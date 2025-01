La ricetta della della Passatina di piselli, uovo morbido, briciole di pomodoro e tartufo nero, realizzata dallo chef Michele Pidone con i prodotti Urbani. Un piatto raffinato che celebra la semplicità degli ingredienti. Il passato di piselli, delicato e vellutato, si ottiene sbianchendo i pisellini freschi e frullandoli con patate e scalogno, per un sapore avvolgente.

Preparazione 1 Sbianchite i pisellini e raffreddateli velocemente in acqua e ghiaccio.

2 Nel frattempo fate soffriggere lo scalogno e le patate con l’olio e un pizzico di sale. 3 Unite i piselli, un po’ di acqua e lasciate insaporire. 4 Frullate ed emulsionate con un filo di olio prima di passare al colino.

5 L’uovo morbido è il classico uovo in camicia: fate bollire dell’acqua acidulata al 10% con un pizzico di sale. 6 Raggiunto il bollire, abbassate la fiamma, formate un vortice con una frusta e versatevi delicatamente le uova. 7 Lasciate sobbollire per 5-7 minuti. Scolate e tamponate con carta da cucina.

8 Per le briciole di pomodoro, passate tutti gli ingredienti al cutter, stendete il composto su una teglia rivestita di carta forno e cuocete a 160 °C per circa 20 minuti. Lasciate raffreddare e sbriciolate.

9 Per comporre il piatto versate nelle fondine la passata di piselli, in ognuna adagiate un uovo al centro, le briciole di pomodoro e fette di tartufo. 10 Completate con un filo di olio extravergine di oliva.

Al centro del piatto troneggia l’uovo in camicia, morbido e cremoso, cotto in acqua acidulata per una consistenza perfetta. Le briciole di pomodoro, croccanti e saporite, aggiungono un tocco di contrasto, mentre il tartufo, affettato sottilmente, regala un profumo intenso. Il tutto è completato da un filo di olio extravergine di oliva, per un equilibrio di sapori semplice ma elegante.