, Modena (Italia). Estrella Damm Chefs' Choice Award: Junghyun «JP» Park - Atomix, New York (Usa). Best Sommelier Award: Lesley Liu. Best Pastry Chef Award: Dej Kewkacha. Art of Hospitality Award: Tuju - San Paolo (Brasile). Sustainable Restaurant Award: Naar - Kasauli (India). Highest Climber Award: Kadeau - Copenaghen (Danimarca). Highest New Entry Award: Tuju - San Paolo (Brasile). Visa One to Watch Award: Yiaga - Melbourne (Australia). Champions of Change Award: Ghana Food Movement - Ghana. SevenRooms Icon Award: Ferran Adrià. The 50 Best Restaurants Scholarship: Doris Lam.

The 50 Best Restaurants 2026: la classifica completa

Asador Etxebarri - Atxondo, Spagna Gaggan - Bangkok, Thailandia Alchemist - Copenaghen, Danimarca Quintonil - Città del Messico, Messico Wing - Hong Kong, Cina The Chairman - Hong Kong, Cina Kjolle - Lima, Perù Kadeau - Copenaghen, Danimarca DiverXO - Madrid, Spagna Plénitude - Parigi, Francia Atomix - New York, Stati Uniti Sorn - Bangkok, Thailandia Mérito - Lima, Perù Sühring - Bangkok, Thailandia Odette - Singapore Tuju - San Paolo, Brasile Mingles - Seul, Corea del Sud Nusara - Bangkok, Thailandia Jan - Monaco, Germania Piazza Duomo - Alba, Italia Meet the Bund - Shanghai, Cina Boragó - Santiago, Cile Vyn - Skillinge, Svezia Al Gatto Verde - Modena, Italia Lasai - Rio de Janeiro, Brasile Masque - Mumbai, India Reale - Castel di Sangro, Italia Trèsind Studio - Dubai, Emirati Arabi Uniti Enigma - Barcellona, Spagna Steirereck - Vienna, Austria Celele - Cartagena, Colombia Potong - Bangkok, Thailandia Elkano - Getaria, Spagna Le Coquillage - Saint-Méloir-des-Ondes, Francia La Colombe - Città del Capo, Sudafrica Ru Yuan - Hangzhou, Cina Nuema - Quito, Ecuador Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico, Italia Schloss Schauenstein - Fürstenau, Svizzera Jordnær - Copenaghen, Danimarca Onjium - Seul, Corea del Sud Bozar - Bruxelles, Belgio Le Calandre - Rubano, Italia Don Julio - Buenos Aires, Argentina Mayta - Lima, Perù El Chato - Bogotá, Colombia Le Louis XV - Alain Ducasse - Monte Carlo, Principato di Monaco Ikoyi - Londra, Regno Unito Naar - Kasauli, India Saint Peter - Sydney, Australia

The 50 Best Restaurants 2026: la classifica 51-100