Il mare d'inverno a Cala Masciola tra piatti gourmet e serate esclusive

Per chi ama il mare d'inverno, il Cala Masciola di Savelletri di Fasano (Br), il ristorante sul mare e beach club di Borgo Egnazia, resterà aperto anche durante i weekend invernali. Non solo per gli ospiti del Borgo, ma per chiunque desideri un’esperienza esclusiva immersa nella suggestiva cornice del mare d’inverno. Con percorsi culinari d’eccezione e un’atmosfera unica, Cala Masciola si prepara a regalare emozioni anche nei mesi più freddi.

"Stelle sul Mare": l'evento per inaugurare l'inverno di Cala Masciola

Venerdì 18 ottobre, Cala Masciola inaugurerà la stagione invernale con un evento speciale: "Stelle sul Mare", un'esperienza culinaria unica che vedrà protagonisti tre chef stellati pugliesi. L'executive chef di Borgo Egnazia, Domingo Schingaro, accoglierà due colleghi: Domenico Cilenti, ambasciatore dei sapori autentici del Gargano dal ristorante Porta di Basso di Peschici (Fg), e Floriano Pellegrino, portavoce dell'innovazione culinaria del Salento, chef del ristorante Bros' di Lecce.

L'evento sarà un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso la Puglia, da nord a sud, con un menu che unisce tradizione e innovazione, rivisitando i sapori locali in chiave moderna. Le portate saranno accompagnate da una selezione di vini pregiati, esaltando l’eccellenza del territorio.

Il calendario invernale di Cala Masciola: sapori e relax sul mare

La stagione invernale di Cala Masciola non si limiterà a questo evento inaugurale. Ogni weekend, dal venerdì alla domenica, il ristorante offrirà un’esperienza unica per gli amanti del mare d’inverno. A pranzo, gli ospiti potranno godere di un menu à la carte, che combina i sapori del mare con ingredienti di stagione, offrendo piatti che riflettono l’essenza dell’autunno in riva al mare.

Mare d'autunno: a Cala Masciola cena a tema e serate esclusive

Ogni venerdì sera, Cala Masciola proporrà un menu a tema "Mare d'Autunno", con piatti che celebrano la ricchezza del mare e i frutti della stagione. Questo menu cambierà ogni settimana, permettendo agli ospiti di scoprire nuove combinazioni di sapori, in un'interpretazione innovativa della cucina tradizionale pugliese.

Ma non è tutto: il sabato sera, Cala Masciola si trasformerà in un club esclusivo, con serate animate da DJ set che faranno da colonna sonora a notti di musica e divertimento, il tutto affacciati sul suggestivo scenario del mare d'inverno.

Relax e sole: la novità del solarium di Cala Masciola

La vera novità di quest’anno è il solarium sulla spiaggia. Durante il weekend, gli ospiti potranno rilassarsi direttamente sul mare, godendosi il panorama e l’atmosfera unica di Cala Masciola, con un servizio che combina la bellezza del paesaggio naturale alla comodità di un’accoglienza di alto livello. Il perfetto mix di relax e gusto, per una pausa invernale all’insegna del benessere e della buona cucina.

Cala Masciola si conferma così una meta imperdibile anche d’inverno, capace di unire il fascino del mare, l’eccellenza culinaria e il divertimento in un’unica esperienza. Per chi cerca una pausa dal freddo della città, questo angolo di paradiso è pronto ad accogliervi per un weekend indimenticabile.

Cala Masciola

Strada Provinciale 90 72015 - Savelletri (Br)

Tel 080 225 5889