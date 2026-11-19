Il Natale è il periodo dell'anno in cui il tempo torna ad assumere un significato speciale. È il momento delle preparazioni che iniziano con anticipo, degli impasti lasciati riposare, delle ricette tramandate e dei gesti che si ripetono di generazione in generazione. Un'immagine che richiama il lavoro del casaro, fatto di esperienza, pazienza e rispetto dei tempi necessari. Per Sorì, la lenta maturazione rappresenta proprio questo: la scelta di continuare a dare valore al tempo, anche in un mondo che corre sempre più velocemente. Perché il tempo non è soltanto ciò che serve per realizzare un prodotto. È parte di ciò che lo rende speciale.

Anche nel lavoro del casaro il tempo è un elemento prezioso

Il tempo è il nostro ingrediente più prezioso

Dalla maturazione dell'impasto a quella della cagliata: il Fior di Latte a Lenta Maturazione Sorì racconta un sapere caseario che affonda le radici nel 1868. Nel mondo della pizza, il tempo è una questione seria. Si discute di ore di maturazione, di impasti lasciati riposare, di temperature e di tecniche capaci di fare la differenza nel risultato finale. È un argomento che appassiona i pizzaioli e che, negli ultimi anni, ha conquistato anche i consumatori, sempre più curiosi di conoscere ciò che si nasconde dietro una buona pizza.

Il Fior di Latte a Lenta Maturazione di Sorì

C'è però un aspetto di cui si parla molto meno: il tempo necessario a produrre uno dei suoi ingredienti fondamentali, il Fior di Latte. Perché se la maturazione dell'impasto è ormai al centro dell'attenzione, quella della cagliata rimane un processo poco conosciuto, nonostante il ruolo che riveste nella lavorazione casearia.

La lenta maturazione, una tradizione che continua

A Teano, in provincia di Caserta, la famiglia Sorrentino si occupa di arte casearia da cinque generazioni. Una storia iniziata nel 1868, che oggi prosegue con Sorì, azienda capace di affiancare alle conoscenze tramandate nel tempo le esigenze della produzione contemporanea. Tra i prodotti che meglio raccontano questa esperienza oltre alla mozzarella di bufala campana Dop c'è il Fior di Latte a Lenta Maturazione, ottenuto attraverso una lavorazione che prevede l'impiego di lattoinnesto naturale ed una maturazione della cagliata di circa 12-14 ore prima della filatura.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop di Sorì, una primizia per le feste

Sono ore durante le quali la cagliata attraversa una trasformazione graduale, fino a raggiungere le condizioni necessarie per essere lavorata. Una fase che richiede attenzione e competenza, perché riconoscere il momento giusto per procedere alla filatura è parte integrante del mestiere del casaro. Il tempo, in questo caso, non è un intervallo tra due operazioni, ma un elemento essenziale del processo produttivo.

Il casaro ed il pizzaiolo: due mestieri, la stessa attenzione

A guardarli da vicino, il lavoro del casaro e quello del pizzaiolo hanno diversi punti in comune. Entrambi conoscono l'importanza delle materie prime, osservano come cambiano durante la lavorazione e sanno che non tutto può essere accelerato. Il pizzaiolo segue l'evoluzione del proprio impasto, ne valuta la lievitazione e sceglie quando è pronto per essere lavorato. Il casaro compie un percorso simile con la cagliata, accompagnandola fino alla filatura.

Molti sono i punti in comune tra il casaro e il pizzaiolo

È un parallelismo che aiuta a comprendere il valore del Fior di Latte a Lenta Maturazione Sorì: dietro un ingrediente apparentemente semplice si nasconde un processo che richiede tempo, esperienza ed una conoscenza approfondita della materia prima. E per chi lavora ogni giorno con la pizza, conoscere anche questa parte della filiera significa poter guardare al Fior di Latte con maggiore consapevolezza.

Una tradizione che non si è fermata al passato

Dal 1868 a oggi, il settore caseario è cambiato profondamente. Si sono evoluti gli strumenti di produzione, le tecnologie e le richieste del mercato. Allo stesso tempo, la pizza napoletana ha superato i confini del proprio territorio, portando con sé una crescente attenzione alla qualità ed alla provenienza degli ingredienti.

L'assortimento Sorì in versione natalizia