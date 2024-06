Cene nell'Orto: un'esperienza di gusto e atmosfera a Villa Cimbrone

Tra i filari di ortaggi e il profumo delle erbe aromatiche, sotto le stelle della Costiera amalfitana, prende vita l'esclusiva esperienza culinaria "Cene nell'Orto" di Villa Cimbrone a Ravello (Sa). Dall'ingegno dello chef stellato Lorenzo Montoro, del ristorante Il Flauto di Pan, un menu che celebra i sapori della terra e la tradizione contadina, in perfetta armonia con la filosofia di sostenibilità abbracciata dalla storica dimora.

Lo chef Lorenzo Montoro

Lorenzo Montoro e l'invito a tavola sotto le stelle

Dalle suggestive cene del 26 giugno, 11 e 25 luglio, 5 agosto e 13 settembre, gli ospiti saranno accolti a partire dalle ore 19 per un viaggio gastronomico che si snoda tra i sapori genuini e la raffinata semplicità. Il menu, prevalentemente vegetale, esalta le primizie del mese, valorizzando i prodotti locali e la tradizione casearia del territorio. Pane e olio, evocazione di antiche merende contadine, aprono le danze, seguiti da un susseguirsi di portate a base di ortaggi freschi e formaggi artigianali. Tre portate principali precedono la delizia al limone, firma della pastry chef Sara Meucci, per concludere in dolcezza questa esperienza sensoriale. Ad ogni tavolo, vino con le percoche, omaggio ai sapori estivi di un tempo, e la possibilità di abbinare alla cena un percorso degustazione a cura del sommelier. L'infuso alle erbe dell'orto, simbolo del legame profondo con la natura, corona ogni serata.

L'impegno di Villa Cimbrone per un futuro sostenibile

Le "Cene nell'Orto" si inseriscono nel solco della filosofia F2F (Farm to fork), sposando gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'European Green Deal per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Gli orti di Villa Cimbrone, curati dallo chef Lorenzo Montoro, sono il cuore pulsante di questa filosofia. Qui, stagionalità e valorizzazione dei prodotti locali si incontrano per dar vita a una cucina che nutre corpo e anima.

La spettacolare vista dalla sala esterna del ristorante di Villa Cimbrone
A Villa Cimbrone la sostenibilità è nel piatto
A Villa Cimbrone tornano le cene nell'orto

Un impegno che si concretizza anche nelle pratiche quotidiane del ristorante e dell'albergo: riutilizzo, riciclo, compostaggio e recupero delle acque piovane per l'irrigazione, per ridurre l'impatto ambientale e preservare l'ecosistema unico della Costiera Amalfitana.

Villa Cimbrone

Via Santa Chiara 26 - 84010 Ravello (Sa)

Tel 089 857459