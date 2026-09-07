Si è conclusa a Vienna la seconda edizione della Julius Meinl Barista Cup, gara internazionale per baristi che lavorano con il caffè Julius Meinl. A conquistare il titolo di Vincitrice Assoluta 2026 è stata Elizaveta Rîmscaia, della caffetteria Odélle di Chișinău, in Moldavia, al termine della Gran Finale del 4 settembre al MuseumsQuartier di Vienna.

Elizaveta Rîmscaia, della caffetteria Odélle di Chișinău, in Moldavia, ha vinto la Barista Cup 2026 di Julius Meinl

Julius Meinl Barista Cup 2026: 15 Paesi in gara a Vienna

La finale viennese ha riunito 15 campioni nazionali selezionati dopo un percorso che ha coinvolto 15 Paesi e raccolto oltre 350 candidature. I concorrenti si sono confrontati nelle categorie Espresso, Cappuccino e Signature Drink, valutando tecnica, sensibilità sensoriale e creatività. Accanto alla Vincitrice Assoluta, sono stati premiati Stefan Kot, Polonia, del locale Być Może, per Espresso; Mario Benetseder, Austria, del Café Orchidee, per Cappuccino; e Luka Darispanashvili, Georgia, del Tsekhi Aivani, per Signature Drink. Per l'Italia, ha partecipato dalla Grand Finale Stefania Gilardi, vincitrice della fase nazionale.

I finalisti della Barista Cup 2026

«Per me è stato davvero speciale vedere i 15 campioni nazionali dei nostri mercati riuniti qui a Vienna. Ogni giorno lavorano con il caffè Julius Meinl e contribuiscono a dare forma all’esperienza del caffè per gli ospiti di caffetterie, ristoranti e hotel di tutto il mondo. Vedere la competenza, la creatività e la personalità che hanno portato alla Gran Finale mi ha reso incredibilmente orgogliosa. È proprio questa combinazione di competenza, entusiasmo ed emozione autentica a rendere la Barista Cup così speciale», ha dichiarato Christina Meinl, rappresentante della quinta generazione della famiglia Meinl.

Elizaveta Rîmscaia vince la finale della Julius Meinl Barista Cup

«Sono incredibilmente felice - sono invece le prime parole della vincitrice Elizaveta Rîmscaia - Vincere la Gran Finale è per me un traguardo enorme e mi ricorda che sono capace di più di quanto a volte immagini. Una volta salita sul palco, tutta la tensione è scomparsa: c’eravamo solo io, i giudici e il caffè. Sono profondamente grata al mio trainer, a Provitus Grup e a Odelle Patisserie per avermi accompagnata durante tutto questo percorso, condividendo le loro conoscenze e credendo in me in ogni momento. Rappresentare la Moldavia su un palcoscenico internazionale e portare a casa il titolo di Vincitrice Assoluta rende questo momento ancora più speciale». A valutare le performance è stata una giuria internazionale presieduta da Tim Sturk e Junior Vargas e composta dai giudici sensoriali Ali Vogel, Raul Juan Sorita, Marcin Kozicki e Pradip Dhungel, insieme ai giudici tecnici Ben Helt e Tamara Nadolph.

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Gloriette Gold protagonista delle preparazioni in gara

Al centro delle preparazioni c’è stata Gloriette Gold, miscela della linea The Originals Bio Fairtrade, caratterizzata dalla doppia certificazione biologica e Fairtrade. La miscela si ispira alla cultura delle caffetterie viennesi e presenta una consistenza vellutata, intensi aromi di cacao e note di frutta secca. Il caffè ha accompagnato le prove dei finalisti, tra materia prima, tecnica di estrazione e interpretazione del barista.

La miscela Gloriette Gold di Julius Meinl, utilizzata per le gare della finale della Barista Cup

I vincitori voleranno in India per scoprire la filiera del caffè

Per i quattro vincitori la competizione proseguirà con un viaggio in India alla scoperta delle origini del caffè. L’esperienza consentirà di approfondire le diverse fasi della filiera, dalla coltivazione alla raccolta, fino alla lavorazione, attraverso l’incontro con le persone e le comunità coinvolte nella produzione. Il viaggio permetterà inoltre di conoscere il Julius Meinl Generations Programme, sviluppato con Fairtrade per sostenere produttori selezionati nella costruzione di mezzi di sussistenza più resilienti e nella creazione di opportunità per le generazioni future.

La finale della Barista Cup aperta per la prima volta al pubblico