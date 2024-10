Sherbeth Festival 2024: il gelato come arte e impegno sociale contro la mafia

Oltre 50 maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Palermo per la manifestazione Sherbeth, in programma dall'8 all'11 novembre. Questo evento, che si svolgerà in un periodo inusuale ma strategico per il turismo, trasformerà piazza Verdi e via Maqueda, situate di fronte al Teatro Massimo, nel cuore pulsante della manifestazione.

È stata presentata l'edizione 2024 dello Sherbeth Festival

Sherbeth Festival, l’edizione 2024

Nel grandioso “Atelier artigianale”, i gelatieri mostreranno la preparazione dei loro gusti rigorosamente artigianali, utilizzando le macchine fornite dall’azienda Bravo Spa. I gelati saranno disponibili per la degustazione presso i “Chioschi del Gelato artigianale”. Quest'anno, Sherbeth introduce due auditorium: uno situato nella “Sala dei dipinti” del Teatro Massimo e l'altro accanto all'Atelier del Gelato. Qui esperti del settore si confronteranno su vari temi legati al mondo del gelato. Inoltre, sono previsti cooking show con chef stellati, tra cui Giuseppe Raciti (Zash, una stella Michelin), Giovanni Santoro (Shalai, una stella Michelin) e Carmelo Trentacosti (Mec, una stella Michelin). L'evento vedrà anche la partecipazione di Ruben, considerato da Forbes uno dei migliori food influencer, insieme ai gelatieri Renato Trabalza e Lorenzo Domenighini.

Sherbeth Festival, un ponte tra l’Italia e il Giappone

«Da alcuni anni non lo chiamiamo più ice cream, ma gelato». Così ha esordito il giornalista giapponese Tadao Amano alla conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del Sherbeth Festival a Milano. Amano ha chiarito che in Giappone il termine ice cream si riferisce solo ai prodotti industriali, mentre il gelato fresco e artigianale è definito semplicemente gelato. Queste parole sono musiche per gli organizzatori del festival, che da anni mantengono un forte legame con il Giappone, accogliendo numerosi maestri gelatieri nipponici.

I gelatieri mirano a conquistare il prestigioso trofeo Cutò

Quest’anno, il festival è stato presentato per la prima volta anche a Roma e Milano, con conferenze a cura di Paolo Davide Alamia e Antonio Cappadonia. Dopo, si sono svolte degustazioni di gelato artigianale, con Vincenzo Lenci che ha deliziato i giornalisti con gusti premiati, e Osvaldo Palermo che ha offerto gelato al cioccolato e mascarpone. Ogni anno, il team di Davide Alamia seleziona 50 gelatieri tra centinaia di iscrizioni per il premio "Procopio Cutò". La giuria è composta da nomi illustri, e Antonio Cappadonia ha sottolineato che Sherbeth è diventata una grande famiglia di professionisti del gelato, sempre pronta a ritrovarsi.

Sherbeth Festival, il premio Cutò

I gelatieri mirano a conquistare il prestigioso trofeo Cutò con il celebre logo di Sherbeth, presentando un gusto originale e inedito, ma rispettando tecniche complesse per realizzare un gelato perfetto. Il tema è libero, consentendo ai maestri gelatieri di esplorare decine di materie prime di alta qualità. Accanto ai classici, l'obiettivo principale è sorprendere con abbinamenti insoliti.

Francesco Procopio Cutò, noto come Francesco Procopio dei Coltelli, è considerato il padre del gelato. Nato nel 1651 a Palermo (o ad Aci Trezza), aprì nel 1686 a Parigi la prima gelateria al mondo, il celebre "Le Procope". L'invenzione di una macchina per sorbetti, ereditata dal nonno, cambiò il suo destino. Trasferitosi a Parigi, il suo caffè divenne un ritrovo per artisti e intellettuali dell’epoca, come Voltaire e Napoleone. Procopio rivoluzionò la preparazione dei sorbetti, sostituendo il miele con lo zucchero e aggiungendo sale per conservare meglio il ghiaccio. Il suo successo gli garantì la cittadinanza francese e una patente reale da Luigi XIV. Nel 2017, Palermo ha dedicato una piazza a Procopio per celebrare la sua eredità.

Sherbeth Festival, la lotta alla mafia

I temi affrontati dallo Sherbeth Festival sono sempre di grande rilevanza. Nel corso degli anni, sono stati creati gusti con significati importanti, come quelli legati all'accoglienza e all'integrazione. Quest'anno, l'attenzione si sposterà su un tema delicato: le terre confiscate alla mafia. Un convegno dedicato si terrà il 9 novembre alle 21.00 nella Sala dipinti del Teatro Massimo. Durante l'evento, Giovanna Musumeci preparerà un gusto in diretta, affiancata da Roberto Lipari, noto conduttore televisivo palermitano e regista del recente film So tutto di te.

Sherbeth Festival, non solo gelato, ma anche talk e cooking show

Tra i partecipanti ci saranno anche Francesco Citarda, della cooperativa Placido Rizzotto; Fabio Nicola, della cooperativa Cascina Caccia; e Carmelo Pollichino dell’associazione Libera contro le Mafie. A chiudere l’incontro sarà Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia all’assemblea regionale siciliana. Dopo il convegno, ci sarà spazio per degustare gelati realizzati esclusivamente con ingredienti provenienti dalle terre confiscate alla mafia.

Sherbeth Festival, il programma

Ecco gli appuntamenti principali dello Sherbeth Festival 2024

8 novembre

10:30: Inaugurazione del festival e apertura ufficiale dell'atelier del gelato.

11:30: Talk "A scuola di gelato".

16:30: Talk "L'invenzione del gelato, origini e aneddoti".

18:00: Talk "L'alchimista: gelato alle erbe aromatiche con tecnologia sottovuoto".

19:30: Talk "Il gusto dell'accoglienza".

21:00: Cooking show dello chef stellato Giovanni Santoro con il maestro gelatiere Renato Trabalza.

9 novembre

11:00: Talk "A scuola di gelato".

12:30: Talk "Gusti a confronto".

14:00: Cooking show dello chef stellato Carmelo Trentacosti con il maestro gelatiere Lorenzo Domenghini.

16:30: Talk "Gelato e Storytelling".

18:00: Talk "3 regioni sottovuoto: l'esaltazione degli ingredienti in un gelato d'autore".

21:00: Talk "Il gusto della libertà" con Roberto Lipari e Antonello Cracolici, seguito da una degustazione di gelato artigianale realizzato con prodotti delle terre confiscate alla mafia.

10 novembre

10:30: Concorso "Francesco Procopio Cutò" nella Sala Dipinti del Teatro Massimo.

13:00: Cooking show del consorzio dell’aceto balsamico di Modena IGP con Ruben.

18:30: Abbinamenti tra gelato e aceto balsamico IGP di Modena.

19:30: Annuncio del vincitore della sedicesima edizione del concorso.

11 novembre

Tavola rotonda: "Il futuro del gelato artigianale" con: