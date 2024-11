Villaggio del Panettone: il Natale più dolce arriva a Palazzo Bovara

Il profumo del Natale si diffonde per le strade di Milano, e quest’anno ha una sede speciale: Palazzo Bovara, il maestoso Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, situato in Corso Venezia 51. Dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, questo luogo storico ospiterà la sesta edizione di Happy Natale Happy Panettone, la manifestazione gratuita che celebra il dolce simbolo delle feste natalizie. Un appuntamento per tutti gli amanti del panettone, che quest’anno si arricchisce di novità e iniziative uniche.

Panettoni top e atmosfera natalizia: vivi Happy Panettone a Milano

Un viaggio nel gusto al Villaggio del Panettone

Per la prima volta, il cortile di Palazzo Bovara diventa il palcoscenico del Villaggio del Panettone, un vero e proprio paradiso per i golosi. Curato da Ampi– Accademia maestri pasticceri italiani, questo spazio offre l’opportunità di incontrare i maestri della pasticceria e di acquistare panettoni artigianali, realizzati con cura e passione. Non parliamo solo del classico panettone milanese: i visitatori potranno scoprire un’incredibile varietà di gusti, dai più tradizionali ai più audaci.

Cosa ne dite di un panettone al pistacchio o al caramello salato? O magari una versione salata all’olio d’oliva? Ogni assaggio è un viaggio nei sapori, con prezzi fissi che garantiscono qualità ed equità: 39 euro per un chilo, 24 euro per mezzo chilo. Ma c’è di più: acquistando un panettone, si contribuisce a una buona causa. Ampi devolverà una parte del ricavato alla Fondazione Umberto Veronesi, mentre l’Associazione Panificatori Milanesi donerà l’intero incasso alla Fondazione Serena Onlus - Centro Clinico NeMo, impegnata nella ricerca sulle malattie neuromuscolari.

Masterclass, degustazioni e mise en place natalizie

Happy Natale Happy Panettone non è solo un evento gastronomico: è un’esperienza immersiva che celebra l’arte e la cultura del Natale. Il programma è ricchissimo e adatto a tutti. Nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, ad esempio, gli ospiti potranno assistere alla masterclass di Alessandra Pirola Baietta, rinomata event planner, dedicata alla tavola del Natale. Una sua creazione, elegante e scintillante, sarà esposta nella prima galleria di Palazzo Bovara per tutto il weekend, offrendo spunti e idee per rendere unica la propria mise en place.

Ma il vero cuore dell’evento sono le degustazioni guidate e le masterclass gratuite, prenotabili su Eventbrite. Gli appuntamenti, che si svolgeranno tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, permetteranno di scoprire i segreti dei maestri pasticceri di Ampi e degli chef di Apci – Associazione professionale cuochi italiani. Non solo panettone, dunque, ma anche menu natalizi completi, dalla tradizione lombarda a contaminazioni internazionali, passando per reinterpretazioni moderne dei piatti delle feste.

Panettoni d’autore: un trionfo di creatività

Tra i maestri pasticceri presenti, spiccano nomi di assoluta eccellenza, pronti a far sognare i visitatori con creazioni uniche. Salvatore De Riso, ad esempio, presenterà il suo Pandorato allo Zabaione, dove le note agrumate della Costiera Amalfitana si sposano con una delicata crema. Marco Battaglia, invece, proporrà il suo Panettone Sofia, in cui il caffè e l’albicocca Pellecchiella danzano in armonia con un cioccolato bianco caramellato. E poi c’è il Panbabà di Salvatore Gabbiano, una sorprendente fusione tra panettone e babà, con una soffice consistenza e una bagna al rhum irresistibile.

Non mancano omaggi alla tradizione italiana, come il Panettone Rossini di Andrea Urbani, che unisce cannella, bergamotto, mele semi-candite e gocce di cioccolato. Per chi cerca qualcosa di davvero scenografico, imperdibile la Corona di Natale di Luigi Biasetto: un pan brioche decorato con frutta secca e candita, perfetto per la tavola delle feste.

Non solo Panetton, i piatti delle feste degli chef

Non solo dolci: gli chef di Apci porteranno la loro maestria in cucina, proponendo degustazioni che esplorano il legame tra tradizione e innovazione. Da Massimo Moroni del Ristorante Don Lisander a Mirco Polli dell’Osteria Santa Maria, ogni piatto è pensato per raccontare una storia. Antipasti, aperitivi, primi e secondi piatti saranno i protagonisti di un viaggio nei sapori delle festività, con contaminazioni internazionali e rivisitazioni creative.

Happy Natale Happy Panettone è molto più di una celebrazione gastronomica. È un momento di condivisione, di scoperta e di solidarietà, perfettamente inserito nella magia natalizia di Milano. L’evento è gratuito, ma per partecipare alle degustazioni e alle masterclass è necessario registrarsi su Eventbrite. Gli orari del Villaggio del Panettone sono comodi per chiunque voglia immergersi in questa esperienza: venerdì dalle 14:30 alle 19, sabato e domenica dalle 10:30 alle 19.