Olio, acciughe e aglio: Asti celebra il Bagna Cauda Day

Torna l'attesissimo Bagna Cauda Day ad Asti, un evento che celebra non solo un piatto tipico, ma un'intera cultura di convivialità e condivisione. Con lo slogan "Esageruma nen: il mondo è di tutti", la manifestazione si svolgerà dal 22 al 24 novembre, dal 29 novembre al 1° dicembre e dal 29 gennaio al 2 febbraio con la Bagna della Merla. Questo evento si propone di riunire bagnacaudisti di ogni parte del mondo, celebrando una tradizione che ha radici profonde nella cultura piemontese e che continua a evolversi.

Bagna Cauda Day, evento di solidarietà e inclusione

Per il dodicesimo anno consecutivo, l'Associazione culturale Astigiani organizza la Bagna Cauda Day, la più grande bagna cauda collettiva del mondo, che coinvolgerà oltre 150 locali, tra ristoranti e agriturismi, con oltre ventimila posti a tavola disponibili. Questo evento non è solo un'occasione per gustare un piatto della tradizione, ma anche un'importante iniziativa di solidarietà. Gli utili saranno destinati a progetti concreti di aiuto sociale e culturale, dimostrando come la gastronomia possa unirsi a buone cause.

La magia della Bagna Cauda

La bagna cauda, un intingolo caldo di olio, acciughe e aglio, è l'essenza della tradizione piemontese. Questo piatto tipico è il protagonista di momenti di convivialità, in cui le persone si riuniscono attorno a un tavolo per condividere non solo il cibo, ma anche storie e risate. Le verdure di ogni tipo, dai cardi alle cipolle, vengono “pucciate” nel fujot e accompagnate da pane e vino, creando un'esperienza sensoriale unica. La bagna cauda ha accompagnato gli inverni di generazioni di contadini, e ora è tornata alla ribalta con una nota di ironia e modernità, rendendola un piatto sempre attuale e amato.

Un Bavagliolone di messaggi importanti per il Bagna Cauda Day

Un simbolo della manifestazione è il Bavagliolone in stoffa, quest'anno disegnato dalla giovane artista Giorgia Sanlorenzo. Questo bavagliolone, che verrà omaggiato a tutti i partecipanti, riporta il motto “Esageruma nen il mondo è di tutti”, invitando a una riflessione sulla sostenibilità del nostro pianeta. La scelta di una giovane artista per il design del bavagliolone sottolinea l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni in iniziative culturali e di responsabilità sociale.

Come partecipare al Bagna Cauda Day

Per partecipare, basta visitare il sito bagnacaudaday.it per scoprire i locali aderenti, suddivisi per aree geografiche. Ogni locale offre dettagli sui posti disponibili e le prenotazioni. I partecipanti potranno anche scegliere tra diverse versioni di bagna cauda, segnalate da un semaforo: rosso per la classica, giallo per l'eretica e verde per la versione “atea” senza aglio. La varietà proposta consente a ciascuno di trovare la propria preferita, rendendo l'esperienza culinaria ancora più ricca.

Il Bagna Cauda Day non è solo un momento di festa, ma anche una celebrazione della solidarietà. In collaborazione con la Caritas, si organizzano serate di “Bagna Pax”, un invito a riflettere sulla pace e sulla condivisione, abbracciando tutte le tradizioni senza distinzioni. Questa iniziativa rappresenta un importante messaggio di unità in un mondo che spesso si divide, dimostrando come il cibo possa fungere da ponte tra culture diverse.

In linea con l'impegno per la sostenibilità, parte dei fondi raccolti andrà a finanziare la creazione del Bosco degli Astigiani, un grande parco pubblico sulle colline di Viatosto. Questo progetto non solo promuove la tutela dell'ambiente, ma rappresenta anche un'opportunità per coinvolgere la comunità in azioni di rimboschimento e sensibilizzazione verso la biodiversità. Partecipando al Bagna Cauda Day, i visitatori contribuiranno a dare vita a un grande parco pubblico, un luogo di incontro e di rispetto per la natura.

Gli eventi collaterali di Bagna Cauda Day

Con eventi collaterali, come la celebrazione di esperienze significative con il Premio Testa d'Aj, il Bagna Cauda Day si propone come un momento di incontro tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Questo premio è dedicato a personalità che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere la cultura e l'arte del mangiare insieme, e il loro nome sarà rivelato durante l'evento.

Anche per il 2024, l'Associazione Astigiani promuove nelle scuole astigiane il progetto “Bagna alla lavagna”, dedicato ai cambiamenti dell'alimentazione tra le generazioni. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tradizione alimentare e sul valore dei cibi locali. Gli elaborati, come disegni e video, saranno premiati con materiale didattico, stimolando la creatività e la curiosità dei più giovani.

Il Bagna Cauda Day ha anche le sue mascotte: le Acciù, in stoffa, pezzi unici portafortuna, e per i più golosi c'è la “Acciculata” di finissimo cioccolato, prodotta dal torronificio Barbero nella forma di pesce. Queste mascotte non solo rappresentano l'evento, ma diventano anche souvenir simbolici da portare a casa, per ricordare un'esperienza unica.