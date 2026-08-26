Nel mondo della ristorazione cresce l’attenzione verso formaggi capaci non solo di esprimere una forte identità, ma anche di offrire nuove possibilità di interpretazione. Tra questi, gli erborinati rappresentano una categoria ricca di sfumature, in cui intensità, cremosità e complessità aromatica possono diventare strumenti preziosi per costruire piatti originali.

Il Bavaria Blu di Bergader

«Non vogliamo parlare soltanto agli intenditori», spiega Diego Farinazzo, Direttore Marketing di Bergader Italia, storica azienda casearia specializzata in erborinati e pasta molle. «Il nostro obiettivo è rendere un formaggio come Bavaria Blu protagonista della quotidianità, non solo del momento della degustazione. È un ingrediente versatile, che può valorizzare una pasta, un risotto, un hamburger gourmet o semplicemente una fetta di pane caldo. Quando si scopre questa versatilità, anche il valore del prodotto diventa immediatamente più comprensibile».

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Bavaria Blu, l’erborinato con due muffe nobili

Bavaria Blu, specialità simbolo di Bergader, si distingue per la particolare combinazione di due muffe nobili a diversa maturazione: quella blu, che caratterizza le venature interne, e quella bianca della crosta edibile. Cremoso e dall’erborinatura elegante e mai eccessiva, esprime un equilibrio che ne valorizza la versatilità in cucina, prestandosi tanto a essere utilizzato come ingrediente quanto a essere servito in purezza.

Il Bavaria Blu è perfetto anche come complemento per la pasta

Al Dolada Bavaria Blu entra nella cucina dello chef

Una versatilità confermata anche da Riccardo De Pra, chef del Dolada, ristorante che detiene la stella Michelin più longeva d’Italia: «Bavaria Blu non è semplicemente cremoso: è un formaggio che arricchisce il piatto con la sua eleganza e il suo equilibrio. Le sue leggere venature blu gli conferiscono un’erborinatura raffinata, mai invadente».

Chef Riccardo De Pra del Dolada

Nella cucina del Dolada, dove da oltre un secolo la famiglia De Pra custodisce un profondo legame con la montagna, Bavaria Blu trova spazio proprio grazie alla sua capacità di adattarsi a preparazioni differenti. «La sua versatilità in cucina sorprende. L’ho utilizzato anche nella preparazione di semplici polpette e Bavaria Blu è riuscito a trasformare un piatto tradizionale, donandogli una marcia in più».

Dalle polpette al dessert salato: come usare Bavaria Blu

Per De Pra, l’erborinato può inoltre diventare protagonista anche fuori dalle preparazioni più convenzionali: «A chi lavora nella ristorazione consiglio di proporlo anche in purezza, magari con della frutta di stagione, come i fichi, per creare un dessert salato capace di stupire per semplicità ed equilibrio, oppure sempre con i fichi per un antipasto particolare con gli uccelletti».

Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu