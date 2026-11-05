A LIMA
The 50 Best Restaurants 2026, vince Asador Etxebarri: cinque italiani nella Top 50
Asador Etxebarri conquista il primo posto nella classifica The 50 Best Restaurants 2026. Cinque ristoranti italiani entrano nella Top 50, con Jessica Rosval che riceve il premio di miglior chef donna. Tra i locali italiani figurano Piazza Duomo (20°), Al Gatto Verde (24°), Reale (27°), Atelier Moessmer (38°) e Le Calandre (43°). Uliassi è 51°, mentre Gaggan e Alchemist completano il podio
Asador Etxebarri è il miglior ristorante del mondo secondo la classifica di The 50 Best Restaurants resa nota a Lima in Perù in una cerimonia che si è svolta quando in Italia erano le primissime ore di giovedì 5 novembre. Il ristorante basco di Bittor Arguinzoniz, con sede ad Atxondo e specializzato nella cucina alla brace, conquista così la vetta dopo i due secondi post degli ultimi due anni. Gaggan di Bangkok in Thailandia (2°) e Alchemist di Copenhagen in Danimarca (3°) completano il podio. Per quanto riguarda gli italiani, cinque ristoranti entrano tra i migliori 50 con Piazza Duomo miglior locale del nostro Paese grazie alla 20ª piazza che raccoglie così l'eredità di Lido 84, 16° nella passata edizione, ma che nel frattempo ha chiuso i battenti. A seguire Al Gatto Verde (con una impennata dalla 92ª posizione di 12 mesi fa alla 24 ª), Reale (27°), Atelier Moessmer (38°) e Le Calandre (43°). Oltre al grande salto in classifica, Jessica Rosval de Al Gatto Verde è stata nominata anche miglior chef donna. A completare la presenza tricolore in graduatoria, anche il 51° posto di Uliassi che fanno sì che i ristoranti italiani siano 6 tra i migliori 100 del mondo.
Come si mangia da Asador Etxebarri, il miglior ristorante al mondo per The 50 Best
Immerso nel paesaggio verde dei Paesi Baschi, ad Atxondo, tra Bilbao e San Sebastián, Asador Etxebarri è una destinazione di riferimento per gli appassionati di alta cucina internazionali. Qui lo chef Bittor Arguinzoniz ha fatto della brace il tratto distintivo della propria cucina, trasformando il fuoco in uno strumento di precisione con cui valorizzare la qualità e il sapore degli ingredienti locali. Il risultato è una proposta essenziale, nella quale anche le materie prime più semplici diventano protagoniste di piatti capaci di lasciare il segno. Il ristorante, insignito di una stella Michelin, aveva già conquistato il secondo posto nella classifica dei 50 Best Restaurants nel 2025 e nel 2024, prima di raggiungere la vetta nel 2026. La filosofia di Arguinzoniz mette al centro la materia prima e riduce al minimo ogni elemento superfluo. Per ottenere questo risultato, lo chef ha progettato griglie e strumenti di cottura su misura, calibrati sulle caratteristiche dei diversi ingredienti.
The 50 Best Restaurants: il bilancio dei ristoranti italiani
a presenza italiana nella The World's 50 Best Restaurants resta sostanzialmente confermata rispetto al 2025, anche se i ristoranti del nostro Paese nella Top 100 passano da sette a sei, ma la differenza è legata all'uscita di Lido 84, che ha chiuso l'attività dopo aver conquistato il 16° posto nella precedente edizione. Non si registrano quindi nuovi ingressi italiani assoluti: tutti e sei i locali presenti nel 2026 figuravano già nella graduatoria dello scorso anno. Nel 2025 il miglior piazzamento era quello di Lido 84, al 16° posto, seguito da Reale di Niko Romito (18°), Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler (20°), Le Calandre di Massimiliano e Raffaele Alajmo (31°), Piazza Duomo di Enrico Crippa (32°) e Uliassi (Mauro Uliassi, 43°). Nel 2026 il primo italiano diventa Piazza Duomo, che sale al 20° posto, seguito da Al Gatto Verde, guidato da Jessica Rosval e legato al progetto di Massimo Bottura e Lara Gilmore, protagonista della scalata più significativa: dal 92° posto nella fascia 51-100 del 2025 al 24° nella Top 50 di quest'anno, con 68 posizioni guadagnate. Seguono Reale (27°), Atelier Moessmer (38°) e Le Calandre (43°).
Il bilancio è quindi articolato. Piazza Duomo migliora di 12 posizioni e Al Gatto Verde compie un salto importante, accompagnato dal riconoscimento a Jessica Rosval come miglior chef donna del mondo. Gli altri ristoranti italiani già presenti nella Top 50 arretrano: Reale perde nove posizioni, Atelier Moessmer diciotto e Le Calandre dodici. Uliassi scende invece dal 43° al 51° posto, restando appena fuori dai primi cinquanta.
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Teh 50 Best Restaurants 2026: tra i premi speciali spicca Jessica Rosval
Tra i riconoscimenti speciali assegnati dalla The World's 50 Best Restaurants 2026 spicca quello a Jessica Rosval, nominata miglior chef donna del mondo con il Best Female Chef Award. Canadese di origine, Rosval è cresciuta professionalmente accanto a Massimo Bottura all'Osteria Francescana, dove ha maturato un percorso che l'ha portata a diventare una delle figure di riferimento della cucina modenese. Oggi è executive chef di Al Gatto Verde, il ristorante situato all'interno di Casa Maria Luigia, l'art resort creato da Bottura e Lara Gilmore alle porte di Modena. Per il locale il riconoscimento individuale della chef si accompagna a un risultato particolarmente significativo nella classifica: dopo l'ingresso al 92° posto nella fascia 51-100 nel 2025, Al Gatto Verde compie un balzo di 68 posizioni e raggiunge il 24° posto, entrando per la prima volta nella Top 50 mondiale. Tuttavia, l'l'Highest Climber Award, che premia il ristorante che ha guadagnato il maggior numero di posizioni nella classifica The 50 Best Restaurants rispetto all'edizione precedente, è andato Kadeau, a Copenaghen, passato da 41° a 8° nel giro di un anno.
Tra gli altri premi, Junghyun «JP» Park, chef di Atomix a New York, ha ricevuto l'Estrella Damm Chefs' Choice Award, riconoscimento assegnato dai colleghi; Tuju, ristorante di San Paolo, ha ottenuto due premi, l'Art of Hospitality Award per l'accoglienza e l'Highest New Entry Award per il miglior nuovo ingresso in classifica. Il Sustainable Restaurant Award è andato a Naar, in India, mentre Yiaga, a Melbourne, ha ricevuto il Visa One to Watch Award, destinato a un ristorante emergente da tenere d'occhio. Completano il quadro il Best Sommelier Award a Lesley Liu, il Best Pastry Chef Award a Dej Kewkacha, il Champions of Change Award alla Ghana Food Movement, il SevenRooms Icon Award a Ferran Adrià e la 50 Best Restaurants Scholarship a Doris Lam.
The 50 Best Restaurants: i premi speciali
- Best Female Chef Award: Jessica Rosval - Al Gatto Verde, Modena (Italia).
- Estrella Damm Chefs' Choice Award: Junghyun «JP» Park - Atomix, New York (Usa).
- Best Sommelier Award: Lesley Liu.
- Best Pastry Chef Award: Dej Kewkacha.
- Art of Hospitality Award: Tuju - San Paolo (Brasile).
- Sustainable Restaurant Award: Naar - Kasauli (India).
- Highest Climber Award: Kadeau - Copenaghen (Danimarca).
- Highest New Entry Award: Tuju - San Paolo (Brasile).
- Visa One to Watch Award: Yiaga - Melbourne (Australia).
- Champions of Change Award: Ghana Food Movement - Ghana.
- SevenRooms Icon Award: Ferran Adrià.
- The 50 Best Restaurants Scholarship: Doris Lam.
The 50 Best Restaurants 2026: la classifica completa
- Asador Etxebarri - Atxondo, Spagna
- Gaggan - Bangkok, Thailandia
- Alchemist - Copenaghen, Danimarca
- Quintonil - Città del Messico, Messico
- Wing - Hong Kong, Cina
- The Chairman - Hong Kong, Cina
- Kjolle - Lima, Perù
- Kadeau - Copenaghen, Danimarca
- DiverXO - Madrid, Spagna
- Plénitude - Parigi, Francia
- Atomix - New York, Stati Uniti
- Sorn - Bangkok, Thailandia
- Mérito - Lima, Perù
- Sühring - Bangkok, Thailandia
- Odette - Singapore
- Tuju - San Paolo, Brasile
- Mingles - Seul, Corea del Sud
- Nusara - Bangkok, Thailandia
- Jan - Monaco, Germania
- Piazza Duomo - Alba, Italia
- Meet the Bund - Shanghai, Cina
- Boragó - Santiago, Cile
- Vyn - Skillinge, Svezia
- Al Gatto Verde - Modena, Italia
- Lasai - Rio de Janeiro, Brasile
- Masque - Mumbai, India
- Reale - Castel di Sangro, Italia
- Trèsind Studio - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Enigma - Barcellona, Spagna
- Steirereck - Vienna, Austria
- Celele - Cartagena, Colombia
- Potong - Bangkok, Thailandia
- Elkano - Getaria, Spagna
- Le Coquillage - Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
- La Colombe - Città del Capo, Sudafrica
- Ru Yuan - Hangzhou, Cina
- Nuema - Quito, Ecuador
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico, Italia
- Schloss Schauenstein - Fürstenau, Svizzera
- Jordnær - Copenaghen, Danimarca
- Onjium - Seul, Corea del Sud
- Bozar - Bruxelles, Belgio
- Le Calandre - Rubano, Italia
- Don Julio - Buenos Aires, Argentina
- Mayta - Lima, Perù
- El Chato - Bogotá, Colombia
- Le Louis XV - Alain Ducasse - Monte Carlo, Principato di Monaco
- Ikoyi - Londra, Regno Unito
- Naar - Kasauli, India
- Saint Peter - Sydney, Australia
The 50 Best Restaurants 2026: la classifica 51-100
51. Uliassi - Senigallia, Italia
52. La Cime - Osaka, Giappone
53. Ling Long - Shanghai, Cina
54. Nelita - San Paolo, Brasile
55. Alcalde - Guadalajara, Messico
56. Sazenka - Tokyo, Giappone
57. Koan - Copenaghen, Danimarca
58. Frantzén - Stoccolma, Svezia
59. Narisawa - Tokyo, Giappone
60. Hiša Franko - Kobarid, Slovenia
61. Florilège - Tokyo, Giappone
62. Fu He Hui - Shanghai, Cina
63. The Jane - Anversa, Belgio
64. Seroja - Singapore
65. Fyn - Città del Capo, Sudafrica
66. Willem Hiele - Oudenburg, Belgio
67. Arpège - Parigi, Francia
68. Evvai - San Paolo, Brasile
69. Cocina Hermanos Torres - Barcellona, Spagna
70. Kol - Londra, Regno Unito
71. Salsify at the Roundhouse - Città del Capo, Sudafrica
72. Eatanic Garden - Seul, Corea del Sud
73. Chef Tam’s Seasons - Macao
74. Le Du - Bangkok, Thailandia
75. Belcanto - Lisbona, Portogallo
76. Nobelhart & Schmutzig - Berlino, Germania
77. Caprice - Hong Kong
78. Mosu - Seul, Corea del Sud
79. Huniik - Mérida, Messico
80. Txispa - Atxondo, Spagna
81. Septime - Parigi, Francia
82. Coda - Berlino, Germania
83. The Ledbury - Londra, Regno Unito
84. Le Doyenné - Saint-Vrain, Francia
85. Tim Raue - Berlino, Germania
86. Eliane - Bruxelles, Belgio
87. Arca - Tulum, Messico
88. FZN - Dubai, Emirati Arabi Uniti
89. Burnt Ends - Singapore
90. Baan Tepa - Bangkok, Thailandia
91. Den - Tokyo, Giappone
92. Lamdre - Pechino, Cina
93. SingleThread - Healdsburg, Stati Uniti
94. Neolokal - Istanbul, Turchia
95. Mil - Cusco, Perù
96. Rosetta - Città del Messico, Messico
97. Khufu’s - Giza, Egitto
98. Labyrinth - Singapore
99. Fauna - Valle de Guadalupe, Messico
100. Aponiente - El Puerto de Santa María, Spagna