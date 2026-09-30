MOLINO GRASSI
Antichi grani del Parmense, dalla farina tipo 2 un pane croccante fuori e morbido dentro
Antiche varietà di grano tenero del Parmense tornano protagoniste con Miracolo® di Molino Grassi, linea di farine pensata per pane, pizza, pasta fresca e pasticceria, con la tipo 2 tra le versioni più versatili
Recuperare il patrimonio cerealicolo del territorio e trasformarlo in una farina capace di rispondere alle esigenze della panificazione contemporanea. È da questa visione che nasce Miracolo® di Molino Grassi, linea realizzata con antiche varietà di grano tenero tipiche del territorio parmense, recuperate e valorizzate attraverso un processo molitorio attento alla ricchezza originaria del cereale.
Miracolo®, la farina da antiche varietà di grano parmense
La versatilità della linea consente inoltre di spaziare dalla panificazione alla pizzeria, dalla pasta fresca alla pasticceria, aprendo a interpretazioni diverse in base alla creatività del professionista. Disponibile nelle versioni tipo 1, tipo 2 e integrale, Miracolo® porta nel laboratorio profumi intensi, gusto autentico e una marcata personalità.
La presenza della componente cruscale contribuisce a preservare le caratteristiche organolettiche del grano, restituendo prodotti dal sapore pieno e riconoscibile. Una proposta che si inserisce così nel crescente interesse per farine legate alla biodiversità e alla riscoperta delle materie prime locali, senza rinunciare alla versatilità richiesta dal professionista.
Tipo 2, la farina per pane dalla crosta croccante e dal gusto tostato
Particolarmente interessante è la tipo 2, ideale per realizzare un pane dalla crosta croccante e dal caratteristico sapore tostato, con un interno morbido. Un profilo che lo rende estremamente versatile a tavola: il pane preparato con Miracolo® si abbina infatti ai salumi tipici del territorio, valorizzandone sapidità e carattere, ma si presta altrettanto bene a proposte per la prima colazione, da gustare con confetture, creme spalmabili o altri accompagnamenti dolci.
Miracolo® e il confronto con i maestri della panificazione
Il progetto Miracolo® è stato sviluppato anche attraverso il confronto con maestri della panificazione con l'obiettivo di mettere a punto le migliori applicazioni e offrire agli operatori strumenti concreti per raccontare al cliente il valore della materia prima.
Leggi anche
Un percorso in cui tradizione agricola, biodiversità e ricerca molitoria si incontrano per riportare nel prodotto finito i profumi e i sapori autentici di un patrimonio cerealicolo che appartiene alla storia del territorio, interpretandolo con lo sguardo della panificazione di oggi.