Best Wine Stars, nel 2025 degustazioni, masterclass e premi al festival del vino

Dal 17 al 19 maggio 2025 Milano ospiterà la sesta edizione di Best Wine Stars, un evento che ogni anno celebra l'eccellenza del settore enogastronomico, con un'attenzione particolare ai vini, ai distillati e alla gastronomia di alta qualità. Questo evento è diventato un punto di riferimento per appassionati e professionisti, offrendo un'opportunità di scoprire e degustare prodotti selezionati da oltre 200 aziende nazionali e internazionali. Con un programma che spazia dalle degustazioni alle masterclass, fino alle premiazioni più ambite del settore, Best Wine Stars 2025 promette di essere ancora più inclusivo, innovativo e all'insegna della sostenibilità.

Dal 17 al 19 maggio 2025 Milano ospiterà la sesta edizione di Best Wine Stars

Best Wine Stars, format inclusivo per tutti i produttori

Una delle caratteristiche che rende Best Wine Stars un evento speciale è il suo approccio inclusivo. Con l'intento di coinvolgere realtà di ogni dimensione, l'evento offre a tutte le aziende – dalla piccola realtà artigianale alla grande etichetta – la possibilità di partecipare a seconda delle proprie esigenze. Le opzioni di esposizione vanno da stand più ampi a spazi più contenuti, consentendo anche alle piccole realtà di farsi conoscere in un contesto prestigioso come quello milanese. Inoltre, la possibilità di partecipare fisicamente o digitalmente rende l'evento ancora più accessibile, garantendo visibilità a una platea globale.

Questa flessibilità permette ai produttori di presentare al pubblico un ventaglio variegato di prodotti, tra cui vini, distillati e prelibatezze gastronomiche, in un contesto che favorisce la connessione diretta con i consumatori e i professionisti del settore.

A Best Wine Stars degustazioni, masterclass e talk

Durante le tre giornate dell'evento, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a degustazioni guidate, esplorando le varie aree espositive e interagendo con i produttori per scoprire la filosofia e le tecniche alla base dei loro prodotti. Il programma di Best Wine Stars 2025 non si limita però alla semplice degustazione: l'evento offrirà anche un ampio ciclo di masterclass, curate dalla sommelier e winewriter Adua Villa, che approfondiranno tematiche cruciali per il settore, dalle tecniche di degustazione alle analisi delle nuove tendenze di consumo, come il crescente interesse per i vini naturali e biologici.

Queste masterclass non solo educano i partecipanti, ma li introducono anche alle innovazioni del settore, dando loro gli strumenti per comprendere meglio le tendenze in atto e come queste influenzano la produzione e il consumo del vino e dei distillati.

Best Wine Stars in programma tante masterclass e talk

I premi Best Wine Stars

Uno degli appuntamenti più attesi di Best Wine Stars è sicuramente la cerimonia di premiazione dei Best Wine Stars Awards, che avrà luogo domenica 18 maggio. Questo momento celebrerà le aziende che si sono distinte non solo nelle categorie tradizionali, come miglior vino rosso, bianco, rosato e miglior spirit, ma anche in ambiti emergenti come sostenibilità, innovazione e accessibilità.

Nel corso dell'evento verranno premiati anche i progetti enologici più significativi, le migliori pratiche in ambito di enoturismo e le iniziative che hanno promosso un’alta qualità-prezzo. Ogni premio è un riconoscimento non solo alla qualità dei prodotti, ma anche all'impegno delle aziende nel rispettare i principi di responsabilità sociale e ambientale.

Una nuova Area Spirits a Best Wine Stars

Tra le novità di quest’edizione, una delle più attese è la rinnovata Area Spirits, che risponderà alla crescente domanda di distillati di qualità. Questa sezione, pensata per mettere in risalto le evoluzioni del mondo dei distillati, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva, in cui sarà possibile conoscere i segreti della produzione di spiriti come il gin, il whisky, il rum e tanti altri, con l’intervento di esperti del settore. Il tutto in un allestimento speciale che sottolinea l’attenzione crescente verso l’eccellenza e la consapevolezza del consumatore moderno.

Oltre alla sezione enologica e ai distillati, Best Wine Stars include anche un'area dedicata alle eccellenze gastronomiche, con prodotti artigianali e specialità culinarie provenienti da diverse zone d'Italia e del mondo, rendendo l'evento una vera e propria festa per i sensi.

Il BWS Village: punto di incontro per professionisti

Il cuore pulsante di Best Wine Stars 2025 sarà il BWS Village, un’area dedicata agli incontri tra professionisti del settore, giornalisti e operatori del mondo del vino e della gastronomia. Questo spazio sarà un’opportunità per i produttori di entrare in contatto con i distributori, gli esperti e i consumatori, creando sinergie e opportunità di business. Gli espositori avranno la possibilità di partecipare anche alla Best Wine Stars Business Dinner, una cena esclusiva dove i piatti creati da chef di fama internazionale saranno accompagnati dai migliori vini e distillati, mettendo in risalto le eccellenze culinarie e le peculiarità dei prodotti presentati.

A Best Wine Stars 2025 oltre 200 aziende

Best Wine Stars, sostenibile e responsabile

Uno degli aspetti più rilevanti di Best Wine Stars è il forte impegno verso la sostenibilità. Le aziende premiate per la sostenibilità non solo si distinguono per la qualità dei loro prodotti, ma anche per le pratiche agricole responsabili, l’uso di tecnologie innovative a basso impatto ambientale e la promozione della biodiversità. Inoltre, la manifestazione stessa adotta politiche green, come il riciclo e la riduzione degli sprechi, per ridurre l’impatto ecologico dell’evento.

La scelta di promuovere l’accessibilità e l’inclusività nell’ambito della ristorazione e della produzione vinicola, così come il focus su aziende che operano con un’attenzione particolare all’ambiente e alla comunità, fa di Best Wine Stars un evento all’avanguardia e profondamente radicato nei temi contemporanei.

Best Wine Stars: evento sempre più globale

Con il crescente successo di Best Wine Stars, l'evento si appresta a consolidarsi sempre di più come una delle vetrine enogastronomiche di riferimento a livello internazionale. Ogni anno, infatti, cresce il numero di aziende e visitatori, sia dal mercato italiano che da quello estero, che partecipano per scoprire le novità del settore e immergersi in un’esperienza unica. La capacità dell'evento di rimanere fedele alla propria missione di promuovere la qualità e l’innovazione, mantenendo al contempo un forte legame con la tradizione, lo rende un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di enogastronomia e per gli addetti ai lavori.

Come partecipare a Best Wine Stars

Best Wine Stars 2025 si terrà dal 17 al 19 maggio 2025 presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. Il programma include una serie di eventi a porte aperte per il pubblico, con orari che vanno dal 17 al 18 maggio dalle 12 alle 21 e il 19 maggio dalle 10 alle 18.

L’evento rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza gastronomica immersiva, arricchita da momenti di formazione, degustazione e premi per le migliori eccellenze del settore. Un’occasione per entrare nel cuore del mondo del vino e dei distillati, esplorando tendenze e novità attraverso un incontro diretto con i protagonisti del settore.