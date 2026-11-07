Un anno fa Taiwan si è imposta alla seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre. Organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ha visto nove nazionali affrontarsi nella finalissima nell’ambito di Host Milano. A distanza di dodici mesi Taiwan con i suoi panettoni è di nuovo a Milano con le chef Giovanna Chen ed Esther Lai.

Esther Lai e Giovanna Chen

Unire culture differenti

All’Hotel Sina De La Ville hanno presentato il loro progetto 1Plus1. «La vittoria del 2025 è stata una partenza - ha spiegato Giovanna Chen - Non potevamo fermarci lì. Abbiamo imparato a creare il panettone classico milanese, ma vogliamo affiancarlo con altre interpretazioni. La tradizione vive con nuove idee. 1Plus1 è un percorso innovativo che unisce culture differenti per guardare al futuro con un’altra visione».

Classici panettoni milanesi realizzati dalle campionesse Giovanna Chen ed Esther Lai

Partendo dal panettone milanese le due chef taiwanesi hanno reinterpretato il lievitato della tradizione. Gli elementi imprescindibili del progetto 1Plus1 sono il lievito madre, le lunghe fermentazioni e la selezione delle materie prime. Dalla rinfrescatura del lievito madre alla cottura trascorrono oltre 72 ore. Ecco allora che a Milano hanno presentato il panettone classico («possiamo solo interpretare il lievito madre, che è personale) e tre differenti elaborazioni: Heavenly Pistachio, Enchanting Ispahan (con litchi e lamponi) e Indulgent Tiramisu.

Panettoni del progetto 1Plus1: Heavenly Pistachio, Enchanting Ispahan (al centro) e Indulgent Tiramisu

Le declinazioni del panettone

La versione al pistacchio sviluppa la filosofia 1Plus1, intrecciando tre diverse culture gastronomiche attraverso pistacchi provenienti da Sicilia, Spagna e Turchia. Un blend di territori e sfumature aromatiche che dà vita a una ricchezza gustativa inedita.

Quella al tiramisù, invece, gioca sull'equilibrio tra dolcezza e note amare. I suoi elementi sono nel panettone. Non si vede il tiramisù, ma lo si degusta. La terza interpretazione, con miele di litchi di Taiwan, rosa e lamponi, si ispira a un classico abbinamento della pasticceria francese. Le note delicate della rosa si intrecciano con la freschezza dei lamponi, mentre il miele di litchi introduce il legame con la cultura gastronomica taiwanese.

Panettone Indulgent Tiramisu in primo piano

«La filosofia 1Plus1 - ha sottolineato Esther Lai - si sa esprimere ovunque in collaborazione con pasticceri in altri luoghi del mondo. 1Plus1 siamo noi». Il nome 1Plus1 racconta infatti due professioniste, due culture e due esperienze che, incontrandosi, danno vita a qualcosa di nuovo. Una formula aperta all'evoluzione, che guarda alla possibilità di accogliere nuove competenze e sensibilità.

Sezioni di gusto in tre versioni