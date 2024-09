Prosciutto crudo: ecco alcune idee innovative per sfruttarlo in ogni situazione

Il prosciutto crudo è reputato da sempre uno dei salumi più nobili, pregiati e qualitativamente alti, e ciò è dovuto a una lunga serie di fattori. Il suo gusto dolce e allo stesso tempo raffinato rientra tra questi, ed è forse il più determinante quando si pensa all’utilizzo del prodotto in questione in cucina.

Quando si va a comprare prosciutto crudo , l’idea di base è quasi sempre quella di servirlo al tagliere, dandogli un ruolo da protagonista in aperitivi o antipasti, oppure di inserirlo in deliziosi panini. Questo salume può però presentare delle potenzialità straordinarie se si decide di sfruttarlo in ogni possibile situazione, tanto da aprire nuovi orizzonti nella cucina quotidiana.

Ecco quindi alcune idee innovative per godere di questo meraviglioso prodotto.

Primi piatti

Per quanto possa essere strano per molti, il prosciutto crudo può rivelarsi un ottimo elemento nei primi piatti. La cosa che va tenuta principalmente a mente quando si decide di utilizzarlo in questo modo è di abbinarlo, ovviamente, a dei sapori che possano permettergli di spiccare, data la sua natura dolce e, il più delle volte, delicata.

Alcuni tipi di formaggi, come ad esempio lo stracchino e la ricotta, risultano essere particolarmente indicati come possibili partner del prosciutto crudo, così come anche delle verdure dal sapore non troppo invasivo (zucchine su tutte) e della frutta secca (specialmente noci).

In sostanza questo salume può prendersi la scena magnificamente e rivelarsi una risorsa davvero sorprendente in molti modi, soprattutto se inserito in sughi bianchi.

Secondi piatti

Il ruolo di questo prodotto cambia quando si parla di secondi piatti. In questo caso il prosciutto crudo viene utilizzato come valente esaltatore e valorizzatore, in grado di donare una spinta di classe a piatti di vario genere.

Non è infatti raro vederlo utilizzato all’interno di involtini di carne, o in arrosti ripieni, polpette e diverse altre tipologie di secondi, perfino quelli a base di pesce. Anche per casi di questo tipo occorre prestare particolare attenzione agli ingredienti ai quali viene abbinato, ma con le giuste dosi si possono creare opere davvero sorprendenti. Importante quindi non sottovalutare questo affettato quando si tratta di secondi piatti, perché può rivelarsi una piacevole sorpresa.

Contorni

Il valore del prosciutto crudo può essere determinante anche quando si parla di contorni, una categoria di piatti spesso messa in secondo piano ma capace di stupire in varie maniere. In questo caso il prosciutto crudo può essere avvolto attorno a diversi tipi di verdure dal sapore fresco e leggero, talvolta anche cuocendolo con esse. Esso può inoltre essere utilizzato all’interno di frittate e timballi, contorni sempre particolarmente apprezzati e presenti sulle tavole degli italiani. In generale il prosciutto crudo si sposa benissimo con un gran numero di verdure, e può risultare una piacevolissima scoperta anche per questo “momento” del pasto.

Crostate e torte salate

Che si tratti di temperature fredde, calde o moderate, le torte salate rappresentano sempre un’idea sfiziosa, gustosa e soddisfacente. Questo particolare tipo di preparazione presenta una moltitudine di varianti davvero ampia, in base a ciò che si ha a disposizione in frigorifero. Anche in situazioni del genere il prosciutto crudo può rivelarsi un alleato eccezionale, in grado di elevare il sapore delle ricette di questa categoria con le sue note inimitabili.

Nel periodo estivo, ad esempio, si possono realizzare delle meravigliose crostate a base di fichi e formaggi freschi, in cui questo ingrediente trova davvero il suo palcoscenico ideale. Nelle stagioni più fredde lo si può invece trovare all’interno di torte e pasticci accompagnato da patate e, in generale, sapori più corposi.