Come i legumi stanno cambiando dieta e sistemi alimentari del futuro

La Giornata mondiale dei legumi, celebrata ogni anno il 10 febbraio su iniziativa delle Nazioni Unite, rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo centrale dei legumi nell’alimentazione umana, nell’agricoltura sostenibile e nei sistemi alimentari del futuro. Da alimenti considerati per secoli “poveri”, i legumi sono oggi riconosciuti come superfood per l’elevato profilo nutrizionale e il basso impatto ambientale, come sottolineato anche dal tema 2026 promosso dalla Fao: “Legumi del mondo: dalla modestia all’eccellenza”.

Legumi e alimentazione sana: benefici nutrizionali riconosciuti

Secondo le Linee guida per una sana alimentazione dell’Istituto Superiore di Sanità, i legumi rappresentano una fonte fondamentale di proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali. Il consumo regolare, almeno tre volte a settimana, contribuisce al controllo della glicemia, alla riduzione del rischio cardiovascolare, al miglioramento della salute intestinale e all’aumento del senso di sazietà. Poveri di grassi e naturalmente privi di colesterolo, i legumi favoriscono modelli alimentari equilibrati e sostenibili. Lenticchie, ceci, fagioli, piselli, fave, lupini, cicerchie e soia offrono caratteristiche nutrizionali specifiche.

Sostenibilità ambientale e ruolo agricolo dei legumi

Dal punto di vista agricolo, le leguminose svolgono un ruolo strategico nella fertilità del suolo. Grazie alla capacità di fissare l’azoto atmosferico, sono considerate piante miglioratrici, fondamentali nella rotazione agraria con i cereali. Questa pratica riduce l’impoverimento dei terreni, limita la necessità di fertilizzanti chimici e contribuisce alla tutela della biodiversità.

La Fao e l’Onu sottolineano come i legumi siano essenziali per la sicurezza alimentare globale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove rappresentano una risorsa chiave contro la malnutrizione, ma anche nelle economie avanzate, dove possono contribuire a contrastare obesità e squilibri alimentari legati all’eccessivo consumo di proteine animali.

Dalla tradizione alla centralità nei sistemi alimentari futuri

Nel 2016 l’ONU ha dichiarato l’Anno internazionale dei legumi, riconoscendone il valore strategico per un futuro sostenibile. Come ha affermato José Graziano da Silva, già direttore generale della Fao, «I legumi sono importanti coltivazioni per la sicurezza alimentare di una grande percentuale della popolazione mondiale». Un concetto ribadito anche da Ban Ki-moon, secondo cui «i legumi possono contribuire in modo significativo ad affrontare la fame, la sicurezza alimentare, la malnutrizione e le sfide ambientali». Oggi i legumi sono al centro di nuove proposte gastronomiche e strategie alimentari orientate a un equilibrio tra salute, ambiente ed economia. La Giornata mondiale dei legumi celebra dunque non solo un alimento, ma un modello di consumo capace di coniugare nutrizione, sostenibilità e responsabilità globale.

Aggiungi un legume a tavola: biodiversità, sostenibilità e cucina consapevole

Fino al 15 febbraio, in occasione della Giornata mondiale dei legumi, oltre 100 cuoche e cuochi dell’Alleanza Slow Food in tutta Italia aderiscono alla campagna “Aggiungi un legume a tavola”, promossa da Slow Food Italia per valorizzare i legumi come alimento strategico per la salute, la sostenibilità ambientale e la biodiversità agricola. Nei ristoranti aderenti viene proposto almeno un piatto a base di leguminose, spesso realizzato con varietà locali tutelate dai Presìdi Slow Food o segnalate nell’Arca del Gusto, oggi sempre più a rischio.

L’iniziativa punta a promuovere un maggiore consumo di proteine vegetali, ma anche una scelta più consapevole delle materie prime. Come sottolinea Marco Del Pistoia, referente della rete Slow Beans, «le varietà locali di legumi sono sempre più a rischio principalmente per due fattori: la pressione degli animali selvatici e la crisi climatica, che con le alte temperature estive impedisce l’allegagione». Sebbene gli ecotipi locali dimostrino capacità di adattamento, «il cambiamento climatico va più veloce e in alcuni casi si riesce a malapena a garantire la riproduzione».

In questo contesto, la biodiversità diventa una leva fondamentale per un’agricoltura agroecologica, capace di ridurre l’uso di chimica di sintesi e di preservare le risorse naturali. Centrale è il ruolo dei cuochi dell’Alleanza Slow Food, che attraverso la cucina rafforzano il legame con i produttori locali e raccontano il valore culturale dei legumi. Come evidenzia Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, «ribadire il ruolo strategico dei legumi per lo sviluppo sostenibile non è un esercizio retorico, ma una scelta politica responsabile». I legumi, infatti, «forniscono proteine di alta qualità, contribuiscono alla sicurezza alimentare e migliorano la fertilità dei suoli», rendendo la Giornata mondiale dei legumi «un richiamo concreto all’impegno per un ecosistema fatto di rispetto reciproco».

Il mercato dei legumi in scatola tra crescita economica, consumi e prospettive internazionali

I legumi in scatola si confermano un segmento centrale dell’industria italiana delle conserve vegetali, con un ruolo rilevante sia sul piano economico sia su quello alimentare e ambientale. Nel 2025, il settore ha raggiunto un fatturato superiore a 1,2 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno precedente. Una quota rilevante, pari a circa il 58%, deriva dall’export, che continua a mostrare segnali positivi sia in valore sia in volumi, confermando l’interesse dei mercati esteri per i prodotti trasformati in Italia. Questo andamento riflette il riconoscimento internazionale della qualità, della sicurezza alimentare e dell’affidabilità delle filiere produttive nazionali.

Anche sul mercato interno i consumi di legumi risultano in crescita. I dati sui comportamenti di acquisto indicano un rafforzamento della domanda, sostenuta da una maggiore attenzione al benessere alimentare, alla sostenibilità e alla versatilità di questi prodotti, sempre più presenti sia nella grande distribuzione sia nei consumi fuori casa. All’interno del comparto, i fagioli in scatola si confermano il prodotto più venduto, rappresentando oltre il 40% del mercato delle conserve vegetali al netto delle conserve rosse. Il comparto dei vegetali conservati, che include i legumi in scatola e in barattolo, ha superato nel complesso 1,3 miliardi di euro nel 2025, confermando un trend positivo. A livello globale, inoltre, cresce l’interesse per gli ingredienti a base di legumi, come farine e proteine vegetali, con un mercato stimato in oltre 22 miliardi di dollari.

«I legumi in scatola rappresentano un pilastro fondamentale di una corretta alimentazione - sottolinea Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) - Le loro riconosciute proprietà benefiche, unite a un impatto ambientale contenuto, li rendono la principale alternativa alle proteine di origine animale. Non è un caso che la Fao li indichi come nutrienti chiave per un futuro sostenibile . Anche sotto il profilo economico i dati ci dicono che si tratta di un comparto strategico. I legumi in scatola trasformati in Italia si confermano, quindi, un’eccellenza riconosciuta nel mondo per l’elevato livello di qualità e sicurezza, risultato di un’attenta selezione delle materie prime e di un costante impegno nei processi, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, che le nostre aziende continuano a garantire».

Tanti legumi, moltissime peculiarità

Ogni legume si distingue per specifiche peculiarità e varianti, ciascuno offrendo un'esperienza gustativa unica e adattandosi a ricette deliziose.

Arachidi

Potrà sembrare strano trovare le arachidi elencate tra i legumi, ma in effetti è quello che sono, anche se tutti noi siamo abituati a considerarle una varietà di frutta secca. Appartengono infatti alla famiglia delle Leguminose. Il loro contenuto nutrizionale varia a seconda che siano secche o fresche, ma mediamente per 100 g apportano 30 g di proteine e circa 50 g di grassi, per lo più mono e polinsaturi, quindi benefici per la salute, soprattutto per quella cardiovascolare. Sono un alimento molto calorico (circa 600 kcal per 100 g), quindi a dieta è bene consumare le arachidi con moderazione.

Caiano

Il gandul (Cajanus cajan), noto anche come pisello del tropico (in italiano Caiano, ndr), è una leguminosa coltivata a Cuba, soprattutto nelle province orientali come Santiago de Cuba e Guantánamo. Introdotto dopo la Conquista, probabilmente dall’Africa o dall’Asia, è usato sia per l’alimentazione umana che animale. Ricco di proteine (18-25%), vitamine e minerali, il gandul ha proprietà medicinali: i fiori sono espettoranti, i semi cicatrizzanti e l’intera pianta ha effetti diuretici. Tradizionalmente si cucina con riso, spesso con latte di cocco. Nonostante il rischio di scomparsa, sta tornando sulle tavole grazie agli orti urbani e ai ristoranti privati.

