Sapori d'autunno: feste di novembre tra polenta, olio e tartufo

Con l'arrivo di novembre, ci immergiamo in un'atmosfera autunnale che invita a festeggiare i sapori della tradizione. Le giornate si accorciano, il fresco inizia a farsi sentire e l'aria si riempie di profumi avvolgenti, quasi come un preludio al Natale. Questo mese, diverse località italiane si preparano a celebrare il patrimonio gastronomico del nostro paese attraverso una serie di sagre e festival dedicati a piatti tipici, prodotti locali e ingredienti di stagione. Dalla polenta taragna al tartufo, fino all’olio extravergine di oliva, novembre è un mese da vivere con gusto e con il cuore. Pronti a scoprire le delizie che ci attendono? Segui il nostro percorso tra i sapori autentici e le tradizioni culinarie che rendono l'Italia un paese da assaporare in ogni stagione.

A novembre appuntamento con il gusto in tutta Italia

Sagra della Polenta Taragna a Spirano

La Sagra della Polenta Taragna, che si svolgerà dal 25 ottobre – 10 novembre al Palaspirá di Spirano (Bg), celebra uno dei piatti più amati della tradizione bergamasca: la polenta taragna. Questo piatto tipico, preparato con un mix di farina di mais e grano saraceno, è spesso servito con burro e formaggio, creando una combinazione di sapori avvolgente e confortante. Durante la sagra, gli ospiti avranno l'opportunità di gustare la polenta in diverse varianti, arricchita da spezzatini, brasati e altri condimenti tipici, offrendo un'esperienza culinaria che celebra i prodotti locali.

Oltre a deliziare il palato, la manifestazione è un'importante iniziativa sociale. La Cooperativa Agreo, che organizza l'evento, si dedica all'inserimento lavorativo di persone con fragilità. Partecipando alla sagra, non solo si sostengono le tradizioni culinarie locali, ma si contribuisce anche a una causa significativa. Gli eventi collaterali includeranno mercatini di prodotti artigianali, concerti e attività per famiglie, rendendo la sagra un evento da non perdere per tutti.

Sagra del tartufo di Sant'Agostino

Nel mese di novembre, il borgo di Sant'Agostino (Fe) si trasforma in un vero e proprio paradiso per i buongustai con la Sagra del Tartufo. Gli eventi si svolgeranno il 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 novembre, offrendo serate all'insegna della gastronomia. Il tartufo bianco "Magnatum Pico", noto per il suo aroma inconfondibile, sarà l'assoluto protagonista delle tavole.

Durante la sagra, sarà possibile degustare piatti tradizionali emiliani preparati con il tartufo, come lasagne, tortellini, crespelle e sformati, oltre a specialità più elaborate come la faraona cotta in crosta di pane e cotoletta in panatura. Ogni serata sarà caratterizzata da un menù diverso, rendendo ogni visita un'esperienza unica.

La manifestazione, giunta alla 18ª edizione, celebra il legame tra la comunità locale e il suo territorio. Sant’Agostino è parte dell’Associazione nazionale Città del Tartufo dal 2009, sottolineando l’importanza di questo prodotto nella cultura gastronomica. Inoltre, ci saranno attività collaterali come passeggiate nel Bosco della Panfilia, dove gli amanti della natura possono godere di paesaggi incantevoli e della flora locale.

Pane, Olio e… a Montelibretti

La festa "Pane, Olio e...", che si svolgerà il 16 e 17 novembre a Montelibretti (Rm), è una celebrazione dell’olio extravergine d’oliva della Sabina. Questa regione è conosciuta per la produzione di olio di alta qualità, realizzato con varietà d'olivo come Carboncella, Frantoio, Salviana e Leccino.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno gustare bruschette condite con l’olio locale e scoprire i segreti della produzione dell'olio attraverso visite guidate ai frantoi. Saranno organizzate degustazioni di olio nuovo, che permetteranno di apprezzare il sapore fruttato e l'aroma inconfondibile degli oli sabini. La festa include anche stand gastronomici, con food truck e ristoranti che proporranno menu speciali ispirati all'olio d'oliva. Gli eventi collaterali come concerti e laboratori per bambini renderanno la manifestazione adatta a tutte le età, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

Il Giorno di Bacco a Palombara Sabina

Il 17 novembre, Palombara Sabina (Rm) ospiterà "Il Giorno di Bacco", una celebrazione del vino e delle tradizioni enogastronomiche locali. Questo evento, che si tiene nel magnifico Castello Savelli, accoglierà produttori di vino provenienti da tutto il Lazio, creando un’atmosfera vivace e festosa.

I partecipanti potranno esplorare una vasta gamma di vini, gustando etichette rinomate accostate a piatti tipici della cucina locale. Saranno disponibili anche specialità gastronomiche come pizze fritte e prodotti da forno, preparati con ingredienti freschi e genuini.

Il programma prevede anche eventi musicali e spettacoli dal vivo, rendendo l'evento un'esperienza completa per gli amanti del buon vino e della buona compagnia. Laboratori per bambini e artisti di strada arricchiranno la manifestazione, creando un ambiente festivo per le famiglie.

Festa della Cicerchia a Serra de Conti

La Festa della Cicerchia si svolgerà dal 22 al 24 novembre a Serra de Conti (An), un evento dedicato a questo legume antico e versatile. La cicerchia è particolarmente apprezzata per le sue proprietà nutritive e il suo sapore unico.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno gustare la cicerchia in molteplici varianti, tra cui la tradizionale zuppa di cicerchia, preparata secondo ricette antiche. Questo piatto, spesso accompagnato da pane casereccio, rappresenta un legame profondo con la tradizione culinaria marchigiana. La manifestazione non si limita solo al cibo, ma offre anche un ricco programma di intrattenimento, con artisti di strada, musica dal vivo e mostre artistiche. L'evento è un'occasione perfetta per scoprire le tradizioni locali e trascorrere un fine settimana immersi nella cultura e nella gastronomia.