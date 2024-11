Feste a Govone: tutto pronto per il Magico Paese di Natale

Il Magico Paese di Natale, alla 18ª edizione, era nato da un'idea di Pier Paolo Guelfo, già direttore dell'Enoteca del Roero e promotore di iniziative culturali, per dare visibilità a Govone (Cn), borgo cuneese di poche anime, nella terra piemontese di vini prestigiosi e Patrimonio Unesco.

Govone

Come è il Magico Paese di Natale di Govone

Anche al di là delle previsioni iniziali, la manifestazione ha avuto successo ed è cresciuta fino a scalare molte posizioni della classifica europea del suo genere. L’European Best Destinations con la menzione di “” l'ha collocato al settino posto tra quelli europei e primo nella top ten degli italiani.

Il merito è della fantasia e della creatività organizzativa in grado di coinvolgere adulti e bambini in una manifestazione che è riduttivo definire semplicemente mercatino di Natale per la sua caratteristica di autenticità e di calorosa accoglienza.

Dalla Casa di Babbo Natale al Castello Reale di Govone fino ad Asti e a San Damiano tutto è pronto per offrire ai visitatori dal fine settimana del 16-17 novembre fino al 22 dicembre l'emozione di rivivere lo spirito più autentico della più bella festa dell'anno.

Alla scoperta del borgo di Govone

Ma l'idea di Pier Paolo Guelfo di dare visibilità al suo borgo natale è andata negli anni anche oltre: l'arrivo di migliaia di persone poteva diventare un problema - oggi viene definito overturism - e allora fu necessario espandersi, sia come territorio che come progetto. Si è puntato allora su un format diffuso, dai mercatini di Natale nella vicina Asti, tra i più frequentati, e poi sul Presepe vivente di San Damiano d'Asti, una delle espressioni più popolari del nostro Paese.

Da Govone, che resta il cuore della manifestazione, l'iniziativa si è così espansa nelle terre Unesco, con il coinvolgimento delle comunità e di tutto il comparto turistico.

La storia dei mercatini di Natale

I mercati di Natale, nati all'inizio, secoli fa, per l'acquisto dei beni necessari per superare l'inverno, nella versione attuale nacquero in Germania nell'800 e in Italia il primo si tenne a Bolzano. Oggi la diffusione ne dimostra il gradimento perché le emozioni legate a questa festa restano per tutta la vita. Inoltre, 4 italiani su 10 - secondo uno studio della psicologa Azzurra Nervo - si preparano in anticipo al Natale proprio grazie alla frequentazione dei mercatini. «Anche se il modo di vivere il Natale si evolve significativamente nel corso della vita - ha detto- è un insieme di emozioni positive di cui tutti sentiamo la necessità come creazione di una realtà fiabesca nella quale potersi immergere per qualche ora». Inoltre, il trend ha creato un nuovo segmento turistico.

Il Mercatino di Natale di Asti

Gli italiani amano i mercatini di Natale

Secondo un'indagine di AstraRicerche, 9 italiani su 10 (94%) hanno visitato almeno una volta un mercatino natalizio e il 60% sono gli affezionati che si sono recati in questi luoghi più volte. I mercatini sono la gita fuori porta preferita dagli italiani (30%) e superano il turismo nelle città d’arte (27,5%) e le vacanze in montagna (21,8%). Inoltre, per 4 italiani su 10 (38,5%) è il mese di novembre il momento in cui iniziano a prepararsi concretamente a questa festa. E c'è chi lo fa appena finite le vacanze estive.

Il Magico Paese di Natale anteprima 15 novembre

L’appuntamento con il Magico Paese di Natale avrà un'anteprima il 15 novembre con una apertura speciale del mercatino di Asti, alla quale seguirà lo spettacolo inaugurale al Teatro Alfieri con l'esibizione della cantante Asia Antonietti (in arte Asia) che, proprio come il Magico Paese di Natale, compie 18 anni e proporrà un brano scritto appositamente per l’occasione.

Il programma di Magico Paese di Natale

Sabato 16 novembre, l'evento sarà ufficialmente inaugurato a Govone con uno spettacolo aperto al pubblico davanti al Castello Reale, con l'accensione delle luminarie e l'esibizione del Susnshine Gospel Choir, vincitore del premio “Coro d’Europa”. Qui sarà allestita la Casa di Babbo Natale con un percorso che porterà al Villaggio Natalizio dove lo si potrà incontrare con le sue renne e consegnare nelle sue mani la classica letterina.

La Casa di Babbo Natale a Govone

Negli spettacoli-laboratori i bambini e gli adulti verranno coinvolti dagli elfi come aiutanti, con rilascio di un attestato finale. Il mercatino con una ventina di casette proseguirà nella vicina Asti che sarà coinvolta e darà il benvenuto ai visitatori con una stella cometa luminosa lunga 17 metri. Piazza Alfieri si trasformerà per ospitare le 130 casette di legno con i manufatti di artigiani e produttori provenienti da tutta Italia e con la possibilità di gustare i migliori street food.

In giorni fissi, l’1, 8 e il 15 dicembre dalle 14 alle 19.30 a San Damiano d’Asti si terrà il Presepe vivente, giunto alla sua 16ª edizione. Nelle cantine storiche, nei cortili e nei vicoli verranno rappresentati gli antichi mestieri e il miracolo della Natività mentre locande e luoghi di risporo offriranno piacevoli soste.