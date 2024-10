Barcolana Sea Chef 2024: vela, alta cucina e solidarietà a Portopiccolo

Barcolana Sea Chef torna a festeggiare la sua decima edizione il 9 ottobre 2024, in un evento che unisce la passione per la vela all'alta cucina, portando nove chef italiani nella splendida cornice di Portopiccolo, vicino a Trieste. La serata, che inizierà alle 20:30 nella Sala Panorama del Centro Congressi, promette di essere un'esperienza culinaria unica, con vista sul mare e un'atmosfera perfetta per celebrare questo importante anniversario.

Barcolana Sea Chef 2024: nove chef per una serata gourmet a Portopiccolo

Nove chef e nove piatti per Barcolana Sea Chef

Protagonisti dell'evento saranno nove chef, ognuno dei quali presenterà un piatto esclusivo per la serata. Tra questi troviamo Matteo Metullio e Davide De Pra del rinomato Harry’s Piccolo Restaurant & Bistrò di Trieste, Terry Giacomello del Ristorante Nin di Brenzone sul Garda (Vr), e Maria Grazia Soncini de La Capanna di Eraclio di Codigoro (Fe). A loro si uniranno Salvatore Bianco (La Terrazza, Hotel Eden Roma), Iside De Cesare (La Parolina by Iside De Cesare di Trevinano), Giancarlo Morelli (Pomiroeu di Seregno) e Alessio Longhini (Ca’ Apollonio Gourmet di Romano d'Ezzelino). Il tutto sarà accompagnato dalla maestria del maestro di cerimonie Franco Favaretto (Baccalàdivino) e dalle dolci creazioni dello chef patissier Diego Crosara (Marchesi 1824).

Barcolana Sea Chef: esperienza gastronomica e musicale

Non solo alta cucina, ma anche intrattenimento: la serata sarà condotta dalla food writer Francesca Barberini, mentre le note musicali saranno affidate al Marko Hatlak & Kapobanda Trio. Questo connubio tra sapori e musica promette di creare un’atmosfera vivace e coinvolgente per tutti gli ospiti presenti.

La serata non sarà solo dedicata alla celebrazione dei sapori, ma avrà anche una valenza formativa. Il servizio sarà, infatt, affidato agli studenti dell’Istituto Stringher di Udine, che avranno l’opportunità di lavorare fianco a fianco con alcuni dei migliori professionisti del settore. Questa esperienza rappresenterà per i giovani un'importante occasione di crescita professionale e personale.

Come partecipare alla Barcolana Sea Chef

I biglietti per partecipare alla Barcolana Sea Chef sono disponibili sul sito ufficiale www.barcolana.it. Acquistando il biglietto per la cena degustazione, si contribuirà anche a una nobile causa: grazie alla collaborazione con Regusto, ogni partecipante donerà 5 pasti a persone bisognose, promuovendo un impatto positivo a livello socio-ambientale e sostenendo l'ecosistema circolare italiano.