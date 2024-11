Finferli & Tartufi: cene gourmet autunnali tra Treviso e Belluno

Novembre e dicembre all'insegna del matrimonio Finferli & Tartufi. Questa la peccaminosa proposta del Gruppo ristoratori della Marca Trevigiana e del Bellunese. I dieci ristoranti delle province di Treviso e Belluno aderenti all’associazione "Intavolando" prenderanno per la gola i buongustai gaudenti e impenitenti con dei menu proposti a quattro mani. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno da quando per la prima volta il gruppo, che ha come missione la promozione e il rinnovamento della tradizione culinaria veneta, propose le cene preparate in accoppiata da due chef, dedicate alla vasta famiglia dei funghi, in tutte le sue declinazioni, sotto la regia di Maurizio Potocnik Reeds, enogastronomo, musicista ed editore della guida “Best Gourmet of Alpe Adria".

Nei ristoranti di Treviso e Belluno cene a base di finferli e tartufo

Le nozze tra i finferli e i tartufi

Nel 2023 fu celebrato il matrimonio tra i finferli (Cantharellus Cibarius) e le star della micologia: i porcini (Boletus Edulis). Quest’anno, invece, i ristoratori di "Intavolando" saranno gli officianti di un altro gustoso connubio: i finferli. andranno a nozze con i tartufi, i preziosi "diamanti" del bosco (di cui si conoscono un centinaio di varietà): i neri (Tuber Melanosporum Vittadini), principi della cucina autunnale e i bianchi (Tuber Magnatum Pico), pregiatissimi e dal profumo esaltante. Gli aromi e i sapori di questi "gioielli" si potranno scoprire nelle serate di venerdì 8 novembre, mercoledì 13, mercoledì 20, mercoledì 27 novembre e giovedì 5 dicembre.

Apericena a Castelfranco con il gruppo "Intavolando"

Ad aprire il programma sarà venerdì 8 novembre (inizio alle ore 18:30) il Ristorante "Borsa Bistrot" di Castelfranco Veneto (Treviso), il "regno" dello chef/headbarman Simone Baggio. Sarà una sorta di anteprima di quello che si andrà ad assaggiare nelle cene successive. L’Apericena "Finferli & Tartufi" vedrà la partecipazione corale del gruppo "Intavolando", al centro di un percorso degustazione scandito da cinque piatti a tema, abbinati ai vini e, novità di quest’anno, ai cocktail pairing. Ovvero drink, più o meno alcolici, da abbinare in modo equilibrato a piatti di carne, pesce e verdure. Protagoniste della serata saranno anche le aziende vinicole Andreola Eroico di Valdobbiadene, Conte Manlio della Frattina di Pravisdomini e Barollo Winery di Preganziol. Per partecipare all’evento del "Borsa Bistrot" è necessario prenotare allo 0423 376820.

I Ristoratori trevigiani e bellunesi del gruppo Intavolando

Le altre cene tra finferli e tartufi

Mercoledì 13 novembre (ore 20) i riflettori si accenderanno sul ristorante "Da Ugo" di Bigolino di Valdobbiadene (chef patron Edoardo Agostinetto), che incontra la brigata di cucina del ristorante Andreetta di Rolle, bellissimo borgo di Cison di Valmarino, guidata dall’unica "lady" chef del gruppo, Anna Andreetta (prenotazioni allo 0423 980296).

Mercoledì 20 novembre (ore 20), "Finferli & Tartufi" lascia le colline del Prosecco Superiore Docg e scende lungo il fiume Piave, fino alle Grave di Roncadelle, nel comune di Ormelle. Il ristorante "Tino Traghetto", di cui è titolare Tino Vettorello, si gemella con un locale storico di Maser, l’Osteria Jodo di Marco Bonotto (prenotazioni allo 0422 851231).

Mercoledì 27 novembre (ore 20) dalle terre del Piave la rassegna fa il percorso inverso, risale il percorso del fiume e riporta i gourmet verso le Prealpi Bellunesi, a Vas di Setteville, dove si trova la Locanda Solagna (chef Ermanno Barbaresco), che incontra il team di Baggio del Borsa Bistrot (prenotazioni allo 0439 788019). Infine, giovedì 5 dicembre (ore 20) "Intavolando" si sposterà tra i boscosi pendii del Montello, a Giavera del Montello, per unire il talento de "La Cucina di Crema" (chef Valter Crema) con quello del ristorante Alla Pergola di Livio De Stefani, incastonato tra i vigneti di Saccol di Valdobbiadene (prenotazioni allo 0422 776042).In alto i calici. Prosit!